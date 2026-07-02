Miracol în Venezuela. Un bărbat a fost scos în viață după opt zile sub 140 de tone de dărâmături / video

Miracol în Venezuela. Un bărbat a fost scos în viață după opt zile sub 140 de tone de dărâmături / FOTO: colaj capturi video Facebook @VDM98

Un bărbat a fost salvat în viață după ce a rămas blocat timp de opt zile sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite în urma celor două cutremure care au lovit Venezuela.

Echipele de intervenție au reușit să îl scoată pe Hernán Gil dintre ruine la mai bine de 100 de ore după ce l-au localizat pentru prima dată sub aproximativ 140 de tone de moloz, notează BBC. Un pompier a descris anterior operațiunea de salvare drept „fără îndoială cea mai complexă și cea mai dificilă din punct de vedere tehnic la care am participat”.

Aproape 2.300 de persoane și-au pierdut viața în urma cutremurelor produse în Venezuela pe 24 iunie, iar zeci de mii de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Sute de salvatori au lucrat fără întrerupere pentru a-l elibera pe Gil încă de sâmbătă, când acesta a fost descoperit.

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La operațiunea de salvare au participat echipe din Venezuela, Chile, Costa Rica, El Salvador, Mexic, Portugalia și Statele Unite.

Tunelurile de acces construite de salvatori pentru a ajunge la el s-au prăbușit de mai multe ori, ceea ce a evidențiat riscurile uriașe la care au fost expuși atât salvatorii, cât și Hernán Gil. În cursul nopții, echipele de căutare au reușit, în cele din urmă, să stabilească un contact vizual cu bărbatul.

În imaginile surprinse cu ajutorul unei camere de mici dimensiuni introduse printre dărâmături, un pompier chilian poate fi auzit cum îi cere lui Gil să își întoarcă fața spre cameră.

Unul dintre ochii bărbatului era înroșit, iar acesta purta o mască de protecție, pe care salvatorii i-au trimis-o anterior printr-o deschidere îngustă pentru a-l proteja de praful și resturile rezultate în timpul operațiunii de salvare.

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Pompierul i-a cerut, de asemenea, să își pună o pereche de ochelari de protecție pentru a-și feri ochii, în timp ce echipele continuau să îndepărteze cu mare atenție molozul din jurul său.

Ricardo Arias, reprezentant al Crucii Roșii din Costa Rica, a declarat pentru jurnalistul local Joan Camargo că Hernán Gil era în stare stabilă. El a precizat că salvatorii au reușit să îi ofere apă și să îi monteze o perfuzie.

Arias a spus că Gil pare să fi scăpat în mod miraculos fără răni grave în momentul în care centrul comercial s-a prăbușit.

„Ne-a spus că nu are nici măcar o unghie zdrobită. Este bine”, a declarat acesta.

Marco Antonio Franco, reprezentant al Crucii Roșii Mexicane, l-a descris pe Hernán Gil drept „un om plin de optimism”.

Acesta a declarat pentru publicația mexicană Milenio că supraviețuitorul „a cerut chiar băuturi pentru hidratare cu aromele lui preferate” și a adăugat că „bineînțeles că i-am îndeplinit dorința. Chiar el este cel care ne încurajează și ne spune să continuăm. Îi recunoaște pe membrii echipei și le spune: «Ce bine că v ați întors și că sunteți din nou alături de mine»”.

Potrivit lui Marco Antonio Franco, salvatorii și Hernán Gil au discutat permanent despre familia acestuia și despre dificultățile operațiunii de salvare.

În momentul producerii celor două cutremure, Hernán Gil se afla la serviciu într-o cabină mică din beton, amplasată în subsolul parcării de lângă centrul comercial Galerías Playa Grande din Catia La Mar. Din primele informații reiese că structura din beton a cabinei a format un spațiu protector în jurul său și l-a ferit de cele aproximativ 140 de tone de dărâmături care s-au prăbușit peste el.