Șeful CIA John Ratcliffe a propus o întâlnire Trump - Putin - Zelenski în timpul vizitei secrete la Moscova (Axios)

Donald Trump, președintele SUA Foto: Agerpres

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită la Moscova, unde ar fi făcut șefilor serviciilor secrete ruse o propunere privind războiul din Ucraina.

Potrivit unor surse citate de Axios, șeful CIA John Ratcliffe, a propus șefilor serviciilor secrete ruse, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la Moscova, organizarea unei întâlniri între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Implicarea lui Ratcliffe este esențială, pentru că aceasta a fost prima dată când șeful CIA s-a implicat personal în demersurile diplomatice de a obține un acord între Federația Rusă și Ucraina.

Conform surselor citate, vizita lui Ratcliffe la Moscova a avut și scopul de a afla dacă șefii serviciilor de informații ruse ar putea contribui la convingerea președintelui Putin să accepte noi runde de negocieri cu Ucraina, mediate de Statele Unite ale Americii.

Zelenski, informat despre vizita șefului CIA la Moscova

Vineri, oficiali americani l-au informat pe președintele Volodimir Zelenski, despre discuțiile avute de Ratcliffe la Moscova, precum și despre propunerea privind organizarea unui summit trilateral între liderii SUA, Rusia și Ucraina.

În trecut, Administrația Trump a mai adus în discuție o întâlnire directă între Trump, Putin și Zelenski. Președintele ucrainean a susținut propunerea, dar Putin a respins-o până acum.

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John Ratcliffe a făcut marți o vizită secretă la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologii săi ruși, Serghei Narîskin, șeful serviciului rus de informații externe SVR, și Alexander Bortnikov, directorul FSB, serviciul federal de securitate al Federației Ruse.

Donald Trump a spus pentru Axios că vizita lui Ratcliffe a reprezentat o "activitate obișnuită" și nu a avut ca scop avertizarea Rusiei, despre un eventual atac asupra teritoriului NATO.

În cadrul întâlnirilor cu Serghei Narîșkin și Alexander Bortnikov, John Ratcliffe a dat o evaluare sumbră asupra evoluției conflictului. El a îndemnat Moscova să încheie un acord înainte ca situația sa să se deterioreze și mai mult.

În urma discuțiilor, șeful CIA l-a evaluat pe Alexander Bortnikov ca fiind un interlocutor constructiv, capabil să ajute la reluarea canalelor diplomatice.