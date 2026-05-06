Administrația Fondului pentru Mediu (AFM): proiectul de ecologizare a depozitului din Rupea, Brașov, intră în etapa de încadrare; cetățenii pot trimite observații

Administrația Fondului pentru Mediu, titular al proiectului „Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasa B, oraș Rupea, jud. Brașov”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANMAP – DJM Brașov, în continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul propus a fi amplasat în jud. Brașov, oraș Rupea, com. Homorod, FN, amplasament identificat prin CF nr. 105764 Rupea, nr. cad. 105764.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul DJM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.djmbv.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a DJM Brașov, transmite AFM