Explozie la o tabără de copii în Austria, după descoperirea unei relicve de război
Data actualizării: 15:18 03 Mai 2026 | Data publicării: 15:18 03 Mai 2026

Explozie la o tabără de copii în Austria, după descoperirea unei relicve de război
Autor: Dana Mihai

Cinci copii cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani au fost răniţi în nordul Austriei sâmbătă seara, când o "relicvă de război" care se afla sub focul lor de tabără a explodat, a anunţat poliţia duminică, relatează Reuters.

Copiii făceau parte dintr-un grup venit în vizită din altă zonă a aceluiaşi land, Austria Superioară. Accidentul a avut loc într-o zonă a satului St Oswald bei Freistadt, unde grupuri organizate de tineri îşi instalează adesea taberele, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Descoperire periculoasă: relicvă de război cu explozibili

După explozie, poliţia a inspectat o vatră adiacentă şi a găsit un alt obiect care conţinea explozibili pe care l-a descris deopotrivă drept "relicvă de război", iar o unitate de dezamorsare a bombelor a fost chemată să se ocupe de acesta, a declarat poliţia într-un comunicat.

"În prezent, se desfăşoară anchete pentru a determina cum au ajuns relicvele de război sub zona focului de tabără", se adaugă în comunicat.

Gravitatea rănilor suferite de copii nu a fost imediat clară, a declarat poliţia, care a adăugat că aceştia au fost duşi la un spital de copii din oraşul Linz, aflat în apropiere.

Deşi bombe din perioada celui de-al Doilea Război Mondial continuă să fie descoperite în Austria, în special în cursul excavaţiilor pentru lucrări de construcţie, accidente precum cel de sâmbătă seară sunt rare, notează Reuters. 

