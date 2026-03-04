Următoarele luni vor fi foarte ofertante din punct de vedere astrologic! Mercur retrograd, intrarea lui Uranus în Gemeni, finalul tranzitului lui Jupiter în Rac. Am depășit perioada eclipselor și a conjuncției perfecte dintre Saturn și Neptun. Acum, trebuie să ne dăm seama unde să acționăm cu răbdare și unde cu o viteză mai mare.

Berbec/Ascendent în Berbec

Primăvara anului 2026 va fi una de neuitat pentru tine! Și când spun asta, nu mă refer că va fi de bine sau de rău. Oarecum am anticipat întrebarea ta. De ce? Saturn și Neptun au intrat în semnul tău și îți vor schimba perspectiva asupra vieții. O parte din tine se va dizolva, alta se va maturiza. Începi martie cu nevoia de a face un pas în spate, de a te ocupa de sănătatea ta și a celorlalți, sau de a închide unele capitole care nu îți mai aduceau nimic bun. Vei fi tu cel care va face alegerile sau, pur și simplu, te vei întâlni cu viața. Între 9 aprilie-19 mai, Marte(propriul guvernator) îți va tranzita semnul. Și îți va aduce curaj, ambiție, pasiune, dar și un plus de nerăbdare și furie.

Taur/Ascendent în Taur

Până pe 26 aprilie, Uranus rămâne în semnul tău. Și este genul de planetă care, atunci când se apropie de finalul tranzitului, are obiceiul de a aduce instabilitate, schimbări bruște sau declicul de care aveai nevoie pentru a te elibera dintr-o situație învechită. Ce-i drept, toate acestea nu vor fi pe placul tău. Pentru că vrei confort și șiguranță. Însă, îți vei da seama încă o dată că singura constantă rămâne schimbarea. Și că doar aceasta îți oferă progresul sau câștigul. După 26 aprilie, Uranus va aduce schimbări pe plan financiar.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Începi primăvara cu Mercur, propriul guvernator, retrograd. Astrele vor să te pregătești pentru intrarea lui Uranus în semnul tău, din 26 aprilie. Retrogradarea va afecta, în mod special, cariera sau statutul tău social. Marte va tranzita aceeași zonă, deci vei relua sau amâna unele decizii. Orice proces de recrutare va dura mai mult ca de obicei sau va avea parte de divserse hopuri. Din 26 aprilie, Uranus va veni să îți aducă dorința de evolua, de a te implica în domenii nonconformiste și să se asigure că vei fi în ton cu vremurile viitoare.

Rac/Ascendent în Rac

Să nu uităm că Jupiter rămâne până în vară tot în semnul tău! Și din 11 martie, nu va mai fi retrograd, ceea ce înseamnă că te vei putea bucura cu adevărat de puterea lui. Jupiter aduce oportunități, optimism sau te asigură că vei trece mai ușor peste provocările vieții. Saturn și Neptun se află în casa carierei, acolo unde se va plimba și Marte în perioada 9 aprilie-19 mai. Atunci vor apărea mai multe provocări din punct de vedere profesional, dar și ambiția ta va fi la cote uimitoare.

Leu/Ascendent în Leu

Tu ești, în continuare, într-un soi de cantonament din punct de vedere astrologic! Cel puțin în luna martie, nu vei fi foarte vizibil și sociabil pentru că energia nu îți va fi la cote uimitoare. În plus, vei avea de rezolvat unele situații financiare. Pe urmă, din aprilie te vei simți mult mai în putere, dornic să călătorești, să studiezi, să te alături unor alte comunități. Până în vară, când Jupiter va intra în semnul tău, îți recomandăm să îți faci strategii, să negociezi mult mai serios și să ții planurile pentru tine.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Martie nu va fi neapărat o lună pe placul tău! Mercur retrograd și Marte vor tranzita casa a șaptea, a relațiilor. Ceea ce înseamnă că depinzi mult de disponibilitatea celorlalți. Și este clar că vor mai apărea și încurcături, amânări și blocaje. Însă, vei găsi, de fiecare dată, curajul să rezolvi orice problemă. În aprilie, Uranus se instalează în casa a zecea. S-ar putea să apară unele situații la limită pe plan profesional sau financiar. Dar, nu uita ceva! Că vulnerabilitatea nu înseamnă slăbiciune! Deci să nu îți fie teamă să ceri ajutorul.