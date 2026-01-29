€ 5.0961
Data publicării: 17:27 29 Ian 2026

Văduva lui Dani Vicol, după declarațiile lui Mario Iorgulescu: "Sunt judecată de criminalul soțului meu"
Autor: Dana Mihai

Patricia(Melek) - Vaduva Dani Vicol Patricia(Melek) - Vaduva Dani Vicol

Patricia (Melek), văduva bărbatului ucis în accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu, a reacționat dur după afirmațiile acestuia din spațiul public.

Aseară, în emisiunea moderată de Dan Capatos, Mario Iorgulescu a făcut o serie de declarații controversate. Acesta a spus că Patricia (Melek), văduva lui Dani Vicol, ar fi "fericită fără bărbat", s-ar lăuda cu afacerea pe care o are și ar fi avut mai mulți iubiți după tragedia în care soțul ei și-a pierdut viața în accidentul rutier provocat de el. 

Reacția dură a Patriciei (Melek): "Sunt judecată de criminalul soțului meu"

"Stau și mă minunez cum e posibil să fiu judecată și criticată de criminalul soțului meu. Ce legătură are viața mea cu ceea ce ai făcut tu? Eu puteam în momentul de față să am viața refăcută. Câte cazuri n-au fost? După un an, doi, persoana respectivă și-a refăcut viața. Nu ai tu treabă cu viața mea, tu ai treabă cu greșeala pe care ai făcut-o tu. Că am avut eu doi, trei iubiți nu acesta e subiectul, ce treabă ai tu cu viața mea să mă judeci pe mine când tu ești criminalul soțului meu.

„Subiectul nu sunt eu, subiectul este greșeala ta”

Din cauza ta sunt nevoită să-mi refac viața sau să am trei iubiți, că tu ai venit și l-ai omorât pe soțul meu. Nu acesta e subiectul, subiectul e greșeala ta. Te legi de mine din cauza că nu tac și îmi cer dreptatea? Indiferent de situație eu aveam dreptul să-mi refac și viața, sunt aproape șapte ani, dar tu și după 20 de ani trebuie să plătești pentru ceea ce ai făcut, ai omorât un om degeaba.

Citește și: „Nu poți să-mi dai 15 ani pentru un accident”. Declarații șocante ale lui Mario Iorgulescu

Ceea ce spui acolo sunt baliverne că era și el drogat(Dani Vicol), nu stau să mă contrazic cu nimeni, el stătea la semafor aștepta să se facă verde, n-a venit peste tine să-ți facă ceva. Așa faci și cu mine acum, ajungi să mă critici, public pe internet, tu trebuie să dai explicații de ce te-ai urcat beat, drogat la volan și ai omorât un om, simplu. Ce face el în momentul de față este să roage autoritățile să-și facă pedeapsa, asta face, că altfel n-are sens. N-am pomenit ca victima să fie judecată de criminal.

Critici pentru că muncește și pare fericită

Criminalul soțului meu mă critică pentru că mă laud că muncesc și par fericită și că nu sufăr. Ce legătură are viața mea personală cu greșeala ta? Eu nu m-am urcat beată la volan sau drogată și n-am omorât pe nimeni", a răspuns Melek, pe TikTok.

mario iorgulescu
melek
