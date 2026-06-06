Miruţă avertizează Kievul după incidentul din Constanţa: „Cerem să fim anunţaţi cât mai repede. Dacă se ştia dinainte, nu e acceptabil”

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat sâmbătă o şedinţă de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, precum şi evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării şi securităţii pe litoralul românesc, a transmis Administraţia Prezidenţială. Şedinţa s-a desfăşurat la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare (BREO) „CALATIS” din Constanţa, în prezenţa reprezentanţilor principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

La finalul reuniunii, au fost făcute declaraţii şi de către Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, care a prezentat evaluări privind gestionarea incidentului şi măsurile aflate în analiză la nivelul instituţiilor de apărare.

Măsuri de evacuare şi izolare a zonei

În ceea ce priveşte incidentul din Portul Constanţa, ministrul a afirmat că informaţiile privind cantitatea de explozibil din drona de ieri nu pot fi confirmate cu exactitate. Deşi au fost vehiculate cifre de până la 700 de kg, acesta a explicat că, din punct de vedere structural, un astfel de tip de dronă poate transporta maximum aproximativ 500 de kg.

Miruţă a mai precizat că a primit confirmarea că, în 26 de minute, urma să se producă detonarea dronei maritime. În acel moment, structuri precum SRI şi scafandrii erau deja implicate în procesul de tractare şi de scoatere din port, cu planul unei detonări controlate la Capul Midia. Totuşi, ulterior a fost primită informaţia că există riscul unei explozii spontane, motiv pentru care au fost dispuse măsuri de evacuare şi izolare a zonei, pentru a preveni pierderi de vieţi omeneşti.

"Este obligatoriu ca astfel de lucruri să fie anunţate cât mai repede"

Ministrul a mai declarat că a discutat cu omologul său din Ucraina, căruia i-a transmis Radu Miruță „așteptarea României este ca atunci când au informații despre drone aeriene, maritime, de orice fel, atunci când ajung în zona de responsabilitate a României, să ne anunțe cât mai repede posibil”.

Sunt mai multe variante posibile în privinţa modului şi momentului în care informaţiile au ajuns la autorităţi. Este posibil ca unele structuri să nu fi fost informate în timp real sau ca fluxul de comunicare să fi avut întârzieri în acel moment. Potrivit explicaţiilor, Bucureştiul ar fi fost notificat în jurul orei 10, însă rămâne neclar dacă acest lucru s-a întâmplat imediat după ce informaţia a fost disponibilă la nivel operativ sau la un interval mai mare de timp. Ministrul nu ştie „dacă a fost la un minut după ce au aflat ei sau dacă a fost mult mai târziu, după ce deja ştiau”. Se vor face demersuri pentru a se clarifica. „Dacă se ştia dinainte, şi vreau să se demonstreze dacă se ştia sau nu, nu este acceptabil”.

Tehnologia utilizată în conflictul de la graniţă se schimbă la intervale foarte scurte, chiar de ordinul săptămânilor

El a adăugat: „Înţeleg că este o ţară aflată în război, unde priorităţile au o dinamică fantastică, dar cred că este obligatoriu ca astfel de lucruri să fie anunţate cât mai repede.”

Oficialul a precizat că se lucrează la un protocol care să asigure transmiterea mult mai rapidă a informaţiilor de acest tip către România.

În final, ministrul a subliniat că tehnologia utilizată în conflictul de la graniţă se schimbă la intervale foarte scurte, chiar de ordinul săptămânilor, iar capacităţile de apărare trebuie să se adapteze permanent, deşi nu întotdeauna în acelaşi ritm cu evoluţia din teren. El a mai afirmat că Autoritatea Navală trebuie să fie capabilă să observe rapid astfel de drone atunci când se apropie de Portul Constanţa, considerând acest lucru o necesitate.

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