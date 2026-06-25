Cutremure, cele mai mari din ultima sută de ani, au lovit Venezuela. Zeci de morți și sute de răniți. Trump anunță ajutor din partea SUA

Două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, la interval de câteva secunde, au lovit miercuri Venezuela, unde jurnaliști ai AFP au văzut clădiri prăbușite și au asistat la scene de panică în capitala Caracas.

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Președintele Delcy Rodriguez anunță 32 de morți și peste 700 de răniți





Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat joi că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea 7,2, respectiv 7,5 care au zguduit zona caraibiană a țării, provocând pagube materiale care nu au fost deocamdată cuantificate, transmite agenția EFE.

'În acest moment, avem rapoarte privind 32 de decese, fără a lua încă în calcul cifrele pe care le-ar putea furniza statul La Guaira, și peste 700 de răniți care au fost aduși la urgențe, atât la spitalele publice, cât și la centrele medicale private', a declarat șefa statului într-o transmisiune a postului de televiziune de stat Venezolana de Television (VTV).

Conform Serviciului seismologic american USGS, un prim seism, cu magnitudinea de 7,2, s-a produs la ora 22:04 GMT la o adâncime de 21,9 de kilometri, la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas.

Al doilea, cu magnitudinea de 7,5 și la o adâncime de 10 kilometri, a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu la 45 kilometri distanță de primul.

Tot potrivit USGS, este vorba despre un 'eveniment dublu' și despre o 'catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă'. 'Este probabil ca bilanțul să fie sever și daunele să fie semnificative', a scris institutul.

Ministrul de interne Diosdado Cabello a declarat că mai multe clădiri s-au prăbușit în capitală și a indicat că a ordonat oprirea alimentării cu gaze. 'Unele structuri au fost avariate și vrem să evităm orice accident legat de gaze', a scris el pe X.

Cutremurul a fost resimțit până în Columbia, în capitala Bogota, deși aceasta se află la o distanță de 1.000 de kilometri în linie dreaptă.

Trump declară că Statele Unite sunt „pregătite şi dispuse” să vină în ajutorul Venezuelei



Statele Unite „sunt pregătite şi dispuse” să vină în ajutorul Venezuelei, lovită de cutremure devastatoare, a afirmat preşedintele american Donald Trump.

"Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor venezuelean sunt amândouă de o amploare considerabilă şi au provocat un număr îngrozitor de victime", a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

"Statele Unite sunt pregătite, dispuse şi capabile să ofere ajutor!", a continuat el, adăugând: "Vom fi alături de noii şi minunaţii noştri prieteni".

Știrea inițială:

Potrivit autorităților se estimează ca numărul victimelor să fie între 10.000 și 100.000. Conform USGS, un prim seism cu magnitudinea de 7,2 s-a produs la ora 22:04 GMT la o adâncime de 21,9 de kilometri, la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas. Al doilea, cu magnitudinea de 7,5 și la o adâncime de 10 kilometri, a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu la 45 kilometri distanță de primul.

Tot potrivit USGS, este vorba despre un 'eveniment dublu' și despre o 'catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă'. 'Este probabil ca bilanțul să fie sever și daunele să fie semnificative', a scris institutul.

În Caracas, fotoreporteri ai AFP au văzut echipele de salvare organizându-se în jurul clădirilor prăbușite. Oameni scoși de sub dărâmături au fost fixați pe tărgi, în timp ce alții au fost transportați spre ambulanțe.

O jurnalistă a AFP a văzut o clădire de 22 de etaje distrusă în întregime în cartierul Altamira. În exterior, oamenii strigau numele celor apropiați, iar unii voluntari se urcau pe dărâmături. 'Avem nevoie de lanterne!', striga unul dintre ei.

Ministrul de interne Diosdado Cabello a declarat că mai multe clădiri s-au prăbușit în capitală și a indicat că a ordonat oprirea alimentării cu gaze. 'Unele structuri au fost avariate și vrem să evităm orice accident legat de gaze', a scris el pe X.

Mulți oameni panicați au ieșit în stradă, potrivit jurnaliștilor AFP.

'A fost incredibil, nici măcar nu știu cât a durat. Eram la ultimul etaj și au căzut destul de multe lucruri', a povestit pentru AFP Heidi Romero, o comerciantă de 42 de ani. Ea a spus că a evacuat pe scări centrul comercial foarte aglomerat în care se afla, în cartierul Altamira din capitala venezuelană.

'Tot peretele s-a fisurat, au căzut lucruri din tavan. A fost oribil', a mărturisit în stradă Odalis Escalona, 54 de ani, care lucrează într-o bancă.

În capitală au fost semnalate pene de curent.

Carmen Guedez, 69 de ani, se afla în camera surorii ei imobilizate la pat când pământul a început să se cutremure. 'Intensitatea a continuat să crească', a explicat pentru AFP această administratoare care locuiește într-un cartier de clasa mijlocie de la periferia înaltă a capitalei. 'Am început să văd ferestrele mișcându-se, apoi totul a început să se scuture. Sora mea, o vecină și cu mine am rămas înghesuite una lângă alta, nu puteam ieși', a mărturisit ea.

Cutremurul a fost resimțit până în Columbia, în capitala Bogota, deși aceasta se află la o distanță de 1.000 de kilometri în linie dreaptă.

Potrivit Unității columbiene de gestionare a riscurilor și dezastrelor, 'nu există risc de tsunami pe coasta caraibiană a Columbiei'.

'Caracteristicile acestui eveniment, cu o adâncime mică și o magnitudine mare, fac ca undele să se propage prin toată scoarța terestră, motiv pentru care a fost resimțit pe scară largă pe teritoriul columbian', a explicat Freddy Tovar, coordonatorul Rețelei seismologice naționale din Columbia. (Agerpres).