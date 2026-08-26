Daniel Zamfir anunță măsuri dure pentru TikTok după fenomenul „ambulanța neagră“: „M-am săturat să mă înjure un apus de soare“

Foto: Agerpres

Rețelele de socializare din România ar putea suferi modificări majore în privința confidențialității utilizatorilor. În cadrul unui interviu acordat DC News, senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat intenția de a depune un proiect de lege creat în colaborare cu ANCOM, conceput pentru a elimina conturile anonime din mediul online și pentru a introduce limite de vârstă privind accesul minorilor. Măsura vine în contextul intensificării discursului de ură și al fenomenului de dezinformare online, readus în atenția publică de recentul caz violent din județul Cluj, provocat de știrile false legate de așa-numita „ambulanță neagră”.

În cadrul unui interviu la DC News, marți, alături de analistul politic Bogdan Chirieac și de jurnalista Anca Murgoci, redactor-șef, senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că va depune un proiect de lege în Parlament prin care oamenii să nu mai poată interacționa online cu identitatea ascunsă.

CITEȘTE ȘI - Șansele unui nou Guvern în septembrie, tot mai mari. Daniel Zamfir: El va fi premierul desemnat, am mare încredere

„Ce facem cu TikTok-ul, că pe noi, pe TikTok ne înjură toată lumea, dar vrem să ne înjure ăia care chiar există?“, a întrebat jurnalista Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Vă dau o veste minunată! Chiar la sfârșitul săptămânii am să depun un proiect pe care l-am analizat cu toată lumea, inclusiv cu ANCOM și vreau să depun un proiect de lege în care să nu mai poți să ai identitate ascunsă atâta timp cât îți fac un cont pe rețelele sociale. Nu vreau să mă înjure pe mine un apus de soare sau Jackie Chan!“, a precizat senatorul social-democrat.

„În al doilea rând, e vorba și de protecția minorilor și la fel ca alte state, și noi vom pune o limită de vârstă. Cine își face cont pe rețelel sociale, să se exprime, să facă orice, dar nu sub anonimat“, a mai punctat Daniel Zamfir.

CITEȘTE ȘI - Scandalul „amendamentului Fritz” ajunge la banii din PNRR. Daniel Zamfir, despre solicitarea PPE și Renew: Așa ceva este fără precedent!

Daniel Zamfir, după scandalul „ambulanța neagră“: „O să începem să curățim“

Jurnalista Anca Murgoci a amintit de recentul caz cu „ambulanța neagră“, când mai multe persoane au atacat cu bestialitate o mașină care a răspuns la un apel prin 112.

„Păi ați văzut ce s-a întâmplat cu ambulanța neagră și noi nici acum nu am aflat cine a postat prima dată“, a amintit Anca Murgoci.

„Evident! Acum o să știm. Și o să începem să curățim. Să se exprime lumea pe rețelele sociale, dar să știm cine sunt“, a concluzionat Daniel Zamfir.

Reamintim că în urmă cu mai bine de două săptămâni, o ambulanță care transporta un pacient a fost atacată în județul Cluj de mai mulți indivizi convinși că este vorba despre „ambulanța care fură copii“, ca urmare a unui clip care circula pe Tik Tok.

Săptămâna trecută, instanța a respins contestațiile celor șapte inculpați care au atacat o ambulanță în județul Cluj, după ce au crezut că este „ambulanța neagră“, iar aceștia au rămas în arest preventiv.