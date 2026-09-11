Un țipar de 2 kilograme trăiește de 35 de ani în fântâna unei familii din Muntenegru: Nimeni nu știe cum a supraviețuit

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Un țipar a trăit timp de 35 de ani într-o fântână veche, adâncă de 15 metri, din curtea unei familii din Vranj, Muntenegru. Peștele a ajuns să cântărească aproximativ două kilograme și este considerat acum parte din povestea familiei Lekić.

Potrivit proprietarului fântânii, Bahrudin Lekić, țiparul a ajuns acolo când era încă mic - împreună cu un alt țipar - ca parte a unei practici folosite în trecut pentru a menține apa curată. Din păcate, celălalt nu a supraviețuit, însă acesta a reușit să reziste 35 de ani, iar astăzi cântărește aproximativ două kilograme, potrivit blic.rs.

Acesta trăiește într-un spațiu închis, aproape lipsit de lumină, care i-a fost casă timp de zeci de ani și chiar dacă fântâna a fost închisă și nefolosită ani la rând, țiparul a reușit să supraviețuiască.

Bahrudin Lekić crede că țiparul se hrănește cu insecte și alte organisme mici care ajung în apă. Chiar și așa, nimeni nu știe exact cum reușește să supraviețuiască în astfel de condiții.

În regiunile Zeta și Tuzi, oamenii obișnuiau să introducă țipari în fântâni, deoarece se credea că aceștia ajută la menținerea apei curate. Obiceiul nu se mai păstrează astăzi, iar, pentru familie, peștele nu mai este de mult un simplu locatar al fântânii, ci a devenit parte din povestea familiei și chiar o mică atracție pentru localnici.

„Și-a câștigat libertatea după toți acești ani”

Bahrudin Lekić a spus că nu are de gând să îl deranjeze, dar dacă fântâna va fi închisă definitiv, familia intenționează să îl elibereze în Lacul Skadar.

După 35 de ani petrecuți în fântâna întunecată, familia consideră că peștele ar putea avea, în sfârșit, șansa de a reveni în mediul său natural.

„Și-a câștigat libertatea după toți acești ani”, a spus Bahrudin Lekić.