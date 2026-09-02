Vladimir Putin și-ar fi pus mitralieră antiaeriană pe o mașină și scară blindată la avion, de teama dronelor ucrainene - FOTO

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Potrivit mai multor videoclipuri distribuite de canalele rusești de Telegram, președinte Federației Ruse, Vladimir Putin, și-ar fi pus o mitralieră antiaeriană pe una dintre mașininile din coloana sa oficială, dar și scară blindată la avion.

O camionetă care părea a fi echipată cu o mitralieră antiaeriană a însoțit coloana oficială a președintelui rus Vladimir Putin după sosirea acestuia la Vladivostok, miercuri, 2 septembrie, în timp ce trupe și vehicule militare se aflau pe drumurile care duceau spre oraș, scrie Kyiv Post. Imaginile ar fi fost surprinse în timpul deplasării lui Vladimir Putin la Vladivostok pentru participarea la Forumul Economic Estic.

De asemenea, se pare de-a lungul traseului parcurs de coloana oficială a lui Putin au fost desfășurați soldați și tehnică militară, iar oamenii din Vladivostok s-au plâns pe rețelele sociale de "ambuteiaje uriașe" cauzate de închiderea drumurilor. Imaginile apar la doar câteva zile după ce presa străină a relatat că liderul de la Moscova se teme că oprirea războiului fără obținerea unei victorii clare i-ar putea pune în pericol puterea și chiar viața.

Străzile din Vladivostok ar fi fost blocate de vehicule militare

Mai multe canale rusești de Telegram au distribuit în cursul zilei imagini video care arătau că președintele Federației Ruse și-a pus o mitralieră antiaeriană pe una dintre mașinile din coloana oficială. Unul dintre aceste canale de Telegram este și ASTRA, care a scris: "O camionetă cu o mitralieră însoțește coloana lui Putin în Vladivostok. Străzile sunt blocate de vehicule militare. Canalele locale publică videoclipuri cu coloana prezidențială din apropierea aeroportului Vladivostok, unde Putin urmează să sosească pentru Forumul Economic Estic. O camionetă echipată cu o mitralieră antiaeriană a fost observată în convoi. În plus, se pare că personal militar și vehicule militare sunt staționate de-a lungul autostrăzii care duce în oraș. Localnicii se plâng în chat de ambuteiaje masive".

Unele dintre aceste imagini au fost preluate și de către Anton Gherașcenko, fost ministru adjunct al Afacerilor Interne al Ucrainei, care le-a distribuit pe pagina sa de X.

"O camionetă echipată cu o mitralieră antiaeriană care escorta coloana lui Putin a fost observată în Vladivostok, unde acesta urmează să participe la Forumul Economic Estic. De asemenea, se pare că personal militar și vehicule militare au fost staționate de-a lungul rutei de acces către oraș, străzile fiind blocate", a scris Anton Gherașcenko pe pagina sa de X, republicând acel video în care se vede o camionetă albă care pare a avea o mitralieră pe capotă.

Imaginile cu coloana prezidențială surprinsă în apropierea aeroportului au fost publicate și de pagina locală Svodka-25.

Sursa foto: X Anton Gherașcenko

Vladimir Putin ar avea și scară închisă la avion

Și asta nu este tot. Se pare că Vladimir Putin ar fi folosit în Vladivostok, pentru a doua oară, o rampă închisă cu gard arcuit. O astfel de construcție a fost observată pentru prima dată pe 31 august, în timpul vizitei președintelui rus la Bișkek, cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Expertul militar David Sharp explicase că sticla din jurul scării este blindată și că îl poate apăra pe Vladimir Putin într-o poziție vulnerabilă — pe tronsonul dintre avion și sol, până când este acoperit de garda de corp.

Ce face Vladimir Putin în Vladivostok

Kyiv Post scrie că autoritățile ruse nu au explicat public desfășurarea de forțe și nici nu au dezvăluit cât timp vor rămâne în vigoare restricțiile de circulație din Vladivostok. Potrivit sursei citate, agenția de știri rusă de stat TASS a relatat că Vladimir Putin a ajuns miercuri la Vladivostok pentru a participa la Forumul Economic Estic (EEF) și pentru a organiza întâlniri privind dezvoltarea Districtului Federal din Extremul Orient al Rusiei.

Forumul de patru zile a început marți, 1 septembrie, și va continua până vineri, 4 septembrie. Peste 5.000 de reprezentanți din 80 de țări erau așteptați să participe, potrivit Xinhua.

"Evenimentul anual de patru zile, sub tema „Orientul Îndepărtat: Dezvoltare în beneficiul oamenilor”, a atras oficiali guvernamentali, oameni de afaceri, experți și cercetători din 80 de țări. Agenda, care acoperă peste 100 de sesiuni, include investiții, aplicarea științei și tehnologiei, logistică și infrastructură, precum și cooperarea în regiunea Asia-Pacific. În mesajul de bun venit, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Forumul s-a impus ca o platformă de „dialog deschis și constructiv” între cercurile de afaceri, organismele guvernamentale și experți. Forumul a creat, de asemenea, oportunități pentru Rusia și partenerii săi din Asia-Pacific de a promova legăturile în logistică, industrie și energie", a relatat Xinhua.

De ce s-a întărit securitatea în jurul lui Putin?

Întărirea măsurilor de securitate în jurul lui Vladimir Putin ar avea loc pe fondul numărului tot mai mare de atacuri cu drone lansate de Ucraina împotriva instalațiilor militare, energetice și industriale din interiorul Rusiei.

Ucraina a extins raza de acțiune și amploarea acestor operațiuni. În luna iulie de exemplu au fost lansate peste 400 de drone, despre care oficialii ruși au declarat că au vizat Moscova și regiunea înconjurătoare.

New York Times a relatat pe 12 august că Vladimir Putin a început să fie din ce în ce mai atent la deplasările sale, pe măsură ce dronele ucrainene pătrundeau mai adânc în teritoriul rus. O sursă apropiată de Kremlin declarase pentru publicație că, pentru a dezorienta eventualii atacatori, coloanele prezidențiale au început să circule prin capitală fără Putin însuși, pentru a-i ascunde locația reală. Anton Troianovski, fost corespondent la Moscova, relatase că "șiretlicul președintelui american Donald Trump cu avionul Air Force One a fost un episod uluitor, dar pălește în comparație cu secretul din jurul președintelui rus Vladimir Putin", a cărui activitate este învăluită în atât de mult mister încât jurnaliștii au încercat să o urmărească analizând gradul de ofilire al plantelor din biroul său. Vladimir Putin ar avea și un tren blindat, ținut secret, dar și o linie de cale ferată construită special pentru acesta.

Kremlinul nu a confirmat că măsurile de securitate observate la Vladivostok ar fi legate de amenințările cu drone venite din partea Ucrainei sau că Vladimir Putin călătorea în coloana prezentată în videoclipuri.