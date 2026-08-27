Programul președintelui Nicușor Dan în Republica Moldova

Nicușor Dan, președintele României, și Maia Sandu, președinta R. Moldova. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan participă joi la manifestările dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, la 35 de ani de la proclamarea independenței. Vizita include întâlniri cu președinții Maia Sandu și Volodimir Zelenski.

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează joi, 27 august, o vizită în Republica Moldova, unde va participa la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Independenţei.

Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova de Ziua Independenței

Potrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, şeful statului va merge, în prima parte a zilei, la şantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din municipiul Cahul şi va vizita Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din aceeaşi localitate.

Ulterior, Nicuşor Dan va fi primit de către preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Prezidenţial din Chişinău.

Cei doi şefi de stat vor participa la parada militară organizată cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Moldova, eveniment care se va desfăşura în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. În cursul serii, va avea loc o reuniune trilaterală cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Prezidenţial.

Tot joi seara, Nicuşor Dan, Maia Sandu şi Volodimir Zelenski vor participa la concertul festiv dedicat Zilei Independenţei Republicii Moldova, potrivit Agerpres.

Ședință solemnă la 35 de ani de la independența Republicii Moldova

O şedinţă solemnă consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova s-a desfășurat, miercuri, la preşedinţie, în sala istorică unde, în urmă cu 35 de ani, a fost votată Declaraţia de Independenţă, transmite Moldpres.

Şedinţa solemnă a fost deschisă cu intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova şi al Imnului Uniunii Europene.

Apoi, preşedintele parlamentului, Igor Grosu, a pronunţat un discurs în care a rememorat evenimentele din perioada Renaşterii Naţionale şi a adus un omagiu oamenilor care au contribuit la proclamarea Independenţei Republicii Moldova.

„Acum 35 de ani, în această sală s-a scris istorie. Această pagină din istoria statului nostru a fost opera de căpătâi a celor 277 de deputaţi, care, într-un moment de răscruce, au avut curajul şi au semnat cu mândrie pentru independenţa Republicii Moldova. De ce spun moment de răscruce? Cu doar o săptămână mai devreme, Uniunea Sovietică fusese zguduită de tentativa de lovitură de stat de la Moscova.

În jurul nostru era incertitudine. Nimeni nu putea şti cu siguranţă ce va urma. Iar acele victorii obţinute de mişcarea de eliberare naţională în ultimii ani, revenirea la grafia latină şi declararea limbii române ca limbă de stat, aprobarea drapelului şi declaraţia de suveranitate erau la un pas de a fi din nou interzise. Dar aici, în această sală, deputaţii Primului Parlament au ales libertatea şi democraţia”, a declarat Grosu.

Mesajul Maiei Sandu

La rândul său, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu membrilor Mişcării de Eliberare Naţională, deputaţilor Parlamentului Independenţei, veteranilor războiului de pe Nistru şi tuturor cetăţenilor care au contribuit la dezvoltarea statului.

Totodată, Maia Sandu a subliniat că independenţa ţării trebuie protejată în fiecare zi şi că integrarea europeană rămâne un obiectiv esenţial pentru viitorul Republicii Moldova.

„Independenţa noastră este pusă la încercare şi trebuie protejată în fiecare zi. Pentru a reuşi, trebuie să fim uniţi, să ne cunoaştem istoria, să ne cinstim eroii şi să muncim împreună pentru a pune Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană. De asemenea, avem nevoie cel mai mult de entuziasmul oamenilor care, în anii '90, au reuşit să obţină independenţa, să creadă în viitorul Republicii Moldova şi să muncească pentru acest viitor. Mulţumim generaţiei Mişcării de Eliberare Naţională, mulţumim deputaţilor Parlamentului Independenţei. La mulţi ani dumneavoastră, la mulţi ani Republicii Moldova!”, a declarat Maia Sandu.

Cea mai recentă vizită a președintelui Nicușor Dan în Republica Moldova a avut loc la 31 august 2025, când a participat la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române. Acesta nu a fost prezent la Kiev, pe 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei, fiind înlocuit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.