Atunci când alerta pe telefon salvează vieți: Povestea directorului de școală din Nepal care a reușit să evacueze 900 de copii

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Decizia promptă a unui director de școală din Nepal a salvat viața a 900 de copii, evacuați cu doar câteva minute înainte ca o viitură devastatoare să le distrugă școala. Avertizat la timp din amonte, acesta a oprit cursurile și a prevenit o tragedie majoră.

Un director de școală din Nepal a reușit să evacueze 900 de copii dintr-o unitate de învățământ cu câteva momente înainte de viitura devastatoare care a lovit orașul în care se aflau și care a ucis sute de oameni, scrie The Guardian.

Rajendra Dawadi, directorul școlii secundare Tribhuvan Trishuli din Nuwakot, a decis să oprească cursurile și să le ordone copiilor să se deplaseze la locuri mai înalte. El a precizat că a primit patru avertismente de la persoane diferite în câteva minute, inclusiv unul din Betrawati, oraș în amonte.

„Am decis să nu mai amân. Chiar dacă nu s-ar fi întâmplat, era vorba doar de o singură zi de cursuri”, a declarat el pentru BBC.

Chiar în timpul evacuării, Rajendra Dawadi a văzut cum un cămin de elevi era înghițit de ape la aproximativ 100 de metri distanță de unde se afla.

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„Dacă am fi luat decizia 10 minute mai târziu, noi toți, inclusiv elevii și cu mine, nu am fi putut vorbi cu voi astăzi”, a spus el.

Unul dintre elevi, Yunisha, în vârstă de 16 ani, a declarat că decizia directorului le-a salvat viața.

Cel puțin 69 de școli au fost distruse sau avariate de inundații, afectând aproape 19.000 de copii, potrivit organizației caritabile Salvați Copiii.

În Dhading, una dintre zonele cele mai afectate de viitură, un grup de școlari a supraviețuit dezastrului datorită faptului că au părăsit sala de clasă pentru a servi prânzul.

Peste 3.700 de persoane au fost salvate în Nepal până acum. Țara a declarat duminică că 2.502 de persoane, inclusiv 592 de străini, nu au putut fi contactate. De asemenea, a raportat un număr actualizat de morți de 781 de persoane.

Povestea directorului din Nepal, dovada că o alertă pe telefon poate salva vieți

Salvarea vieților a aproape 1.000 de copii nu s-ar fi reușit dacă directorul școlii nu ar fi luat decizia curajoasă de evacuare forțată după ce a fost informat în legătură cu dezastrul de persoane aflate în amonte.

Cazul reprezintă un exemplu evident al importanței alertelor pe telefon în situații de fenomene meteorologice extreme sau dezastre naturale inopinate.

În timp ce în Nepal, sute de copii au fost salvați de la o moarte sigură, în alte părți de pe glob, inclusiv în România, cetățenii nu țin cont de mesajele de alertă de pe telefon și chiar le dezactivează pentru a nu mai fi deranjați în timpul nopții.

Chiar dacă un mesaj Ro-Alert în timpul nopții poate crea un disconfort pentru persoanele aflate pe raza de impact, acesta poate determina o reacție rațională în fața unor pericole externe, reacție care îți poate salva viața.