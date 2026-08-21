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Miza vizitei lui Nicușor Dan la New York, la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 21 Aug 2026
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nicusor dan
Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, va participa la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, organizată la New York, SUA.

Președintele României, Nicușor Dan, va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, notează Administrația Prezidențială.

Tema centrală a Adunării Generale a ONU


”Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU va avea ca temă centrală ”Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți” (Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all).


Președintele Nicușor Dan va susține miercuri, 23 septembrie 2026, intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția României la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan va lua parte și la alte evenimente organizate în marja Adunării Generale a ONU


”Cu această ocazie, Președintele României va participa și la evenimente organizate în marja segmentului de nivel înalt și va avea reuniuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern, inclusiv pentru susținerea candidaturii românești la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.


Detaliile agendei Președintelui se află în proces de definitivare, iar un program consolidat al întâlnirilor va fi făcut public mai aproape de data acestui eveniment”, a mai transmis Administrația Prezidențială.

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nicusor dan
onu
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Comentarii (3)

Nicolae Ștefan   •   21 August 2026   •   10:48

Iarăși Statul Romăn cheltuiește mulți bani de pomană pentru excursiile Președintelui meu .

Ibit   •   21 August 2026   •   10:37

Astept nerabdator sa il vad cum isi sustine discursul dand din maini la tribuna ONU !

Rotaru Aurelian   •   21 August 2026   •   10:30

SE DUCE DEGEABA!!!

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