Regele Charles răspunde acuzațiilor lansate de fratele prințesei Diana: Suferința poate întuneca rațiunea și memoria / Sursa foto: Agerpres

Regele Charles al III-lea a renunțat la politica obișnuită a discreției și a oferit o reacție, miercuri, față de reproșurile aduse de cumnatul său, contele Charles Spencer, informează agenția de presă Reuters.

Fratele Dianei urmează să lanseze un volum autobiografic în care descrie tensiunile din toamna anului 1997, din zilele care au urmat accidentului rutier în care prințesa de Wales și-a pierdut viața la vârsta de 36 de ani, alături de partenerul ei, Dodi al-Fayed. Potrivit fragmentelor din carte apărute în publicația Daily Mail, Charles Spencer susține că actualul suveran, pe atunci prinț moștenitor, i-ar fi adresat o remarcă dură: „Fii sigur că o vom uita destul de repede”.

Conform sursei citate, discuția ar fi avut loc în timpul unei neînțelegeri privind prezența fiilor Dianei, prinții William și Harry, în spatele sicriului mamei lor pe durata procesiunii de pe străzile Londrei. Spencer s-a opus la acea vreme ideii ca doi copii să fie expuși unei asemenea suferințe în văzul întregii lumi, notează Agerpres.

Căsnicia dintre Prințesa Diana și Charles, începută cu o nuntă spectaculoasă în anul 1981, s-a degradat treptat sub presiunea atenției globale și s-a încheiat prin divorțul din 1996.

Răspunsul neobișnuit al Palatului Buckingham la declarațiile contelui Spencer

Deși monarhia britanică refuză în mod tradițional să comenteze volumele de memorii sau articolele de presă, acuzațiile contelui au determinat o luare de poziție oficială.

Întrebat despre relatările apărute în presă, un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a transmis poziția oficială a regelui Charles al III-lea:

„Deşi, din principiu, nu comentăm cărţile, Majestatea Sa este conştientă că suferinţa fraternă poate întuneca raţiunea, poate afecta judecata şi poate influenţa amintirile în moduri pe care alţii nu le recunosc, chiar şi la mulţi ani după o asemenea pierdere”.

De cealaltă parte, Charles Spencer își motivează demersul prin dorința de a aduce o perspectivă intimă asupra destinului surorii sale: „Scopul acestei cărţi este de a spune adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei... Vreau să vorbesc în numele Dianei şi s-o fac într-un mod deschis şi pozitiv”.

Prințesa Diana a murit la 36 de ani într-un accident rutier produs în Paris pe 31 august.