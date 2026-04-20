De ce câștigă România constant la Olimpiada de Matematică. Prof. Mihail Bălună, explicație după noi medalii de aur

Competiția din Franța a reunit 247 de concurente din 66 de țări. Mălina-Carla Pavel de la Colegiul Național Alexandru Odobescu din Pitești a obținut medalia de aur, cu cel mai mare scor dintre participantele din țările oficiale, Aida Mitroi și Carina Maria Viespescu de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București au primit tot medalie de aur, iar colega lor Ioana Stroe medalie de bronz.

Echipa României a fost coordonată de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din București.

Această olimpiadă internațională de matematică deschide seria celor patru astfel de competiții la care participă România în anul școlar 2025 - 2026.

Prof. Mihail Bălună, redactor-șef Gazeta Matematică, invitat la DC Edu, emisiune realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News, a zis cum privește această performanță.



„Este o performanță care nu ar trebui să ne mire, având în vedere că echipa de fete a ocupat întotdeauna primele locuri și, până la urmă, clasificarea pe un anumit loc, în mod accidental, nu este atât de importantă. Esențial este că ne aflăm mereu în față.

În anii trecuți aveam echipe pe care le consider mai bine pregătite decât cea de anul acesta, dar nu au câștigat primul loc. Până la urmă, există și o fluctuație produsă de inspirația de moment, însă ceea ce este notabil este prezența constantă pe primele locuri. Este, să spunem, o tradiție românească, nu doar la Olimpiada rezervată fetelor, ci și la olimpiadele open. Sigur că publicul se poate întreba ce înseamnă această „discriminare”, o olimpiadă pentru fete.

Motivul pentru care s-a inițiat această competiție, și faptul că a prins contur, dovadă fiind că la început participau aproximativ 20 de țări, iar acum sunt în jur de 70, este acela că lumea matematicii a fost, într-o anumită măsură, dominată de băieți. S-a considerat că fetele trebuie să aibă ocazia să se exprime fără să fie stresate de prezența băieților, care, la această vârstă, uneori nu sunt la fel de eleganți în comportament cum ar trebui”, a zis prof. Mihail Bălună, redactor-șef Gazeta Matematică, la DC Edu.

„De altfel, foste olimpice care au concurat împreună cu băieții au spus că se simțeau stresate: Erau singurele fete și, de multe ori, comportamentul colegilor nu era chiar cel mai civilizat. Din acest punct de vedere, inițiativa este benefică.

Faptul că participă țări din întreaga lume, unele parcurgând distanțe considerabile și chiar plătind taxe de participare (în timp ce pentru echipele europene participarea este gratuită), arată interesul crescut pentru această competiție”, a mai zis prof. Mihail Bălună, redactor-șef Gazeta Matematică.

Există fluctuații, conjuncturi favorabile sau mai puțin favorabile, inspirație de moment. Importantă este însă constanța la nivel de performanță, ceea ce este cu adevărat îmbucurător

„Nici eu nu cred că trebuie privită ca o formă de discriminare. Lucrurile se explică și istoric, având în vedere rolurile bine definite pe genuri în societate. Femeile au pătruns mai târziu în mediul educațional și academic, din cauza mentalităților și prejudecăților. Și în această categorie, la fete, există un potențial extraordinar. Dacă privim mai departe, găsim femei remarcabile, oameni de știință și savante reale”, a zis prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News.

„Revenind la Olimpiada de Matematică, mie îmi place foarte mult această idee. Olimpiada Internațională de Matematică este o invenție românească, din 1959, realizată în cadrul Institutului de Științe Matematice. La început a fost limitată la țările din blocul comunist, apoi s-a extins și a devenit un fenomen mondial. Primele șase ediții s-au desfășurat în România, iar românii s-au impus și au rămas campioni constanți”, a continuat prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News.

Continuarea, aici: