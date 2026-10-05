Luca Niculescu și fotbalul. Detaliu mai puțin știut privind premierul desemnat de Nicușor Dan: Suporter înfocat al unei echipe din România

Luca Niculescu / Inquam Photos / George Călin

Luca Niculescu, fost ambasador al României la Paris, a fost desemnat, luni seară, de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu are și o pasiune mai puțin cunoscută: fotbalul, fiind un suporter declarat al unei echipe.

Președintele Nicușor Dan a făcut desemnarea Luca Niculescu - premier, în urma a peste cinci ore de consultări cu toate partidele și formațiunile politice din Parlament, dar și după trei încercări eșuate: Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Ultimul dintrei ei, a fost picat în Parlament, acum o săptămână.

Diplomatul Luca Niculescu și legătura cu fotbalul

În perioada 2016-2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Franţa, Principatul Monaco şi Principatul Andorra. Din această funcţie, a reprezentat România în relaţia cu organizaţiile internaţionale ce au sediul la Paris, în special Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF).

În anul 2016, Luca Niculescu a întâmpinat delegația României la Paris, înaintea partidei de deschidere de la EURO 2016, chiar împotriva Franței, meci pierdut de ”tricolori”.

”A fost şi un context de familie”. Ce echipă susținea Luca Niculescu

La acea vreme, premierul desemnat de Nicușor Dan a discutat despre legătura sa cu fotbalul. El a recunoscut că a fost un suporter înfocat al Craiovei Maxima, fapt pe care puțini îl cunosc despre el.

”Chiar dacă nu sunt, în general, un mare consumator de fotbal, devii suporter înfocat la astfel de competiții. Empatizez cu Tătăruşanu (n.red. portarul României la EURO 2016), fiindcă în copilărie stăteam mereu în poartă când jucam fotbal pe maidan.

N-am făcut performanţă, dar băteam deseori mingea printre blocuri şi mai eram şi favorizat, pentru că aduceam mingea de piele. Aveam asigurat locul în echipă!

Mare fan (n.red. al Craiovei Maxima)! Pot să vă recit pe loc măcar linia de fund: Lung, Negrilă, Tilihoi, Ştefănescu, Ungureanu.

A fost şi un context de familie, fiindcă tata şi bunicul ţineau tot cu Craiova, dar era şi o formă de frondă faţă de marile echipe din Bucureşti, pentru că toţi colegii mei ştiau doar de Steaua şi Dinamo”, declara Luca Niculescu în urmă cu 10 ani, scrie gsp.ro.

Pasiune și pentru tenis

În perioada în care ocupa funcția de ambasador al României la Paris, Luca Niculescu spunea, pentru sursa citată, că obișnuia să meargă să urmărească tenis la Roland Garros, turneul de Mare Șlem organizat anual pe zgura din Paris.

Cine este Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan

Fost redactor-șef al RFI România și realizator de emisiuni dedicate politicii externe, Luca Niculescu a fost numit ambasador al României în Franța în 2016, funcție pe care a ocupat-o timp de șase ani.

Luca Niculescu a fost Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în septembrie 2022.

Între 2016 - 2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această funcție, a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost, totodată, Președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

A avut o carieră și în presă



Între 1992 și 2016, Luca Niculescu a fost jurnalist. Redactor-șef al postului de radio RFI România, precum și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni: Money Channel, TVR 1, Digi24. Specializat mai ales în relații internațională, a avut timp de cinci ani, o rubrică săptămânală în Dilema Veche. A fost, în același timp, corespondent permanent în România pentru mass-media din Franța (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération).

Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995), este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996). Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971, la București.

Premii și distincții:

2023: Legiunea de onoare în grad de Comandor, conferită de Președintele Republicii franceze

2022: Crucea Regală a României, conferită de Majestatea Sa Custodele Coroanei

2019: Ordinul Artelor și Literelor, în grad de Comandor, decernat de Ministerul Francez al Culturii

2015: Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, decernat de Președintele României postului RFI România

2012: „Medalia pentru Loialitate”, decernată de Casa Regală a României

2010: „Jurnalistul European al Anului”, premiu decernat de Institutul European din România

2008 și 2011: Premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show

Averea lui Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan

Cu privire la averea lui Luca Niculescu, el declara două apartamente, o cotă de 50% dintr-o casă de vacanță și cote-părți din două terenuri forestiere, conform declarației de avere completate la 5 iunie 2024. Documentul mai consemnează economii în lei și euro, precum și un venit anual de 146.080 de lei de la Ministerul Afacerilor Externe.

Datele provin din declarația de avere din iunie 2024, în care Luca Niculescu figurează cu funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Bunurile și soldurile bancare reflectă situația declarată atunci, nu neapărat patrimoniul său actual.