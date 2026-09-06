Cât ar mai putea dura războiul SUA cu Iranul. Avertismentul unui fost șef al CIA. Donald Trump: "Nu l-aș numi astfel"

Un fost șef al CIA a spus cât timp ar mai putea dura războiul din Iran. Foto: Pixabay

Leon Panetta, fost secretar al apărării al SUA, dar și fost director al CIA în timpul mandatului lui Barack Obama, a spus cât ar mai putea dura războiul SUA cu Iranul.

Leon Panetta, fostul secretar al apărării al SUA, dar și fost director al CIA în timpul mandatului lui Barack Obama, a avertizat că războiul SUA cu Iranul ar mai putea dura aproximativ șase luni de zile, scrie The Guardian.

Panetta a declarat într-un interviu că războiul cu Iranul – declanșat de Trump în urmă cu peste șase luni – riscă să devină un alt „război veșnic în Orientul Mijlociu”, fără un final clar în față.

„Nu este un mister faptul că Statele Unite și Iranul sunt prinse într-un impas teribil, în care există într-adevăr foarte puține opțiuni disponibile pentru a pune capăt acestui război”, a spus Panetta, sugerând că acest conflict este pe cale să devină „un alt război eșuat” în Orientul Mijlociu, „precum Irakul și Afganistanul”.

„Cred că este foarte probabil ca acest război să continue încă șase luni fără a fi rezolvat”, a adăugat el.

Declarațiile lui Panetta vin în contextul în care, în luna martie, actualul secretar american al Apărării, Pete Hegseth, spunea că președintele american Donald Trump „are mână liberă” când vine vorba despre durata operațiunii militare din Iran.

Leon Panetta: La Pentagon și în structura de comandă există o agitație enormă

Panetta a acordat declarații sursei citate la câteva zile după ce secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, și-a dat demisia brusc, părăsind funcția în plin conflict, în urma unor informații privind tensiunile cu secretarul Apărării, Pete Hegseth, legate de o serie de concedieri.

Militarii americani „pleacă la război într-un moment în care la Pentagon și în structura de comandă există o agitație enormă, ceea ce creează cu adevărat senzația că nu există nimeni la conducere”, a adăugat Panetta, care a ocupat și funcția de secretar al Apărării între 2011 și 2013.

„Și cred pur și simplu că, fie că este vorba de Iran, fie de adversarii noștri, aceștia privesc acum către Statele Unite și observă o slăbiciune în ceea ce privește capacitatea noastră de a ne pune în practică cu adevărat potențialul militar de a ne apăra țara. (...) Cea mai mare îngrijorare a mea în acest moment este că trăim într-o lume foarte periculoasă, principalele amenințări venind din China, din Rusia, din Coreea de Nord și din terorism, și da, și din Iran. Dar ceea ce mă îngrijorează este că transmitem un mesaj de slăbiciune adversarilor noștri principali. (...) Și, în timp ce continuă să se întâlnească și să se susțină reciproc în cadrul acestei alianțe care s-a format, cred că privesc Statele Unite ca fiind deosebit de slabe în acest moment, iar acesta este un mesaj îngrozitor de transmis într-un moment în care ne confruntăm cu astfel de amenințări”, a mai spus Panetta.

Pentagonul spune că „funcționează la capacitate maximă” sub conducerea lui Hegseth

Într-o declarație, Pentagonul a insistat că „funcționează la capacitate maximă” sub conducerea lui Pete Hegseth.

„Premisa că Departamentul este în dezordine este complet nefondată și o insultă la adresa fiecărui profesionist și luptător dedicat din această clădire care vine la muncă în fiecare zi pentru a apăra această națiune”, a declarat purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, Sean Parnell. „Așa arată reforma.”

Casa Albă a fost, de asemenea, contactată pentru comentarii.

Leon Panetta: Președintele american are acum trei opțiuni

Potrivit lui Panetta, Donald Trump are acum trei opțiuni. Prima ar fi să se retragă și să „recunoască că este un război eșuat”, lucru pe care Panetta îl consideră greu de imaginat din partea lui Trump.

A doua ar fi prelungirea actualului „impas, cu atacuri periodice care se succed, de tipul «ochi pentru ochi, dinte pentru dinte»”, ambele părți încercând să „evite izbucnirea unui război mai periculos”, refuzând însă atât să negocieze, cât și să se predea. Panetta consideră că această abordare ar duce la „ceea ce toate părțile se temeau”: un alt război de lungă durată în Orientul Mijlociu.

A treia opțiune, a spus Leon Panetta, ar fi ca Washingtonul să preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz și să elimine „cel mai periculos punct de presiune” al Iranului asupra SUA, „și anume capacitatea de a închide și de a perturba” acest punct nevralgic al comerțului mondial.

SUA și Iran nu se află în război, susține Donald Trump: „Nu l-aș numi astfel”

Vineri, 4 septembrie, președintele american Donald Trump a declarat că războiul din Iran este „un lucru mărunt”, apărând astfel poziția vicepreședintelui JD Vance, potrivit căreia conflictul din Orientul Mijlociu nu este un „război”.

Donald Trump fusese întrebat în timpul unui schimb de replici la Biroul Oval despre comentariile lui Vance făcute cu o zi înainte. El a spus că atacurile americane asupra Iranului sunt acum „intermitente”.

Mai mult, liderul de la Casa Albă a afirmat că „mulți oameni nu le mai numesc război”.

„Îl numesc conflict militar pentru că este o chestiune măruntă pentru noi. Nu este un lucru măreț. Am făcut asta în Venezuela şi facem şi în acest caz. În Venezuela, nu am pierdut pe nimeni, în asta (n.r. conflictul din Orientul Mijlociu) am pierdut 18 oameni. Și în Vietnam, ați pierdut 100.000 de oameni. Și în alte conflicte, ați pierdut zeci de mii de oameni. Aș spune că e intermitent, știți, lansăm atacuri intermitente”, a adăugat acesta.

Declarațiile lui Donald Trump au venit după ce în timpul unei conferințe de presă susținute joi la Casa Albă, JD Vance a respins utilizarea cuvântului „război” pentru a descrie lupta SUA cu Iranul.

"Nu… nu aș numi asta război. În acest moment nu există schimburi de focuri de armă. Recunosc că au existat momente în care acestea au fost intense. Operațiunile de luptă majore au durat aproximativ șase săptămâni. Și de atunci, am distrus, desigur, instalațiile lor nucleare în cadrul operațiunii Midnight Hammer. În cadrul operațiunii Epic Fury, le-am distrus baza industrială de apărare pentru producerea de arme și, de asemenea, o mare parte din armata lor convențională. Și apoi le-am îngreunat reconstrucția acelui program nuclear", declarase JD Vance.

Tot vineri, președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea lovi în curând instalația nucleară iraniană de la Muntele Târnăcopului, un complex subteran puternic fortificat.