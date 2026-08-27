Nu există indicii privind pregătirea unui atac al Rusiei contra NATO, transmit serviciile secrete europene. Update: Trump, precizări

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Serviciile secrete europene nu au identificat semnale privind pregătirea unui atac militar direct al Rusiei împotriva statelor membre NATO, deși tensiunile rămân ridicate. În timp ce presa americană scrie despre o vizită secretă a șefului CIA la Moscova, oficialii de la Bruxelles avertizează că Moscova își intensifică atacurile hibride și acțiunile de destabilizare împotriva Uniunii Europene.

Update: Trump dă asigurări că Putin 'nu va ataca un teritoriu al NATO'

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări joi că omologul său rus, Vladimir Putin, 'nu va ataca un teritoriu al NATO', transmit AFP şi Reuters.

'Am avut discuţii bune cu el. Nu va ataca un teritoriu al NATO', a spus preşedintele american într-o discuţie cu reporterii în Biroul Oval de la Casa Albă.

Declaraţia intervine după ce Kremlinul a calificat joi drept 'poveşti alarmiste', lipsite de 'orice legătură cu realitatea', ştirile din presa americană conform cărora directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat marţi la Moscova săptămâna aceasta pentru a descuraja Rusia să atace NATO.

Mai devreme în cursul zilei, Trump a declarat pentru Axios, într-un interviu telefonic, că nu va exista un astfel de atac şi că Ratcliffe nu a fost trimis la Moscova pentru a transmite vreun mesaj anume.

'Ratcliffe se întâlneşte cu omologul său rus odată la şase luni sau odată pe an. Au o relaţie foarte bună. Nu a existat niciun mesaj şi nu a fost nimic neobişnuit', a spus Trump pentru Axios.

Știrea inițială:

Serviciile de informaţii europene nu dispun de indicii cu privire la un atac militar al Rusiei împotriva ţărilor europene membre NATO, a declarat joi o responsabilă europeană de rang înalt, citat de AFP.

Potrivit presei americane, directorul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), John Ratcliffe, s-a deplasat marţi la Moscova pentru a descuraja Rusia să atace NATO.

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Evaluarea serviciilor secrete: Există un risc real de atac militar al Rusiei împotriva NATO?

'Serviciile europene nu văd riscuri de atac rusesc împotriva ţărilor europene', a dat asigurări responsabila europeană, sub rezerva anonimatului.

'Referitor la eventuale ameninţări contra unor membri europeni ai NATO, noi nu vedem nimic care ar indica faptul că ar fi în pregătire acum ceva', a adăugat ea.

Potrivit responsabilei citate, nu există, însă, nicio îndoială că Rusia încearcă 'în mod activ să creeze dificultăţi pentru ţările noastre', Uniunea Europeană sprijinind ferm Ucraina de la invazia din 2022.

'Escaladarea din partea Rusiei există în mod clar', a insistat ea.

Atacuri hibride și tensiuni diplomatice: Ce ascunde vizita vehiculată a șefului CIA la Moscova

'Ceea ce vedem sunt atacuri hibride, apoi mai puţin hibride, care continuă, şi noi plecăm de la principiul că ele vor continua', a indicat responsabila citată.

Kremlinul a calificat joi drept 'poveşti alarmiste', lipsite de 'orice legătură cu realitatea', ştirile din presa americană conform cărora directorul CIA ar fi venit la Moscova săptămâna aceasta pentru a descuraja Rusia să atace NATO.