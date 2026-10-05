Averea lui Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan

Luca Niculescu a fost desemnat premier de către Nicușor Dan.

Luca Niculescu declara două apartamente, o cotă de 50% dintr-o casă de vacanță și cote-părți din două terenuri forestiere, potrivit declarației de avere completate la 5 iunie 2024. Documentul mai consemnează economii în lei și euro, precum și un venit anual de 146.080 de lei de la Ministerul Afacerilor Externe.

Datele provin din declarația de avere din iunie 2024, în care Luca Niculescu figurează cu funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Bunurile și soldurile bancare reflectă situația declarată atunci, nu neapărat patrimoniul său actual.

Două apartamente și jumătate dintr-o casă de vacanță



La capitolul clădiri, Luca Niculescu a declarat un apartament de 72 de metri pătrați în București, cumpărat în 2005, și un apartament de 64 de metri pătrați în Mangalia, achiziționat în 2008. Pentru ambele proprietăți, documentul indică o cotă de 100%.

În declarație apare și o casă de vacanță de 90 de metri pătrați în Bezdead, județul Dâmbovița, cumpărată în 2021. Pentru acest imobil este menționată o cotă de 50%, fiind trecuți mai mulți titulari.

Cote din două terenuri forestiere moștenite



Luca Niculescu a mai declarat cote de 3/16 din două terenuri forestiere din Balotești, județul Ilfov, dobândite prin moștenire în 2002.

Un teren are o suprafață totală de 10 hectare, iar celălalt de 6 hectare. Cele două proprietăți însumează 16 hectare, însă Luca Niculescu nu le deține integral. Cotele declarate corespund unei suprafețe cumulate de 3 hectare.

Ce sume avea în conturi



Declarația consemnează șase conturi și depozite bancare, deschise la ING Bank București și Société Générale Paris.

La ING Bank București, Luca Niculescu declara:

49.470 de lei într-un cont curent;



21 de lei într-un depozit;



14.443 de euro într-un cont curent.



La Société Générale Paris figurau:

2.881 de euro într-un cont curent;



17.001 euro într-un depozit;



51 de euro într-un alt depozit.



În total, soldurile înscrise în document erau de 34.376 de euro și 49.491 de lei.

Venit de peste 146.000 de lei de la MAE



Pentru anul 2023, Luca Niculescu a declarat un venit salarial de 146.080 de lei, obținut de la Ministerul Afacerilor Externe, pentru activitatea de diplomație.

Suma reprezintă o medie de aproximativ 12.173 de lei pe lună, calculată prin împărțirea venitului anual la 12.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.