€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscopul primăverii 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Data actualizării: 17:55 04 Mar 2026 | Data publicării: 17:40 04 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscopul primăverii 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Autor: Daniela Simulescu

flori galbene fundal cosmos Sursă foto: Freepik AI

Primăvara anului 2026 este destul de ofertantă din punct de vedere astrologic.

Următoarele luni vor fi foarte ofertante din punct de vedere astrologic! Mercur retrograd, intrarea lui Uranus în Gemeni, finalul tranzitului lui Jupiter în Rac. Am depășit perioada eclipselor și a conjuncției perfecte dintre Saturn și Neptun. Acum, trebuie să ne dăm seama unde să acționăm cu răbdare și unde cu o viteză mai mare. 

Berbec/Ascendent în Berbec

Primăvara anului 2026 va fi una de neuitat pentru tine! Și când spun asta, nu mă refer că va fi de bine sau de rău. Oarecum am anticipat întrebarea ta. De ce? Saturn și Neptun au intrat în semnul tău și îți vor schimba perspectiva asupra vieții. O parte din tine se va dizolva, alta se va maturiza. Începi martie cu nevoia de a face un pas în spate, de a te ocupa de sănătatea ta și a celorlalți, sau de a închide unele capitole care nu îți mai aduceau nimic bun. Vei fi tu cel care va face alegerile sau, pur și simplu, te vei întâlni cu viața. Între 9 aprilie-19 mai, Marte(propriul guvernator) îți va tranzita semnul. Și îți va aduce curaj, ambiție, pasiune, dar și un plus de nerăbdare și furie.

Taur/Ascendent în Taur

Până pe 26 aprilie, Uranus rămâne în semnul tău. Și este genul de planetă care, atunci când se apropie de finalul tranzitului, are obiceiul de a aduce instabilitate, schimbări bruște sau declicul de care aveai nevoie pentru a te elibera dintr-o situație învechită. Ce-i drept, toate acestea nu vor fi pe placul tău. Pentru că vrei confort și șiguranță. Însă, îți vei da seama încă o dată că singura constantă rămâne schimbarea. Și că doar aceasta îți oferă progresul sau câștigul. După 26 aprilie, Uranus va aduce schimbări pe plan financiar.

Citește și Ce aduce sezonul Peștilor pentru fiecare zodie până pe 20 martie

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Începi primăvara cu Mercur, propriul guvernator, retrograd. Astrele vor să te pregătești pentru intrarea lui Uranus în semnul tău, din 26 aprilie. Retrogradarea va afecta, în mod special, cariera sau statutul tău social. Marte va tranzita aceeași zonă, deci vei relua sau amâna unele decizii. Orice proces de recrutare va dura mai mult ca de obicei sau va avea parte de divserse hopuri. Din 26 aprilie, Uranus va veni să îți aducă dorința de evolua, de a te implica în domenii nonconformiste și să se asigure că vei fi în ton cu vremurile viitoare.

Rac/Ascendent în Rac

Să nu uităm că Jupiter rămâne până în vară tot în semnul tău! Și din 11 martie, nu va mai fi retrograd, ceea ce înseamnă că te vei putea bucura cu adevărat de puterea lui. Jupiter aduce oportunități, optimism sau te asigură că vei trece mai ușor peste provocările vieții. Saturn și Neptun se află în casa carierei, acolo unde se va plimba și Marte în perioada 9 aprilie-19 mai. Atunci vor apărea mai multe provocări din punct de vedere profesional, dar și ambiția ta va fi la cote uimitoare.

Leu/Ascendent în Leu

Tu ești, în continuare, într-un soi de cantonament din punct de vedere astrologic! Cel puțin în luna martie, nu vei fi foarte vizibil și sociabil pentru că energia nu îți va fi la cote uimitoare. În plus, vei avea de rezolvat unele situații financiare. Pe urmă, din aprilie te vei simți mult mai în putere, dornic să călătorești, să studiezi, să te alături unor alte comunități. Până în vară, când Jupiter va intra în semnul tău, îți recomandăm să îți faci strategii, să negociezi mult mai serios și să ții planurile pentru tine.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Martie nu va fi neapărat o lună pe placul tău! Mercur retrograd și Marte vor tranzita casa a șaptea, a relațiilor. Ceea ce înseamnă că depinzi mult de disponibilitatea celorlalți. Și este clar că vor mai apărea și încurcături, amânări și blocaje. Însă, vei găsi, de fiecare dată, curajul să rezolvi orice problemă. În aprilie, Uranus se instalează în casa a zecea. S-ar putea să apară unele situații la limită pe plan profesional sau financiar. Dar, nu uita ceva! Că vulnerabilitatea nu înseamnă slăbiciune! Deci să nu îți fie teamă să ceri ajutorul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astrolog daniela simulescu
uranus in gemeni
mercur retrograd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
400.000 de euro, daune morale pentru familia fetiței decedate la Spitalul Huși acum 12 ani
Publicat acum 12 minute
Dosarul lui Mario Iorgulescu va fi rejudecat
Publicat acum 21 minute
Miza preluării Azomureș de către Romgaz. ”Ar avea tot sensul din lume. Ia gândiţi-vă”
Publicat acum 22 minute
Ce l-ar fi determinat pe Donald Trump să înceapă atacul asupra Iranului
Publicat acum 40 minute
Șomajul: Unde se pierd cele mai multe locuri de muncă. Dumitru Costin (BNS) răspunde la DC NEWS - Video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 44 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 10 ore si 15 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza/ Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei
Publicat acum 9 ore si 31 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
Publicat acum 6 ore si 26 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close