Bilanț dramatic după cutremurele din Venezuela. Numărul morților a ajuns la 1.719, iar 50.000 de oameni sunt încă dispăruți

Sursa foto: Agerpres

Autoritățile din Venezuela au anunțat un nou bilanț al victimelor provocate de cele două cutremure puternice produse pe 24 iunie. Potrivit datelor oficiale, numărul persoanelor decedate a urcat la 1.719, în timp ce mii de oameni au fost răniți, iar zeci de mii sunt încă dați dispăruți.

Anunțul a fost făcut luni de președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez.

„Numărul persoanelor care şi-au pierdut vieţile este de 1.719”, a declarat Jorge Rodriguez și a precizat că alte 5.034 de persoane au fost rănite, potrivit Agerpres.

În timp ce echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături, Organizația Națiunilor Unite estimează că aproximativ 50.000 de persoane sunt încă dispărute.

Pe măsură ce timpul trece, șansele de a găsi oameni în viață devin tot mai reduse, avertizează specialiștii în operațiuni de salvare.

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Sute de clădiri au fost distruse

Cutremurele din Venezuela au provocat pagube importante infrastructurii. Potrivit autorităților venezuelene, sute de clădiri au fost afectate, iar multe dintre ele s au prăbușit.

„855 de imobile au fost afectate, iar 189 s-au prăbuşit complet şi 666 au suferit o prăbuşire parţială sau au fost grav sau puternic afectate”, a adăugat oficialul venezuelean.

După producerea celor două seisme majore în Venezuela, activitatea seismică a continuat în zonă.

„Cele două seisme tragice, îngrozitoare, care au avut un impact major asupra unor sectoare din populaţia noastră” au fost urmate de „609 replici seismice”, dintre care una în dimineaţa de luni, care a avut magnitudinea 4,2, a subliniat el.

Replica produsă luni dimineață a fost resimțită puternic în mai multe regiuni ale Venezuelei.

Organizația Națiunilor Unite se pregătește pentru posibilitatea ca numărul victimelor să crească în perioada următoare. În acest context, instituția va trimite în Venezuela aproximativ 10.000 de saci mortuari, exprimând totodată speranța că bilanțul final al persoanelor decedate va fi mai redus decât estimările actuale.