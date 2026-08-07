MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia

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Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Italia.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenţionează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia, regiunea Sicilia, că autorităţile locale au anunţat ridicarea nivelului de alertă pentru vulcanul Etna, fiind activată faza operativă locală de alarmă, din cauza activităţii de erupţie a vulcanului.

Potrivit unui comunicat al MAE, autorităţile italiene au dispus închiderea totală a zonei de vârf a vulcanului Etna, perimetru care include şi Zona de Pericol Permanent (fosta Zonă Galbenă).

"Având în vedere posibilele emisii de cenuşă vulcanică ce pot perturba traficul aerian, cetăţenii români sunt sfătuiţi să menţină contactul cu companiile aeriene şi să verifice starea zborurilor de pe aeroportul din Catania înainte de a se deplasa spre aeroport", a transmis MAE.

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Recomandări pentru cetățenii români

Ministerul recomandă cetăţenilor români să respecte cu stricteţe instrucţiunile şi restricţiile impuse de autorităţile italiene, să evite deplasările în zonele interzise şi să se informeze din surse oficiale (inclusiv prin sistemul local de avertizare Sic Alert) referitor la evoluţia fenomenelor vulcanice.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Catania, +39 095 537 909, Tel:+39 095 536 139, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului României la Catania +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet https://catania.mae.ro/, https://www.mae.ro/ şi a Departamentului Protecţiei Civile italiene, Regiunea Sicilia (https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=74) şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.