Trump anunță un acord între Rusia și Ucraina pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Donald Trump anunță că Rusia și Ucraina au acceptat să oprească atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, în urma discuțiilor purtate de președintele SUA cu liderii celor două țări.

Ucraina şi Rusia s-au angajat să nu mai lovească infrastructura energetică a părţii adverse, a anunţat luni preşedintele SUA Donald Trump, la o zi după ce liderul american criticase Kievul pentru atacurile contra rafinăriilor ruse de petrol, transmit AFP şi Reuters.

Ucraina a acceptat să nu atace ţinte energetice ruse. Rusia a acceptat să facă acelaşi lucru. Creşterea preţului motorinei în lume este cauzată în principal de războiul între Rusia şi Ucraina, nu de Iran, a declarat Trump pe platforma sa Truth Social.

Atacurile constante ale armatei ucrainene împotriva rafinăriilor ruse de petrol au provocat un deficit de benzină şi motorină în Rusia, ceea ce a obligat guvernul de la Moscova să limiteze vânzarea de combustibil în benzinării şi să interzică exportul de produse derivate.

Duminică, preşedintele SUA a declarat că a vorbit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a-i cere să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia întrucât acestea provoacă "o penurie de motorină" la nivel global, conform Agerpres.

Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor din Rusia

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a cerut Ucrainei să înceteze să mai vizeze rafinăriile de petrol rusești, deoarece crește prețul motorinei la nivel mondial.

Aflat într-o vizită de două zile în Irlanda, a făcut aceste declarații în timp ce vizita terenul său de golf din comitatul Clare, unde se desfășoară turneul Irish Open, conform Politico.

Întrebat despre actuala creștere a prețurilor globale la combustibil, în special la motorină, Trump a insistat că această scumpire este cauzată de Ucraina. Liderul de la Casa Albă a declarat că oficiali din administrația sa i-au cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să oprească atacurile cu drone și rachete asupra oricăror instalații rusești care produc motorină.

„Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să mai scoată din funcțiune capacitățile de producție a motorinei din Rusia”, a spus Trump în timpul unei pauze din turul terenului său de golf de la Doonbeg, de pe coasta de vest a Irlandei.

„Să atace alte ținte, dar nu instalațiile de motorină, pentru că provoacă o criză de motorină”, a insistat președintele american.

Ucraina a lovit numeroase rafinării din Rusia în ultimele luni

În ultimele luni, ca parte de a zădărnici efortul Kremlinului de a susține războiul, Ucraina a vizat mai multe rafinării din vestul Federației Ruse. La început de august, Kievul a lovit două rafinării din sudul şi sud-vestul Rusiei, în cadrul unui atac cu aproximativ 400 de drone, potrivit autorităţilor locale şi presei independente, conform EFE și Agerpres.

„Una dintre companiile din regiunea Samara a fost atacată în această noapte de drone ucrainene”, a informat Viaceslav Fedoriscev, guvernatorul regiunii, într-un mesaj publicat pe MAX, reţeaua de mesagerie rusă.

Tot în august, benzinăriile din mai multe regiuni din Rusia s-au confurntat cu penurie de combustibil. La unele stații din regiunea Moscovei, benzina a fost indisponibilă pentru o scurtă perioadă.

Criza combustibilului, care a început să se intensifice în luna mai și până în iulie se extinsese în aproape toate regiunile Rusiei, a apărut după închiderea mai multor rafinării afectate de atacurile cu drone ale Ucrainei, concomitent cu o creștere sezonieră a cererii.

Pentru a crește cantitatea de combustibil disponibilă pe piața internă, autoritățile au introdus o interdicție asupra exporturilor de benzină și motorină, au redus cerințele privind calitatea carburanților și au început să importe produse petroliere.

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Staţiile de alimentare din Moscova au reintrodus limite la achiziţiile de benzină și motorină, din cauza penuriei de carburant care are legătură cu atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti precum şi cu cererea sezonieră mai mare, potrivit distribuitorilor de combustibil şi martorilor intervievaţi de Reuters, scrie Agerpres.

Lipsa carburanţilor a început să se intensifice în luna mai şi ulterior s-a răspândit în majoritatea regiunilor ruseşti, dar staţiile de alimentare din Moscova au reuşit să relaxeze un val anterior de restricţii, introduse în luna iunie.

Rafinăriile rusești, lovite de drone ucrainene

Ucraina a vizat rafinăriile ruseşti în încercarea de a submina efortul de război al Moscovei şi a reduce veniturile din energie.

Pentru a îmbunătăţi aprovizionarea pieţei interne, autorităţile ruse au interzis exporturile de benzină şi motorină, au relaxat cerinţele de calitate ale combustibililor şi au început să importe produse petroliere.

Martorii intervievaţi de Reuters au vorbit şi de cozi lungi la unele staţii de alimentare din Moscova şi din regiunea înconjurătoare.

Un operator al liniei telefonice de asistenţă pentru clienţi de la Gazprom Neft a declarat că vânzările de benzină şi motorină la staţiile de alimentare automate ale companiei din Moscova au fost limitate la 40 de litri per client.

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