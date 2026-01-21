€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 21 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 09:05 21 Ian 2026 | Data publicării: 08:32 21 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 21 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

peisaj fantasy spatiu Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei

Astăzi se petrece conjuncția dintre Mercur și Soare din semnul Vărsătorului. Există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii. Se vor face declarații șocante, atât la nivel individual, cât și pe plan mondial. De asemenea, vă recomandăm să nu vă aglomerați deloc programul pentru că nu vă veți putea ține deloc de toate sarcinile. 

Horoscop 21 ianuarie 2026 Berbec

Vorbele unor prieteni vor fi prea controversate. Sau tu vei avea tendința de a gândi diferit față de oamenii cei mai apropiați. O zi bună pentru noi planuri.

Horoscop 21 ianuarie 2026 Taur

Discuțiile de la locul de muncă, mai ales cu persoanele autoritare, îți vor creea disconfort. Asta nu înseamnă că nu îți poți susține în continuare punctul de vedere.

Horoscop 21 ianuarie 2026 Gemeni

Conjuncția Mercur-Soare s-ar putea să îți dea bătăi de cap când te ocupi de organizarea unei călătorii, comenzile online sau alte chestiuni administrative.

Citește și Ce aduce Sezonul Vărsătorului pentru fiecare zodie până pe 18 februarie

Horoscop 21 ianuarie 2026 Rac

O zi potrivită pentru tăierea unor cheltuieli. Astrologul le recomandă celor care au nevoie de un împrumut să fie mai atenți la termeni și condiții.

Horoscop 21 ianuarie 2026 Leu

Comunicarea cu partenerul se va demonstra a fi captivantă și provocatoare în același timp. De asemenea, discuțiile cu oamenii apropiați nu vor decurge conform planurilor.

Horoscop 21 ianuarie 2026 Fecioară

Va fi nevoie să redefinești ideea de greșeală. Pentru că, la serviciu, deși unele proiecte nu vor decurge conform unor discuții, tot vor avea parte de succes.

Horoscop 21 ianuarie 2026 Balanță

Comunicarea cu copiii nu va în totalitate pe placul tău. Dar este important să permiți tuturor să își exprime ideile și să lupte pentru propriile credințe.

Horoscop 21 ianuarie 2026 Scorpion

Te superi, dar îți trece destul de repede. În special, în discuțiile cu familia. Totuși, ar fi bine să nu folosești unele replici prea dure, pe care le vrei regreta ulterior.

Horoscop 21 ianuarie 2026 Săgetător

Te vei confrunta cu ceața mentală în momente importante. Poate și pentru că ți-ai conceput un program al zilei de parcă ai fi un supererou.

Horoscop 21 ianuarie 2026 Capricorn

Conjuncția Soare-Mercur se petrece în casa a doua. Deci mai puține vorbe și mai multă acțiune atunci când vine vorba de eficientizarea bugetului personal.

Horoscop 21 ianuarie 2026 Vărsător

O parte din tine este logică, dar mai apare și alta foarte întortocheată. Însă, este o veste bună! Îți vei permite să cunoști perspective diferite ale unei probleme.

Horoscop 21 ianuarie 2026 Pești

Vei dori să scapi de zgomotul superficial din jurul tău. Pur și simplu, vrei să te concentrezi pe aspectele care contează cu adevărat din rutina zilei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
sezonul varsatorului
mercur in varsator
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
VIDEO: De ce vibrează atât de tare trenurile în Spania. Problema, readusă în prim-plan după accidentul feroviar soldat cu morți
Publicat acum 9 minute
Lecția unei învățătoare românce: „Un schimb de experiență ar fi mult mai bun decât niște ore de curs online”
Publicat acum 14 minute
Schimb de replici acide între Ryanair și Elon Musk pe X
Publicat acum 18 minute
Alex Soros prezintă adevărata vedetă a Forumului Economic de la Davos: Mă bucur că îi critică pe liderii mondiali / foto în articol
Publicat acum 47 minute
Horoscop 21 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 10 minute
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat pe 19 Ian 2026
Nutriționistul Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close