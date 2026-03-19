Jeff Bezos prezintă meseriile care „niciodată” nu vor fi înlocuite de inteligența artificială

Experții din domeniu avertizează de ceva timp că firmele vor prefera în mod natural inteligența artificială în locul angajaților umani, având în vedere că ar fi mult mai ieftin, mai rapid și mai ușor să angajeze un robot.

În timp ce unii dintre noi sunt mai îngrijorați de un alt tip de preluare a controlului de către IA, mai ales având în vedere rolul important pe care îl joacă aceasta în viața multor oameni, nu pare nerealist să sugerăm că ar putea exista o recesiune semnificativă pentru angajații de birou în viitorul apropiat.

Bill Gates și Microsoft au dezvăluit anterior unele dintre locurile de muncă care ar fi cele mai expuse riscului, istoricii și traducătorii ocupând, fără surpriză, primele locuri în clasament, în timp ce, în mod remarcabil, se pare că unii cred că și scriitorii se află în pericol, în ciuda faptului că emoțiile și experiența umană sunt fundamentale pentru aproape fiecare operă literară de valoare scrisă vreodată.

Cum poți evita din a fi înlocuit de inteligența artificială

Jeff Bezos, cunoscut mai ales pentru fondarea Amazon, a dezvăluit acum singura abilitate pe care lucrătorii umani trebuie să o posede dacă vor să evite înlocuirea cu IA, ceea ce pare destul de ipocrit, având în vedere că propria sa companie continuă să concedieze mii de angajați în favoarea tehnologiei.

În cadrul conferinței Italian Tech Week din 2025, omul de afaceri miliardar a lansat un avertisment sever cu privire la viitorul muncii, dar a sugerat că profesioniștii din domeniul creativ ar trebui să se simtă în continuare în siguranță, întrucât IA nu este încă capabilă să genereze idei proprii în mod eficient fără cel puțin un îndemn care să o ajute.

El și-a subliniat punctul de vedere spunând: „Puneți-mă în fața unei table albe și pot genera o sută de idei într-o jumătate de oră”.

Nu este de mirare că miliardarul nu este deosebit de îngrijorat de pierderea propriilor bani și nu are nevoie să-și facă griji cu privire la plata facturilor, așa că este probabil mai entuziast decât majoritatea în ceea ce privește viitorul IA.

Autenticitatea - cheia salvării

Bărbatul în vârstă de 62 de ani a declarat: „Nu văd cum ar putea cineva care este în viață să fie descurajat. [IA va face ca] productivitatea și calitatea fiecărei afaceri să crească. Fiecare companie producătoare, fiecare hotel, fiecare companie de produse de larg consum. Este greu de imaginat, dar este real. Nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a fi entuziasmat de viitor”, a concluzionat el.

Cu excepția cazului în care vom reuși să dezvoltăm o IA care să ne poată plăti în continuare salariile după ce ne-am pierdut locurile de muncă, atunci este dificil pentru mulți să fie „entuziasmați” de viitor în acest moment.

Se pare că vei putea găsi în continuare un loc de muncă în acest viitor distopic condus de miliardari, atâta timp cât îți păstrezi scânteia creativă.