€ 5.2688
|
$ 4.4746
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2688
|
$ 4.4746
 
DCNews Stiri Administrația Fondului pentru Mediu (AFM): proiectul de ecologizare a depozitului din Rupea, Brașov, intră în etapa de încadrare; cetățenii pot trimite observații
Data actualizării: 15:23 06 Mai 2026 | Data publicării: 15:23 06 Mai 2026

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM): proiectul de ecologizare a depozitului din Rupea, Brașov, intră în etapa de încadrare; cetățenii pot trimite observații
Autor: Editor Team

afm 2 AFM

Administrația Fondului pentru Mediu anunță că ANMAP – DJM Brașov a emis hotărârea de încadrare pentru proiectul de închidere și ecologizare a unui depozit neconform din Rupea, Brașov.

Administrația Fondului pentru Mediu, titular al proiectului „Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasa B, oraș Rupea, jud. Brașov”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANMAP – DJM Brașov, în continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul propus a fi amplasat în jud. Brașov, oraș Rupea, com. Homorod, FN, amplasament identificat prin CF nr. 105764 Rupea, nr. cad. 105764.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul DJM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.djmbv.anmap.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a DJM Brașov, transmite AFM

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

AFM
rupea
brasov
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Moțiunea de cenzură și trauma colectivă. Cum resimte societatea instabilitatea politică
Publicat acum 29 minute
Shein, investigată de autoritățile irlandeze pentru transferuri de date către China
Publicat acum 37 minute
Lia Olguța Vasilescu trasează perspectivele PSD pentru guvernare: Dacă PNL alege opoziția, să renunțe la miniștri, secretari de stat, prefecți
Publicat acum 38 minute
Inteligența artificială în medicină: Unde ajută și unde nu. Cum schimbă formarea viitorilor medici / video
Publicat acum 45 minute
Schimbări la vârful Coca Cola România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 19 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 6 ore si 14 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”
Publicat acum 2 ore si 35 minute
De ce a început Nicușor Dan negocierile cu partidul de pe locul patru. B. Chirieac: Nu întâmplător a chemat USR-ul primul
Publicat acum 2 ore si 59 minute
Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close