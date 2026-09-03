„Există șanse” pentru un acord de pace cu Ucraina, spune Vladimir Putin. Rusia vrea negocieri directe

Vladimir Putin, președintele Rusiei. Sursa foto: Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, 3 septembrie, că „există șanse” pentru soluționarea războiului din Ucraina, în cadrul sesiunii plenare a Forumului Economic de Est.

Rusia și Ucraina sunt cele care trebuie să ajungă la un acord, iar celelalte țări pot doar să le sprijine și să le ajute în acest proces, a spus Vladimir Putin, referindu-se la întâlniri și negocieri de pace directe între cele două state.

Rusia vrea soluționarea conflictului din Ucraina prin întâlniri directe

„În primul rând, Rusia și Ucraina trebuie să ajungă la un acord între ele. Iar toate celelalte țări sunt pregătite să sprijine și să ajute. Nu doar Statele Unite, ci și țările prezente aici”, a spus Vladimir Putin.

„Există șanse (n.r. de soluționare a conflictului)? Din punctul meu de vedere, da, există”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Putin a mai precizat că există contacte între Rusia și Ucraina, iar ele continuă, în principal prin intermediul serviciilor speciale: „În ce măsură acestea duc către un acord de pace, îmi este greu să spun acum, ținând cont de declarațiile pe care le-am auzit în ultima vreme din partea primilor oficiali ai Ucrainei. Dar contactele există într-adevăr, ele continuă în regim curent, în primul rând și prin intermediul serviciilor speciale”, a mai spus Putin, potrivit agenției de stat ruse TASS.

Putin cere consolidarea apărării antiaeriene a Rusiei

Liderul rus a vorbit, tot astăzi, despre sistemele de apărare antiaeriană din țară, spunând că acestea trebuie consolidate pentru a preveni atacurile asupra obiectivelor rusești.

„Atât timp cât se desfășoară operațiunea militară specială, există un singur răspuns: consolidarea sistemului de apărare antiaeriană”, a punctat Putin.

Zeci de zboruri au fost anulate pe aeroporturile din Moscova, în noaptea de marți, 1 septembrie, spre miercuri, 2 septembrie, după avertismentul lui Zelenski privind securitatea spațiului aerian rus.

Liderul de la Kremlin respinge scenariul mobilizării în Rusia

Vladimir Putin a abordat și subiectul mobilizării în Rusia, spunând că „nu există astăzi un asemenea scenariu care să necesite mobilizarea”. Informațiile despre o presupusă mobilizare sunt, potrivit lui Putin, un atac informațional din partea adversarului, menit să influențeze rezultatele alegerilor pentru Duma de Stat. Alegerile pentru camera inferioară a Parlamentului Federației Ruse sunt programate în perioada 18-20 septembrie.

În luna iulie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „a primit informaţii clare” de la serviciile de informaţii, spunând că Rusia pregăteşte „pentru toamnă un nou val de mobilizare”.

Putin a mai afirmat că rușii semnează voluntar contracte și participă la operațiunea militară specială, spre deosebire de situația din Ucraina, unde, spune el, oamenii sunt obligați să meargă pe front.

Moscova a lansat o „mobilizare parţială” a circa 300.000 de rezervişti în septembrie 2022 pentru a face faţă contraofensivelor ucrainene victorioase, la câteva luni de la începutul ofensivei de mare amploare a Moscovei în Ucraina declanşată în februarie.

Măsura a dus la un exod al ruşilor în străinătate şi autorităţile au evitat de atunci orice măsură similară, în pofida unor pierderi foarte importante pe front.

Recrutarea în armata rusă continuă

Forţele ruse nu au probleme cu recrutarea, a mai spus Vladimir Putin.

La peste patru ani de la începutul ofensivei, armata rusă recrutează propunând salarii atractive şi avantaje sociale.

În 2025, aceasta a semnat 422.000 de contracte „de servicii militare”, potrivit secretarului adjunct al Consiliului de securitate Dmitri Medvedev, respectiv o scădere de 6% în raport cu 2024.

Institutul pentru studiul războiului (ISW), un centru de reflecţie cu sediul în SUA, a estimat în iulie că Rusia pare „să pregătească terenul pentru o eventuală mobilizare”.

Avansul forţelor ruse a încetinit considerabil în acest an, cu preţul a numeroase pierderi.

Moscova ocupă în prezent puţin mai mult de 19% din teritoriul Ucrainei, din care controla 7% înainte de 2022, incluzând Crimeea anexată în 2014 şi zonele din bazinul industrial Donbas controlate de separatiştii proruşi, potrivit Agerpres.

Forumul Economic de Est se desfășoară în perioada 1-4 septembrie 2026, la Vladivostok, în campusul Universității Federale din Extremul Orient. Tema principală a ediției din 2026 este „Orientul Îndepărtat - dezvoltare în beneficiul oamenilor”. La forum participă reprezentanți din peste 70 de țări, cele mai numeroase delegații fiind din China, India, Mongolia, Japonia și Coreea de Sud.