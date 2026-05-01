€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
E prea grea matematica în școală? Prof. Mihail Bălună: Unde greșesc profesorii și cum ar trebui predată, de fapt / video
Data publicării: 15:16 01 Mai 2026

EXCLUSIV E prea grea matematica în școală? Prof. Mihail Bălună: Unde greșesc profesorii și cum ar trebui predată, de fapt / video
Autor: Elena Aurel

matematica-elev-scoala_81760100 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Profesorul Mihail Bălună a explicat când devine matematica dificilă în școală.

Prof. Mihail Bălună, Redactor-șef Gazeta Matematică, a vorbit despre studiul matematicii în școală și a explicat că aceasta nu este grea, dar devine dificilă atunci când elevii nu au consolidat cunoștințele de bază, pentru că matematica se construiește treptat, pe conceptele învățate anterior. 

„E prea grea matematica în școală de vreme ce există această perspectivă că „nu mă pot apropia de matematică, că e un nivel prea înalt în gimnaziu și în liceu?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Nu, matematica nu e grea pentru că este imposibil de înțeles. Matematica e grea pentru că dacă nu mai știi tabla înmulțirii, e mai greu să mergi în clasa a V-a să lucrezi cu fracții. Și dacă nu știi să aduni fracții, pe urmă e și mai greu să înmulțești polinoame sau să faci lucruri mai complicate. Asta este principala complicație: Nu poți să faci un anumit lucru dacă nu știi ceea ce a fost înainte. Nu ai cum. Asta o face să fie grea”, a spus prof. Mihail Bălună. 

Unde greșesc profesorii români

Prof. Mihail Bălună a explicat că programele de matematică din România sunt similare ca volum și conținut cu cele din alte țări, iar dificultatea apare mai ales din cauza modului de predare. Potrivit acestuia, noua programă de liceu pune mai mult accent pe aplicarea practică, însă aceasta trebuie înțeleasă corect, nu în mod mecanicist. 

„În plus, din punct de vedere al conținuturilor, în România nu se fac nici mai multe, nici mai puține conținuturi decât în orice altă țară civilizată. Toate programele au cam același lucru. Ceea ce poate că s-a încetățenit și nu e chiar atât de bine e ideea că la ora de matematică elevul trebuie să învețe să rezolve toate modelele de exerciții posibile și imposibile, și atunci profesorul, de multe ori, transformă ora într-o mașină de derulat rezolvări de probleme peste care dacă treci fără să le digeri, nu rămâi cu nimic, nici măcar cu noțiunile la care se refereau problemele respective.

De anul acesta s-a rearanjat programa de liceu, de clasa a IX-a, mergându-se mai mult și cu mai mare intensitate pe ideea apropierii de practică. Numai că această apropiere de practică nu trebuie înțeleasă în mod mecanicist”, a spus prof. Mihail Bălună la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin ivan
DC EDU
Mihail Bălună
matematica
scoala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
