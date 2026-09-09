Prințul William și Kate Middleton nu se lasă atrași în „circul” Harry și Meghan: Au o alte două priorități. Foto: Agerpres

S-a speculat intens pe marginea modului în care va evolua ruptura regală odată ce Prințul Harry și Meghan Markle vor ajunge în Marea Britanie.

Cu toate acestea, așteptările legate de un conflict de familie în toată regula s-au stins rapid, pe măsură ce toate personajele de pe primele pagini au rămas fiecare în colțul lor. Faptul că ducii de Sussex au traversat oceanul a creat, probabil, o agitație temporară în cercurile regale. Totuși, în cele din urmă, presupușii lor rivali declarați, Prințul William și Prințesa Kate, au ales, se pare, să ignore complet tot acest „zgomot”, notează The Royal Observer.

În calitate de viitori monarhi și părinți devotați, William și Kate au alte obiective în față. Așa cum a declarat expertul regal Robert Jobson pentru publicația Hello!: „Se află pe un drum clar conturat și se gândesc la cum va arăta viitorul lor”. El a adăugat că, în prezent, cuplul este concentrat pe două aspecte esențiale ale vieții lor.

„Sunt concentrați pe copii și pe proiectele lor. Se află pe un parcurs stabil care duce către rolul suprem, rolul cel mai important. Acum sunt primii în linia de succesiune; conștientizează poziția pe care o vor avea, iar rolul lor va fi, în esență, să pregătească domnia pe care și-o doresc și modul în care vor să o conducă. William va prelua inițiativa, dar va fi o muncă de echipă”, a afirmat acesta.

Prințul și Prințesa de Wales gestionează o încărcătură considerabilă atât pe plan personal, cât și profesional, și este foarte probabil să nu reacționeze la revenirea rudelor înstrăinate în mijlocul tuturor acestor priorități.

„Nu cred că faptul că Harry și Meghan se află aici și fac puțin zgomot îi va determina neapărat să reacționeze în vreun fel. Cel mai probabil se gândesc: «Ei bine, am mai trecut pe acest drum; se creează un circ și nu avem de gând să ne lăsăm implicați»”, a adăugat Jobson.

Unul dintre lucrurile prin care William și Kate s-au remarcat mereu este unitatea de care dau dovadă în public. Jobson consideră că cei doi sunt „fără îndoială mai puternici ca și cuplu”, precum și ca „nucleu familial”. Numindu-i un „cuplu unit”, el a menționat, de asemenea, că „își fac datoria cu multă seriozitate”. Se pare că cei doi au un program încărcat în perioada următoare, după o vacanță de vară liniștită.

„Trebuie doar să-i privești în public”, a explicat expertul regal. „Pur și simplu nu au făcut niciun pas greșit. Modul în care Catherine a revenit în atenția publicului a fost gestionat impecabil. Și-au reglat imaginea așa cum trebuie, nivelul implicării publice este exact cel pe care și-l doresc și petrec suficient timp alături de copiii lor”.

Atât soții Sussex, cât și cei de Wales își vor relua rolurile de părinți activi. De asemenea, este de așteptat ca William și Kate să ia parte la vizita de stat a Sultanului din Oman în Regatul Unit, programată pentru luna octombrie a acestui an.

Harry și Meghan, „surprinși” de scrisoarea trimisă de Regele Charles ce le clarifică statutul

Un purtător de cuvânt al Ducele și Ducesei de Sussex spune că cei doi au fost surprinși să vadă o scrisoare trimisă în numele Regelui Charles, prin care se clarifica faptul că Prințul Harry și Meghan au rămas membri ai familiei regale fără atribuții active.

Purtătorul de cuvânt a declarat că cei doi, care s-au mutat recent înapoi în Regatul Unit, „au fost puțin surprinși că nu au fost informați despre acest lucru în prealabil”. Însă surse regale susțin că Prințul Harry și Meghan au luat la cunoștință despre scrisoare, trimisă luni după-amiază, înainte ca aceasta să fie făcută publică.

Prințul Harry și Meghan rămân „cetățeni de rând”. Aceștia nu vor putea folosi în continuare titlurile de „Alteța Sa Regală”, se arată în scrisoarea trimisă în numele Regelui de către Lordul Chamberlain, un înalt oficial al Palatului. Scrisoarea a fost trimisă echipei Prințului Harry, departamentelor guvernamentale, oficialilor militari și Lorzilor Locotenenți, potrivit unor surse de la Palat. Această scrisoare clarifică faptul că orice angajament sau eveniment onorat de cuplul de Sussex va fi efectuat cu titlu privat și că aceștia nu vor reprezenta Familia Regală.

Acest demers pare a fi un avertisment ferm, care clarifică faptul că orice vizită a Prințului Harry și a lui Meghan nu trebuie tratată drept un angajament regal. Aceasta vine înaintea a ceea ce se preconizează a fi apariții publice ale cuplului de Sussex în această toamnă, pe măsură ce se stabilesc în Regatul Unit și își susțin organizațiile de caritate. Mesajul din partea Regelui subliniază că poziția convenită în 2020, atunci când cei doi au părăsit Regatul Unit, așa-numitul Acord de la Sandringham, rămâne în vigoare.