Dosarul lui Mario Iorgulescu va fi rejudecat

Instanţa supremă a admis, miercuri, o cale extraordinară de atac introdusă de procurori şi a decis ca Mario Iorgulescu să fie rejudecat pentru consum de droguri şi alcool la volan, în legătură cu accidentul pe care l-a provocat în anul 2019, atunci când a izbit în plin maşina în care se afla Dani Vicol, un tânăr de 24 de ani, tată a doi copii. Decizia vine după ce Curtea de Apel Bucureşti stabilise iniţial că fapta s-a prescris, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: Mario Iorgulescu iese la lumină, la 7 ani după uciderea lui Dani Vicol. Interviu din clinica din Italia: „Mi-am plătit pedeapsa"

"Admite recursul în casaţie formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împotriva deciziei penale nr. 949/A din 12 iunie 2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul nr.1549/2/2025 (917/2025). Casează, în parte, decizia atacată numai în ceea ce priveşte soluţia de încetare a procesului penal pornit împotriva inculpatului Iorgulescu Gino Mario pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. Trimite cauza spre rejudecarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi inculpatul Iorgulescu Gino Mario numai în ceea ce priveşte individualizarea pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei. Definitivă", se arată în soluţia instanţei.

VEZI ȘI: Văduva lui Dani Vicol, după declarațiile lui Mario Iorgulescu: "Sunt judecată de criminalul soțului meu"

Cum s-a ajuns la prescrierea faptelor în dosarul lui Mario Iorgulescu

Condamnat la 8 ani şi 8 luni închisoare (ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal - pedeapsă din alt dosar) pentru accidentul auto soldat cu moartea unui bărbat, Mario Iorgulescu a beneficiat de o scădere de 8 luni a pedepsei, după ce două judecătoare de la Curtea de Apel Bucureşti - Violeta Georgescu-Ashemimry şi Adina Radu - i-au admis lui Mario Iorgulescu o contestaţie în anulare şi au decis că, pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptele s-au prescris.

Totuși, reamintim că, la Curtea de Apel Bucureşti, unul dintre cei doi magistraţi din complet (Valentin Mihai) nu a fost de acord cu admiterea acestei contestaţii, astfel încât a fost constituit un complet de divergenţă prin includerea unui al treilea magistrat, iar judecătoarele Violeta Georgescu-Ashemimry şi Adina Radu au înclinat atunci balanţa în favoarea lui Mario Iorgulescu.

Mario Iorgulescu a beneficiat de mai multe reduceri ale pedepsei iniţiale

Deşi nu a făcut nicio zi de închisoare, fiind fugit în Italia, Mario Iorgulescu a beneficiat de mai multe reduceri ale pedepsei iniţiale:

* în februarie 2023 - Mario Iorgulescu este condamnat de Tribunalul Bucureşti la 15 ani şi 8 luni;

* în octombrie 2023 - Curtea de Apel Bucureşti îi scade pedeapsa la 13 ani şi 8 luni;

* în iunie 2024 - un complet de la Instanţa supremă, din care a făcut parte şi Lia Savonea, anulează condamnarea pe motiv că Iorgulescu nu trebuia judecat pentru omor, ci pentru ucidere din culpă, infracţiunea care are limite de pedeapsă mai mici;

* în decembrie 2024 - la rejudecare, CAB îi aplică o condamnare de 8 ani şi 8 luni;

* în iunie 2025 - CAB îi reduce pedeapsa la 8 ani închisoare, pe motiv că s-a prescris fapta privind consumul de droguri şi alcool la volan.

Filmul accidentului provocat de Mario Iorgulescu în toamna anului 2019

Conform actelor de la dosar, în seara de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, comuna Tărtăşeşti, unde a consumat alcool. La un moment dat, află că fosta sa iubită, de care tocmai se despărţise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău. Martorii povestesc că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos şi ţipa, însă i-a promis gazdei că nu se va urca la volan în starea în care se afla. La terminarea petrecerii, în jurul orei 2:50, pe fondul unei crize de gelozie şi într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l şi fiind sub influenţa cocainei, el s-a urcat în maşina sa, un Aston Martin model DBS, şi a plecat spre Capitală.

A intrat în Bucureşti prin Chitila, circulând cu viteze cuprinse între 140 km/h şi 164 km/h (momente surprinse de camerele video de pe traseu), în intersecţia dintre şoseaua Chitilei şi strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roşie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I. Ulterior, a urcat cu maşina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de acceleraţie, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a decedat pe loc.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia, cu un avion privat, şi internat într-o clinică. El nu a fost audiat de procurori sau magistraţi în timpul urmăririi penale sau desfăşurării procesului în instanţă și nu a făcut nici măcar o zi de pușcărie până acum.