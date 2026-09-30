Guvernul Mureșan a obținut mai puține voturi decât Guvernul Veștea. Primele declarații și reacții/ UPDATE

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit miercuri în ședință comună pentru a vota programul de guvernare și componența Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Guvernul Mureșan a obținut mai puține voturi pentru învestire - 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă” - decât Guvernul Veștea, la precedentul vot în Parlament, care a obținut 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”.

Update: Dominic Fritz a reacționat pe Facebook

Dominic Fritz a cerut alegeri anticipate și a criticat PSD și AUR pentru criza politică. El a scris că USR nu va susține un nou guvern PSD și că președintele are acum posibilitatea de a dizolva Parlamentul.

„A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate.

Siegfried, felicitări pentru curajul, demnitatea și patriotismul arătate în această perioadă. Nu este ușor să treci prin atâtea valuri de ură și atacuri xenofobe abjecte. Arma sistemului este să producă frici inventate pentru a distrage atenția de la cum a capturat statul. Arma noastră sunt soluții reale pentru problemele oamenilor.

Sunt mândru de echipa USR care a mers în fața Parlamentului: Diana, Oana, Radu, Cătălin, Irineu. De judecătoarea Andrea Chiș, susținută de USR. De voi se sperie acest sistem. Pericolul cel mai mare pentru ei sunt cei care au demonstrat că România poate fi guvernată și cu rezultate pentru cetățeni.

Cum să le mai spună ei oamenilor că toate partidele sunt la fel, când miniștrii USR au arătat că poți să te lupți cu mafiile care ne distrug mediul, să înzestrezi Armata, să deblochezi șantiere, să conduci companiile de stat după criterii de performanță și să faci România respectată în lume?

Asta au respins astăzi PSD și aliații lor goi-gălăgioși de la AUR, alături de care vor să guverneze.

Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra.

După două încercări de învestire respinse și luni întregi de criză, președintele are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului. Oamenii trebuie să poată să aleagă: reducerea cheltuielilor și reformarea statului sau avioane de lux pentru PSD cu sprijin de la AUR?

Români, nu abandonați, nu vă lăsați descurajați! Sistemul acesta corupt pare puternic doar pentru că face mult zgomot. În realitate, este mai slab și mai speriat decât pare.

Pentru că știe un lucru: oricâte instituții ar captura, tot nu poate confisca votul oamenilor”, a scris Dominic Fritz.

Update: Siegfried Mureșan face declarații

„Mulțumesc tuturor colegilor din PNL, USR și UDMR pentru modul serios și responsabil în care au muncit. Au finalizat un program de guvernare concret și reformator. Noi am venit cu o soluție pentru rezolvarea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat-o au votat pentru prelungirea ei“, a spus Siegfried Mureșan.

„Așteptăm de la președintele României să vedem care sunt următorii pașii”, a mai spus el.

„De cinci luni de zile, românii au plătit un preț suficient, preț plătit pentru că PSD s-a ridicat de la masă. Suntem în această poziție care dă posibilitatea președintelui declanșării unor anticipate. Care va fi opțiunea președintelui vom vedea. Ce este cert, vom continua colaborarea cu PNL și în ceea ce privește USR, nu vom lăsa ca PSD să se urce iar cu picioarele pe finanțele României”, a spus Radu Miruță.

Update: Sorin Grindeanu, primul lider politic care a reacționat

Sorin Grindeanu a transmis că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline și că PSD este pregătit să își asume redresarea țării.

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită!

Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina de Facebook.

Update: Votul s-a încheiat

Au fost 197 voturi exprimate și erau necesare 233 de voturi pentru a trece Guvernul.

Număr total al deputaților și senatorilor: 464

Număr total al deputaților și senatorilor prezenți: 321

Număr total de voturi exprimate: 197

Număr voturi anulate: 0

Număr voturi valabile: 197

Număr voturi „pentru” acordarea încrederii guvernului: 182

Număr voturi „împotriva” acordării încrederii guvernului: 15

Guvernul Mureșan a obținut mai puține voturi decât guvernul Veștea. În luna iunie, au fost exprimate 212 voturi, dintre care 189 „pentru” și 23 „împotrivă”.

