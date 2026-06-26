Noi detalii după cutremurele devastatoare din Venezuela. Crește numărul victimelor, salvatorii caută supraviețuitori / video

Noi detalii după cutremurele devastatoare din Venezuela. Crește numărul victimelor, salvatorii caută supraviețuitori / FOTO: colaj capturi video YouTube

Venezuelenii au continuat joi să caute supraviețuitori sub clădirile prăbușite, în timp ce echipele de intervenție s-au deplasat în regiunile din nordul țării afectate de cele două cutremure puternice. Autoritățile au anunțat că aproximativ 235 de persoane au murit, iar peste 4.300 au fost rănite.

„Din păcate, am primit aproximativ 235 de persoane care au ajuns fără semne vitale sau au decedat la sosirea în unitățile noastre medicale”, a declarat joi ministrul Sănătății, Carlos Alvarado, pentru presa de stat, notează Euronews.

Autoritățile se așteaptă însă ca bilanțul victimelor să crească. Mii de persoane sunt date dispărute după cutremurele cu magnitudinea de 7,2 și 7,5, produse miercuri seara în Venezuela. Acestea au fost printre cele mai puternice seisme înregistrate în Venezuela în mai bine de un secol și au fost resimțite în întreaga regiune. Clădiri au fost evacuate inclusiv în statul Amazonas din Brazilia, aflat la mare distanță de epicentru.

Ca răspuns la amploarea dezastrului, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunțat joi suspendarea temporară a unor sancțiuni până la 23 octombrie, pentru a permite efectuarea tranzacțiilor necesare operațiunilor de ajutor umanitar destinate victimelor cutremurului din Venezuela, tranzacții care ar fi fost în mod normal interzise.

Oamenii au căutat persoane dispărute printre dărâmături

În orașele din nordul Venezuelei, locuitorii au ieșit în stradă cuprinși de panică și au căutat persoane dispărute printre dărâmături. Răniții au fost scoși de sub moloz acoperiți de praf și sânge. Printre aceștia s-au aflat copii și animale.

Televiziunea publică din Venezuela a difuzat imagini dramatice cu operațiunile de salvare. Într-una dintre intervenții, salvatorii au reușit să scoată în viață o femeie prinsă sub o placă de beton, din corpul căreia se vedea doar un picior desculț.

Locuitorii din zonele afectate au acuzat însă că intervenția echipelor guvernamentale a fost limitată.

În capitală, Caracas, Dayana Delgado, mamă a trei copii, a întrebat unde sunt utilajele grele promise de autorități și a subliniat că vecinii sunt cei care sapă printre ruine.

„Vreau să știu unde este copilul meu, dacă este prins sub dărâmături sau se află într un adăpost”, a spus femeia despre fiul ei de opt ani, care este în continuare dispărut.

Regiunea de coastă La Guaira a suferit unele dintre cele mai mari distrugeri

Regiunea de coastă La Guaira, situată la nord de Caracas, a suferit unele dintre cele mai mari distrugeri și a înregistrat un număr ridicat de victime. Acolo se află și principalul aeroport al țării, care a fost închis din cauza pagubelor, ceea ce a îngreunat distribuirea ajutoarelor.

Ofertele de sprijin și transport de ajutoare au venit din întreaga lume, inclusiv din partea Statelor Unite, care l-au capturat pe fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, la începutul acestui an, în cadrul unei operațiuni militare surpriză.

Dezastrul natural reprezintă cea mai recentă provocare pentru președintele interimar Delcy Rodríguez, fost vicepreședinte, care a preluat funcția în ianuarie, după capturarea lui Maduro.

Caracas se confruntă cu dificultăți economice de peste un deceniu, iar mulți cetățeni contestă legitimitatea mișcării politice reprezentate de Rodríguez.

Autoritățile venezuelene au anunțat că redistribuie echipe de salvare din alte regiuni ale țării către La Guaira, o zonă care a mai fost afectată de dezastre naturale. În 1999, o alunecare masivă de teren a provocat moartea a mii de persoane, într-una dintre cele mai grave catastrofe naturale din istoria țării.

Joi, Rodríguez a făcut apel la companii să pună la dispoziția echipelor de intervenție utilaje grele pentru lucrările de salvare.

„Sperăm să salvăm cât mai multe persoane în viață”, a declarat președintele interimar, care a descris regiunea La Guaira drept o „zonă de dezastru”.