Nicușor Dan, declarații de la Constanța: "Nava urmărită nu era din flota-fantomă a Rusiei"

Update:

Principalele declarații ale lui Nicușor Dan

Preşedintele a explicat că şedinţa a fost una lungă, în care s-a discutat atât contextul incidentului de ieri, cât şi nivelul general de pregătire al autorităţilor pentru astfel de situaţii. Acesta a precizat că a fost vorba despre o dronă ucraineană, însă a subliniat că responsabilitatea aparţine Rusiei, în calitate de stat agresor.

Autorităţile au respins speculaţiile potrivit cărora drona ar fi urmărit o navă din aşa-numita „flotă fantomă” a Rusiei aflată sub sancţiuni. Potrivit explicaţiilor oficiale, respectiva navă nu se afla sub sancţiuni impuse de Uniunea Europeană sau de Statele Unite şi a mai efectuat anterior curse similare către un port rusesc.

S-a acţionat cu întârziere, deşi prezenţa dronei era cunoscută, pentru a fi evaluată cea mai bună variantă de intervenţie, astfel încât să fie reduse la minimum eventualele daune materiale şi riscurile pentru persoane. Există un protocol între toate autorităţile implicate, care stabileşte clar atribuţiile fiecărei instituţii şi momentele de intervenţie, iar acesta a fost respectat în cadrul operaţiunii.

Drona a fost deviată de pe direcţia iniţială spre Rusia. Informaţii detaliate despre modul în care aceasta a ajuns în zona portului vor fi comunicate în 7–10 zile, după ce vor fi colectate şi analizate mai multe date relevante.

Autorităţile susţin că România se adaptează la noile tehnologii dezvoltate în contextul războiului, ţara aflându-se într-un proces continuu de pregătire şi ajustare a capacităţilor de apărare, inclusiv prin exerciţii şi măsuri de consolidare a reacţiei în faţa unor astfel de ameninţări.

Întrebarea legitimă a publicului vizează nivelul de siguranță al litoralului românesc în contextul incidentelor recente din zona Mării Negre. Nicușor Dan susține că, pe 10 iunie, va avea loc o discuție la nivel NATO privind posibila suplimentare a echipamentelor și a capacităților de apărare în regiune. În paralel, Ministerul de Interne, Armata, Ministerul Apărării și Poliția de Frontieră urmează să își suplimenteze efectivele și echipajele pe litoral.

Acesta mai precizează că există un dialog constant cu Ucraina, precum și protocoale stabilite pentru gestionarea acestui tip de incidente.

În același timp, președintele subliniază că războiul aflat în desfășurare de mai bine de patru ani a avut efecte secundare în regiune, inclusiv apariția de mine sau drone ajunse pe teritoriul sau în apele României, însă până în prezent nu au fost înregistrate victime.

Preşedintele a explicat că principala dificultate în gestionarea atât a dronelor aeriene, cât şi a celor maritime ţine de faptul că sistemele radar existente au fost concepute în principal pentru obiecte mai mari, cu un alt tip de semnal şi o vizibilitate diferită.

Acesta a precizat că radarele funcţionează eficient în cazul altor tipuri de ameninţări, precum avioanele sau rachetele, însă dronele reprezintă un tip de ţintă mai dificil de detectat şi urmărit cu echipamentele actuale.

Nicușor Dan a precizat că nu a avut încă o discuţie cu omologul său ucrainean pe acest subiect, însă aceasta urmează să aibă loc în perioada următoare.

Preşedintele a explicat desfăşurarea evenimentelor din intervalul de aproximativ patru ore. La ora 6 dimineaţa au ajuns echipele SRI şi ale Armatei, moment în care au fost declanşate procedurile specifice de intervenţie. Autorităţile au decis evacuarea personalului din zonă, pentru a evita orice risc, având în vedere că nu se putea interveni prin deplasarea dronei în interiorul portului fără a pune alte persoane în pericol.

Întrebat dacă România este pregătită în faţa acestor tipuri de incidente, în contextul evenimentelor recente de la Galaţi şi Constanţa, preşedintele a afirmat că ţara se află într-un proces continuu de adaptare, similar cu alte state din regiune.

Şeful statului s-a declarat „relativ mulţumit” de modul în care au fost gestionate situaţiile, subliniind că nu au existat victime sau distrugeri majore. Acesta a mai adăugat că România a atras de mult atenţia asupra importanţei Mării Negre, iar acum contextul confirmă aceste preocupări.

Preşedintele a explicat de ce România a evitat să deschidă focul asupra dronei în direcţia Ucrainei în incidentul de la Galaţi de săptămâna trecută, când un astfel de obiect a căzut pe coastă. Acesta a precizat că, potrivit dreptului internaţional, orice stat care trage în direcţia unei ţări aflate în conflict riscă să fie considerat cobeligerant, ceea ce ar însemna, cel puţin teoretic, implicarea sa în acel război. Din acest motiv, autorităţile au urmărit evitarea unui astfel de scenariu.

Acesta a precizat că, în cazul în care autorităţile ar fi avut informaţii clare că una dintre drone se apropie de mal, intervenţia ar fi fost mai rapidă şi mai fermă.

Știre inițială:

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat sâmbătă o şedinţă de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, precum şi evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării şi securităţii pe litoralul românesc, a transmis Administraţia Prezidenţială. Şedinţa s-a desfăşurat la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare (BREO) „CALATIS” din Constanţa, în prezenţa reprezentanţilor principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

În cadrul reuniunii au fost analizate circumstanţele incidentului, implicaţiile acestuia asupra securităţii naţionale şi regionale, precum şi măsurile necesare pentru întărirea capacităţilor de supraveghere, prevenire şi răspuns la ameninţările din zona Mării Negre.

După încheierea şedinţei, preşedintele Nicuşor Dan a făcut primele declaraţii despre ce s-a discutat, implicit despre măsurile pe care autorităţile le iau pentru creşterea securităţii.