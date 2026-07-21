Bilanțul dublului seism din Venezuela depășește 5.200 de morți. Oamenii trăiesc încă în tabere improvizate

Noi detalii după cutremurele devastatoare din Venezuela. Crește numărul victimelor, salvatorii caută supraviețuitori / FOTO: colaj capturi video YouTube

Bilanțul victimelor provocate de dublul seism din Venezuela a urcat, iar mii de oameni locuiesc în continuare în tabere improvizate.

Dublul seism care s-a produs pe 24 iunie în Venezuela a ucis cel puţin 5.278 de persoane, potrivit unui nou bilanţ provizoriu ce a fost publicat luni, informează AFP.

70 de decese suplimentare au fost înregistrate în decursul ultimelor 24 de ore, iar numărul răniţilor se ridică la aproape 17.000, la mai mult de trei săptămâni după cutremurele cu magnitudini de 7,2 şi de 7,5 care au devastat nordul acestei ţări, în principal în statul costier La Guaira, situat în apropiere de capitala venezueleană, Caracas.

Precedentul bilanţ, dat publicităţii duminică, anunţase 5.208 de morţi.

Aproape 20.000 de persoane rămase fără locuinţe trăiesc în continuare în tabere improvizate

În La Guaira, aproape 20.000 de persoane rămase fără locuinţe trăiesc în continuare în tabere improvizate, care au fost amenajate pe stadioane, în pieţe publice şi pe trotuare.

Preşedinta interimară din Venezuela, Delcy Rodriguez, a declarat luni că Guvernul său şi-a luat angajamentul de a construi 4.000 de locuinţe până în luna decembrie pentru persoanele afectate de cele două seisme.

"Predarea noilor locuinţe se va face în fiecare lună", a dat asigurări preşedinta venezueleană în timpul unei ceremonii televizate.

Rodriguez a dezvăluit că aproximativ 200 de familii au primit deja apartamente într-un complex de locuinţe sociale.

"Acestea sunt momente de bucurie în mijlocul durerii celor care au fost victime directe ale dublului seism", a adăugat ea, vizibil emoţionată.

Autorităţile venezuelene nu au anunţat numărul persoanelor dispărute

Delcy Rodriguez a promis, de asemenea, că "peste 10.000" de locuinţe vor fi livrate către populaţie pe parcursul anului viitor.

Potrivit estimărilor oficiale, ţara sud-americană ar avea nevoie de aproximativ 25.000 de locuinţe pentru persoanele care au rămas fără adăpost din cauza dublului seism.

Conform statisticilor oficiale, peste 850 de imobile au fost avariate şi 190 s-au prăbuşit complet.

Autorităţile venezuelene nu au anunţat numărul persoanelor dispărute. La două zile după tragedie, ONU estima că acest număr ar putea ajunge până la 50.000. Unele estimări indică însă o cifră mai apropiată de 10.000 de dispăruţi, conform Agerpres.

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