Cătălin Predoiu felicită forțele MAI după capturarea suspectului în cazul crimei din Bihor

O elevă de 18 ani a fost găsită moartă pe un câmp din Bihor, după ce a făcut practică la o fermă. La operațiunea de căutare a criminalului au participat efective sporite de polițiști și jandarmi, fiind folosiți câini de urmă, drone și un elicopter. Bărbatul în vârstă de 39 de ani, suspectat că a ucis-o pe tânără, a fost găsit în jurul orei 18:00, ascuns într-un lan de rapiță, nu departe de locul crimei. El era rănit la picior și avea hainele îmbibate de sânge.

Potrivit unui comunicat de presă, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj structurilor care au acţionat în judeţul Bihor pentru depistarea bărbatului bănuit de comiterea infracţiunii de omor, precum şi cetăţenilor care au participat voluntar la operaţiunea de căutare.

„Transmitem felicitări tuturor colegilor din cadrul structurilor care au acţionat pentru depistarea bărbatului bănuit de comiterea infracţiunii de omor, din judeţul Bihor, precum şi cetăţenilor implicaţi voluntar în această operaţiune.

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Transmit aprecierea şi mulţumirile mele şi ale conducerii Ministerului Afacerilor Interne tuturor structurilor implicate în operaţiunea desfăşurată astăzi, în judeţul Bihor, în urma căreia persoana bănuită de comiterea faptei de omor din, localitatea Parhida, a fost prinsă.

Operaţiunea demonstrează capacitatea structurilor MAI de a acţiona integrat, rapid şi eficient, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Poliţiştii, jandarmii, poliţiştii de frontieră, echipajele Inspectoratului General de Aviaţie, structurile din teren şi voluntarii mobilizaţi au lucrat coordonat, folosind toate resursele disponibile pentru localizarea persoanei. În acelaşi timp, transmit condoleanţe familiei îndurerate de tragicul eveniment”, se arată în comunicatul de presă.

VEZI ȘI: Crimă înfiorătoare în Bihor: Elevă de 18 ani, găsită moartă pe câmp / Update: Suspectul a fost prins și a recunoscut fapta / video

Mobilizare amplă a structurilor MAI în operațiunea de căutare

„Activităţile de căutare şi depistare au implicat o mobilizare complexă de forţe şi mijloace din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

În cadrul operaţiunilor derulate în teren au fost angrenaţi poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bihor şi poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, precum şi reprezentanţi ai altor structuri teritoriale ale Poliţiei Române, alături de voluntari.

Totodată, au fost instituite filtre rutiere, efectuate activităţi de căutare şi scotocire în teren şi utilizate mijloace tehnice specifice, respectiv drone, câini de urmă, binocluri cu termoviziune, respectiv un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie, din cadrul MAI.

De asemenea, au fost dispuse măsuri de consemnare la frontieră şi au fost activate mecanismele de cooperare interinstituţională şi transfrontalieră.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs această faptă deosebit de gravă”, se arată în comunicatul de presă.