A fost găsită o ”scurtătură” către Marte. Reduce călătoria la jumătate

Un studiu recent sugerează că informațiile despre traiectoriile asteroizilor ar putea fi utilizate pentru a proiecta misiuni mai rapide către Marte, scăzând posibil durata unei călătorii dus-întors la sub un an, notează Live Science.

Cât durează acum o călătorie spre Marte

Potrivit profilurilor actuale ale misiunilor, o călătorie spre Marte, care este aflată cu aproximativ 50% mai departe de Soare decât Pământul, durează aproape şapte până la zece luni. Pentru că Pământul şi Marte se aliniază pentru transferuri eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil doar la fiecare 26 de luni, astronauţii trebuie să stea în așteptare, prelungind o călătorie completă dus-întors la aproape trei ani.

Indicii geometrice valoroase pentru proiectarea unor rute interplanetare Pământ-Marte mai rapide

Cu toate acestea, noile descoperiri, publicate online în revista Acta Astronautica în luna aprilie, sugerează că estimările orbitale timpurii, imprecise, ale asteroizilor din proximitatea Pământului - care au fost folosite în mod tradiţional, cu scopul de a evalua riscurile de impact, înainte de a fi abandonate în favoarea unor date mai precise - ar putea să aibă indicii geometrice valoroase pentru proiectarea unor rute interplanetare Pământ-Marte mai rapide.

"Poate că acest lucru va schimba ideea că avem nevoie de mai mult de doi ani pentru a merge pe Marte şi a ne întoarce", a spus pentru Live Science autorul studiului, Marcelo de Oliveira Souza, cosmolog la Universitatea de Stat din Rio de Janeiro, Brazilia.

Asteroidul 2001 CA21, sursa inspirației

Souza a ajuns la această idee în anul 2015, când studia asteroizii din apropierea Pământului. Un obiect în special, 2001 CA21, i-a atras atenţia pentru că estimările timpurii sugerau că urma o traiectorie rară ce traversa atât zona orbitală a Pământului, cât şi cea a lui Marte.

Chiar dacă măsurătorile ulterioare au rafinat traiectoria reală a asteroidului, geometria sa iniţială în timpul opoziţiei din luna octombrie 2020 - când planetele Pământ şi Marte erau aliniate pe aceeaşi parte a Soarelui şi cel mai apropiate una de cealaltă pe orbitele lor - a indicat posibilitatea unor rute "ultra-scurte" între cele două planete, a remarcat Souza în lucrare.

"Aceasta a fost o surpriză pentru mine. Nu căutam acest lucru"

"Poate că am fost la locul potrivit la momentul potrivit", a declarat el.

Pentru opoziţia din luna octombrie 2020, calculele lui Souza au arătat că o călătorie foarte rapidă, de aproximativ 34 de zile, de la Pământ la Marte este geometric posibilă dacă o navă spaţială urmează o traiectorie similară cu planul orbital timpuriu al asteroidului 2001 CA21.

Totuşi, o astfel de traiectorie ar avea nevoie de viteze de plecare de aproximativ 32,5 kilometri pe secundă, mult peste capacităţile actuale ale rachetelor. O navă spaţială ar ajunge pe Marte călătorind cu aproximativ 108.000 km/h - prea repede pentru ca sistemele de asolizare existente să o poată gestiona în siguranţă, a afirmat Souza în lucrare.

Souza identifică anul 2031 ca fiind fereastra optimă pentru misiuni rapide spre Marte, folosind traiectorii inspirate de asteroizi

În schimb, Souza a utilizat geometria inspirată de asteroizi pentru a explora posibile călătorii în timpul viitoarelor opoziţii ale lui Marte în 2027, 2029 şi 2031. Folosind o metodă standard pentru calcularea traiectoriilor între două puncte din spaţiu (numită analiza Lambert) şi constrângând aceste traiectorii să rămână la aproximativ 5 grade de înclinarea orbitală a asteroidului, Souza a descoperit că doar alinierea din anul 2031 oferea o oportunitate viabilă pentru o călătorie rapidă folosind tehnologia disponibilă pe termen scurt.

În acea fereastră, o misiune dus-întors de la Pământ la Marte ar putea fi finalizată în doar 153 de zile, sau aproximativ cinci luni, potrivit studiului.

În acest scenariu, o navă spaţială ar pleca de pe Pământ pe 20 aprilie 2031, cu o viteză de aproximativ 27 de kilometri pe secundă, ar ajunge pe Marte până pe 23 mai, după o călătorie de 33 de zile, ar petrece aproximativ 30 de zile pe suprafaţă, ar pleca pe 22 iunie şi s-ar întoarce pe Pământ până pe 20 septembrie, traseul de întoarcere durând aproximativ 90 de zile.

Alternativă cu consum energetic mai scăzut în aceeaşi fereastră

De asemenea, Souza a găsit o alternativă cu consum energetic mai scăzut în aceeaşi fereastră, necesitând o lansare cu o viteză de aproximativ 16,5 kilometri pe secundă pentru o misiune care durează aproximativ 226 de zile, adică aproximativ 7,5 luni - încă semnificativ mai scurtă decât termenele actuale ale misiunilor.

Totuşi, conceptul rămâne în mare parte în teorie şi ar depinde în mare măsură de specificul misiunii - inclusiv proiectarea navei spaţiale, masa sarcinii utile şi capacităţile de propulsie - toate acestea ar influenţa fezabilitatea unor astfel de transferuri rapide în practică.

Care a fost cel mai rapid obiect lansat vreodată de pe Pământ

Metoda, însă, s-ar putea dovedi utilă ca o modalitate de a restrânge căutarea unor traiectorii viabile. Vitezele necesare sunt comparabile cu cele atinse de misiuni precum New Horizons - sonda NASA. Această misiune, lansată în 2006 pentru a survola Pluto cu 16,26 kilometri pe secundă, a fost cel mai rapid obiect lansat vreodată de pe Pământ.

Asemenea traiectorii de mare viteză ar putea fi accesibile rachetelor de generaţie următoare, precum ar fi Starship de la SpaceX ori New Glenn de la Blue Origin, a spus Souza pentru Live Science, conform Agerpres.

