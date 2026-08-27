Claudiu Năsui, propus ministru al Dezvoltării Economice în Republica Moldova. Prima reacție a Moscovei: acuzațiile aduse Chișinăului

Claudiu Năsui (USR). Sursa FOTO: Agerpres

Claudiu Năsui a fost desemnat ministru al Dezvoltării Economice în Republica Moldova. Rusia a reacționat.

Claudiu Năsui, deputat USR la al treilea mandat în Parlamentul României, va prelua Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și se va ocupa de debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat și a întreprinderilor mici și mijlocii, dar și reducerea cheltuielilor bugetare. Rusia reacționează dur acuzând Chișinăul că ”predă țara” Bucureștiului.

”Românii fac salariul aproape jumi-juma cu statul”

Și-n România a fost ministru Claudiu Năsui, între 2020 și 2021. În 2021, el a inițiat proiectul de lege ”zero taxe pe salariul minim”. ”Cea mai mare problemă economică a României este sărăcia. Povara fiscală mare asupra celor mai mici salarii este una dintre cauzele majore ale gonirii românilor de pe piaţa oficială a muncii şi chiar din ţară. Prea mulţi oameni trăiesc în sărăcie cu toate că muncesc 40 de ore pe săptămână. România are cea mai mare povară fiscală pe salariul minim din UE, românii făcând salariul aproape jumi-juma cu statul. La fiecare leu câştigat, statul opreşte aproape 45 de bani. Acest lucru ar fi mai uşor de tolerat dacă serviciile oferite în schimb ar fi unele impecabile, însă adevărul este că, pe lângă taxarea dureroasă a muncii, românii mai plătesc şi TVA, accize şi alte taxe şi impozite. Acestea sunt câteva din motivele pentru care ne-am luptat să cuprindem această măsură în programul de guvernare. Ceea ce am obţinut nu este ideal, dar este un început: din 2022 vom începe aplicarea măsurii în diferite sectoare ale economie” susținea, atunci, Claudiu Năsui. Așa cum ne dăm seama astăzi, propunerea sa nu a avut susținerea necesară pentru a deveni lege.

Aprecierile premierului Tofan pentru Năsui

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, l-a apreciat pe Claudiu Năsui, într-o postare pe Facebook, ca având o ”combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale”.

”Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori” a transmis și Claudiu Năsui.

Amintim că premierul Republicii Moldova a fost în România, la finalul lunii iulie 2026, când s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan.

Citește și: Cine este Vasile Tofan, omul de afaceri care, de ziua sa, "a primit cadou" funcția de premier al Moldovei. VIDEO: Primire cu fast în România

Astăzi, președintele țării, Nicușor Dan, se află în Republica Moldova. Citește aici: Programul președintelui Nicușor Dan în Republica Moldova/ UPDATE: Ajuns la Chișinău, președintele a fost primit de Maia Sandu

Reacția Rusiei la numirea lui Năsui ministru în R. Moldova

În cadrul unui briefing, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat, cu privire la această numire, că autoritățile de la Chișinău ”predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului”. Maria Zarahova a mai acuzat că forțele pro-occidentale din Republica Moldova și-ar fi recunoscut ”incompetența” prin numirea lui Claudiu Năsui în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Ea s-a referit și la acordarea cetățeniei lui Claudiu Năsui: ”În plus, decretul care i-a acordat cetățenia moldovenească a fost semnat de Sandu, credeți sau nu, chiar în aceeași zi. A fost doar o formalitate, desigur, pentru a minimiza numărul de plângeri”, a declarat Maria Zaharova.

”În acest fel, forțele pro-occidentale ale republicii își recunosc propria incompetență și lipsa unor candidați demni pentru acest post în propria țară și pur și simplu predau Moldova nu propriului control, ci unui stat străin, diferit”, a mai spus aceasta, conform TASS.