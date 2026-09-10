Trump susține că războiul cu Iranul se va termina "imediat după alegerile legislative" din SUA

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Președintele american, Donald Trump, afirmă că războiul dintre SUA și Iran s-ar putea încheia imediat după alegerile legislative din noiembrie, în contextul reluării ostilităților dintre cele două părți.

Preşedintele american Donald Trump a prezis miercuri că războiul cu Iranul se va sfârşi "imediat după alegerile" legislative de la începutul lunii noiembrie din Statele Unite, în timp ce ostilităţile au fost reluate de ambele părţi, notează AFP.

Iranienii "nu mai pot rezista mult timp. Încearcă cu disperare să influenţeze alegerile", a estimat preşedintele american, în timpul unui schimb de idei cu presa pe pista bazei aeriene Andrews, în apropiere de Washington.

"Imediat după alegeri, preţul petrolului va scădea", a mai spus Donald Trump, considerând că pentru aceasta va trebui să se aştepte până după legislative.

"Dividend" de 5.000 de dolari pentru fiecare cetăţean dacă partidul său păstrează controlul asupra Congresului

Costul ridicat al benzinei şi motorinei face ca Partidul Republican, cel al preşedintelui, să se teamă de o înfrângere grea cu ocazia alegerilor de la jumătatea mandatului care înnoiesc toate locurile din Camera Reprezentanţilor şi o treime din locurile din Senat, cealaltă cameră a Congresului american.

Preşedintele Trump a promis miercuri seară plata unui "dividend" de 5.000 de dolari pentru fiecare cetăţean adult dacă partidul său păstrează controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie, scrie AFP.

Liderul administraţiei americane, vorbind în cadrul unei convenţii republicane organizate la Dallas, în Texas, a precizat că această sumă ar urma să fie cheltuită doar "în Statele Unite".

Cu mai puţin de două luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, un sondaj naţional Focaldata realizat în parteneriat cu Financial Times (FT), a arătat că doar 33% dintre alegătorii înregistraţi din SUA aprobă activitatea lui Trump în calitate de preşedinte.

Gradul de aprobare al lui Trump în rândul alegătorilor republicani a scăzut, de asemenea, cu peste 2%, ajungând la 72%, marcând încă un minim istoric în sondajele FT.

Aproximativ 57% dintre repondenţi au declarat că situaţia lor financiară s-a înrăutăţit, invocând costul ridicat al vieţii şi inflaţia. În plus, 56% s-au opus tarifelor vamale recente impuse de administraţie asupra unor bunuri din Canada.

Partidul Democrat menţine un avantaj de 7% în faţa republicanilor în rândul electoratului probabil, punând sub presiune majoritatea fragilă deţinută de republicani în Congres.

Sondaj a fost realizat în perioada 28 august - 2 septembrie 2026, pe un eşantion de peste 2.100 de adulţi americani.

Democraţii speră să smulgă taberei prezidenţiale controlul uneia sau chiar al ambelor camere, conform Agerpres.

Washingtonul a distrus cinci petroliere și nouă nave iraniene. Teheranul a atacat înapoi

Preşedintele republican a mai declarat că forţele americane au lovit nouă vapoare iraniene şi a adăugat, cu privire la aceste atacuri: "Veţi vedea mult mai multe".

Marţi, armata americană - care impune o blocadă asupra porturilor iraniene ca răspuns la blocarea Strâmtorii Ormuz - anunţase că a distrus cinci petroliere, ca represalii la atacurile iraniene.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) "a distrus cinci nave care transportau ţiţei iranian, pe 8 septembrie, după ce Corpul Gardienilor Revoluţiei a vizat în două rânduri o navă a Marinei americane cu rachete balistice în ultimele două zile", se arată într-un comunicat.

Textul afirmă că nava americană a "dejucat" aceste atacuri şi că niciun militar american nu a fost rănit.

CENTCOM precizează, de asemenea, că a cerut echipajelor să îşi abandoneze navele înainte ca acestea să fie lovite.

Patru nave (Kaviz, Charminar, Horizon şi Riesco) au fost distruse în Golful Oman, iar o a cincea (Derya) în apropierea insulei Kharg, precizează comunicatul, care este însoţit de înregistrări video cu aceste nave lovite de o explozie, apoi în flăcări.

Republica Islamică, în replică, a afirmat că a atacat miercuri peste zece nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz, provocând o explozie a preţurilor petrolului, şi a avertizat că va extinde în curând, dincolo de această trecere strategică, zona supusă unei autorizaţii de navigaţie.

Reacţionând la această reluare a ostilităţilor, barilul de Brent a depăşit miercuri 100 de dolari pentru prima dată din iulie, iar gazul european este la cel mai ridicat nivel de la începutul anului 2023.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a afirmat marţi că Statele Unite vor continua aceste atacuri.

"Iranul continuă să încerce să lovească nave de război americane şi, de fiecare dată când o fac sau încearcă să o facă, vor pierde petroliere, şi cred că veţi vedea acest lucru din nou astăzi", a declarat el jurnaliştilor în timpul unei vizite în Columbia.

La scurt timp după anunţul american, Gardienii Revoluţiei au avertizat că vor "viza" tancuri petroliere din Kuweit şi Bahrein, somând echipajele să îşi "părăsească navele imediat", potrivit agenţiei oficiale IRNA. De asemenea, ei au atacat miercuri o bază militară a Statelor Unite din Iordania, conform Agerpres.

Iranul a atacat ca represalii

După avertisment, iranienii au acționat. Gardienii Revoluţiei din Iran au declarat că au atacat în zorii zilei de miercuri două nave de război americane şi baze ale Washingtonului din Iordania, precum şi aproximativ zece nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz ca represalii pentru atacurile americane asupra petrolierelor iraniene, informează EFE.

Potrivit unui comunicat al Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran (CGRI) preluat de agenţia iraniană Tasnim, Teheranul a atacat baza Al Azraq din Iordania şi două distrugătoare americane care transportau rachete de croazieră.

Mai târziu, într-un alt comunicat, CGRI a anunţat că a atacat, de asemenea, în noaptea de marţi spre miercuri aproximativ zece nave care încercau să traverseze "o zonă interzisă" a Strâmtorii Ormuz cu sprijinul Statelor Unite şi opt petroliere în apele Golfului Persic.

"Strâmtoarea Ormuz se află sub o supraveghere puternică şi eficientă şi sub gestionarea forţelor navale ale CGRI", se arată în nota informativă, preluată de agenţia IRNA.

La rândul său, armata iordaniană a afirmat că a distrus 18 rachete iraniene care se îndreptau spre teritoriul său, în timp ce alte două au căzut în "zone nelocuite".

Aceste atacuri ale Teheranului sunt represalii la bombardamentele americane asupra unor petroliere iraniene care avuseseră loc cu câteva ore înainte.

Comandamentul Central al armatei americane a declarat că a distrus cinci nave având legătură cu CGRI, potrivit lor, ca răspuns la atacurile anterioare ale Teheranului asupra unei nave de război americane.

CGRI a ameninţat, de asemenea, petroliere din Kuweit şi Bahrain, asigurând că vor fi "ţinte ale atacurilor", conform Agerpres.

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