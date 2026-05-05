DCNews Stiri Mărturia emoționantă a unui bărbat aflat pe nava de croazieră MV Hondius, afectată de hantavirus: Nu suntem doar o poveste
Data actualizării: 15:11 05 Mai 2026 | Data publicării: 11:04 05 Mai 2026

Mărturia emoționantă a unui bărbat aflat pe nava de croazieră MV Hondius, afectată de hantavirus: Nu suntem doar o poveste
Autor: Doinița Manic

imagine cu o nava de croaziera Trei persoane au murit în urma presupusului focar de la bordul navei MV Hondius. Foto: Pixabay

Un blogger american a transmis un mesaj emoționant de pe nava de croazieră afectată de hantavirus.

Un blogger american a distribuit o un mesaj emoționant pe rețelele sociale în timp ce era blocat la bordul navei de croazieră MV Hondius, în centrul focarului de hantavirus.

Reamintim că trei persoane au murit în urma presupusului focar de la bordul navei MV Hondius, care a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, pe 20 martie și urma să ajungă în Capul Verde, în largul coastei Africii de Vest, pe 4 mai.

Bloggerul de călătorii Jake Rosmarin, care are peste 44.000 de urmăritori pe Instagram, se afla la bordul navei când a izbucnit presupusul focar, o infecție rară transmisă de la rozătoare la oameni, de obicei prin urină, excremente sau salivă, scrie The Independent. Infecția poate fi fatală, deoarece nu are leac.

Mărturia bărbatului: Există multă incertitudine și aceasta este partea cea mai grea

„Sunt în prezent la bordul navei MV Hondius și ceea ce se întâmplă chiar acum este foarte real pentru noi toți cei de aici. Nu suntem doar o poveste, nu suntem doar titluri. Suntem oameni. Oameni cu familii, cu vieți, cu oameni care ne așteaptă acasă”, a spus Rosmarin într-un videoclip distribuit luni pe Instagram. 

„Există multă incertitudine și aceasta este partea cea mai grea. Tot ce ne dorim acum este să ne simțim în siguranță. Să avem claritate și să ajungem acasă. Dacă vedeți reportaje despre asta, amintiți-vă că există oameni reali în spatele acestui lucru și că nu este ceva ce se întâmplă undeva departe... Ni se întâmplă chiar acum”, a adăugat Rosmarin.

Rosmarin a menționat în descrierea videoclipului că, deși subiectul a fost dificil de discutat, în prezent se simte bine.

Cine sunt cei trei oameni care au murit după ce s-au îmbolnăvit de hantavirus pe navă

Precizăm că în total, 149 de persoane se află la bordul navei MV Hondius. Un cuplu olandez și un cetățean german au murit, a confirmat armatorul. Un pasager britanic în vârstă de 69 de ani se luptă, de asemenea, pentru viața sa la terapie intensivă în Johannesburg.

Bărbatul olandez care a murit avea 70 de ani. Oficialii au declarat că acesta a dezvoltat brusc febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree. A murit la sosirea pe insula St. Helena, un teritoriu britanic din Atlanticul de Sud. Soția sa, în vârstă de 69 de ani, a fost evacuată în Africa de Sud și a murit ulterior într-un spital din Johannesburg.

Oceanwide Expeditions a declarat că hantavirusul a fost confirmat doar în cazul bărbatului britanic care primește tratament pentru boala transmisă de rozătoare.

Totodată, Organizația Mondială a Sănătății a declarat duminică că investigațiile privind focarul sunt în curs de desfășurare și vor necesita teste de laborator suplimentare și investigații epidemiologice. De asemenea, virusul este secvențiat.

Precizăm că hantavirusul se răspândește în principal prin contactul cu rozătoarele sau cu urina, saliva sau excrementele acestora. OMS spune că, deși se întâmplă rar, hantavirusurile pot fi răspândite între oameni. Boala începe cu simptome asemănătoare gripei, dar poate progresa rapid și poate deveni letală. 

