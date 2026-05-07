Cătălin Leonte, directorul general al FNGCIMM, a vorbit despre rolul Fondului Național de Garantare și despre modul în care acesta sprijină firmele din categoria IMM-urilor și a explicat că instituția ajută firmele să obțină credite atunci când nu au suficiente garanții.

Potrivit acestuia, în România, multe IMM-uri au dificultăți în accesarea finanțării, cum sunt cele care funcționează în spații închiriate, de exemplu. În astfel de cazuri, FNGCIMM intervine prin oferirea de garanții pentru credite.

„Există viață și după IMM Invest. Fondul Național de Garantare există, are programe în derulare care pot să pună la dispoziție firmelor românești care intră în categoria IMM-urilor, care e o categorie foarte largă în accepțiunea legală, sunt firmele care se încadrează până la 249 de angajați și care au cifra de afaceri de maximum 50 de milioane de euro și 43 de milioane de euro active. Deci, cu alte cuvinte, vorbim de marea majoritate a firmelor din România. 80% din firmele din România intră în această categorie și noi putem să le sprijinim în momentul în care ele au nevoie.

Nu suntem unica soluție pentru firme, pentru că orice firmă, când are un proiect de dezvoltare, se îndreaptă către bancă, care este finanțatorul, și în momentul respectiv, în funcție de evaluările băncii, i se zice: „Da, putem să-ți acordăm credit, dar garanții ai?”. Și aici putem să intervenim noi, pentru că de multe ori firmele își înscriu o ipotecă pe bunuri proprii, active, sedii sociale, terenuri, hale industriale etc.

Dar ce te faci cu acele firme care sunt viabile, funcționează foarte bine, dar funcționează într-un spațiu închiriat? Nu o să poată să înscrie o ipotecă reală asupra unui bun care nu îi aparține, ci este al proprietarului spațiului. Atunci putem să intervenim noi, ca activitate principală, aceea de garantare a creditelor pentru IMM-uri și să venim cu o garanție pentru bani, în așa fel încât firma respectivă să poată să acceseze”, a spus Cătălin Leonte.

Dobânzile ridicate și efectul asupra investițiilor

Cătălin Leonte a explicat că firmele din România sunt mai prudente și cer mai puține credite din cauza incertitudinii economice și a dobânzilor mari. Potrivit acestuia, Fondul de Garantare intervine pentru a ajuta firmele să obțină finanțare atunci când nu au suficiente garanții, mai ales în perioade dificile sau când au nevoie urgentă de bani.

„Dumneavoastră, ca instituție, sunteți o garanție pentru bănci... Dacă dumneavoastră acordați garanția, banca deja e liniștită. În România, băncile nu prea aleargă antreprenorii ca să-i crediteze, din mare nefericire”, a spus Bogdan Chirieac.

„Din mare nefericire, suntem într-o situație economică care face să nu existe din partea antreprenorilor o apetență foarte mare pentru creditare. De ce? Orice perioadă din aceasta în care sunt turbulențe în factorii externi unei organizații - așa-numiții factori sociali tehnologici, economici și politici - firmele sunt afectate.

Ori, în momentul în care nu știi ce se întâmplă, apare instinctul de conservare în care zici: „Hai să mai așteptăm cu investiția”. Mai mult, în condițiile în care astăzi, în România, vorbim despre niște dobânzi foarte mari - sunt cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană - și fiind o astfel de situație, cu atât mai mult trebuie să fii atent înainte de a porni o investiție.

Sigur, există și partea cealaltă de antreprenori care au o situație financiară problematică la nivelul fluxurilor de numerar și care au nevoie de bani imediat. Dar, din păcate, nu toate firmele care se adresează unui finanțator sau unui fond de garantare trec și prin rigorile unei analize de risc”, a spus Cătălin Leonte la DC News.