Update:

Bolojan refuză să răspundă întrebărilor presei.

Update:

Gigi Becali a votat împotriva Guvernului Mureșan. El e neafiliat în momentul de față.

Update: A început procedura de vot pentru învestirea Guvernului

În acest moment se face prezența și parlamentarii votează cu două bile, una albă și una neagră. Pentru acordarea încrederii, bila albă se introduce în urna albă, iar cea neagră în urna neagră. Votul este împotrivă atunci când bilele sunt introduse în urnele de culoare opusă.

Update: Siegfried Mureșan a luat din nou cuvântul în plen

"Am văzut că domnul Grindeanu a venit, a minţit, a glumit şi a fugit din Parlamentul României. Vă asigur că noi, Partidul Naţional Liberal, alături de colegii de la USR şi UDMR, aşa cum au guvernat responsabil România, aşa cum au început reformele, cum au început modernizarea României, suntem pregătiţi să continuăm în următorul an. Guvernul condus premierul Ilie Bolojan a aprins lumina, iar echipa pe care o propun vrea să reducem risipa în stat şi asta nu se numeşte o austeritate, asta se numeşte dreptate", a spus Siegfried Mureşan.

El a susţinut că vine cu "simţul răspunderii", "seriozitate", "competenţa şi integritatea miniştrilor". "Suntem pregătiţi să muncim pentru România. Pentru asta vă cerem sprijinul, vă cerem votul şi vă garantăm că vom lucra împreună cu dumneavoastră în deplin respect pentru implementarea programului de guvernare", a mai spus Siegfried Mureşan.

Update: Radu Miruță: „Vreți tot voi, nu?”

„Vreți tot voi, nu? După atâția ani în care ați fost la guvernare, după atâtea decizii pe care le-ați luat doar dumneavoastră, veniți astăzi și spuneți cu domnul Grindeanu, mustind a aroganță: Tot noi, că fără noi nu se poate.

Spitale nu avem suficiente, Armata lăsată fără dotări suficiente, instituții în care relația bate competența, autorități locale care au pantofii mai scumpi decât salariile multor gospodării din comune.

Nu este o moștenire de care să fiți mândri, este o factură emisă de dumneavoastră de la PSD și ne cereți tuturor să o achităm. Se poate și fără voi”, a spus Radu Miruță.

Update: Petrișor Peiu, discurs

„Aș vrea să vă spun că suntem în următoarea situație: Singura situație care nu este reflectată în programul de guvernare. În lumea occidentală avem o criză a datoriilor guvernamentale.

Această criză este foarte simplu descrisă de dobânzile la care se împrumută statele. Cea mai mare dintre dobânzi este cea plătită de România, 7,58% acum. Tot România este statul din UE care plătește cea mai mare dobândă la creditele deja existente”, a spus Petrișor Peiu.

„Atunci când va lovi, victima va fi veriga slabă a economiilor occidentale, care atunci a fost Grecia. Astăzi este România. Este un fapt real care poate fi urmărit citind lista dobânzilor la care se pot împrumuta statele occidentale”, a spus Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Update:

Deputatul UPR Chiriță Răzvan Mirel le-a cerut colegilor să voteze potrivit propriei conștiințe și mandatului primit de la alegători.

"Românii au aflat astăzi, din nou, cât de bine le-a fost în ultimii 36 de ani, au aflat astăzi chiar că au primit şi case la 35.000 de euro şi nu mai spunem câte altele. Şi toate acestea, ce să vedeţi, de la politicieni care sunt extrem de asumaţi şi îşi ţin parlamentarii fie în bănci, fie în afara sălii. Atât de asumaţi încât evită să voteze împotrivă şi recurg la astfel de acţiuni.

Aş vrea să le spun românilor că exprimarea votului este un act de asumare politică, iar dumneavoastră, domnule prim-ministru desemnat, aş vrea să vă spun că vă respectăm pentru activitatea pe care o duceţi în Parlamentul European în beneficiul României, dar astăzi îi îndemn pe colegii mei să voteze conform propriei conştiinţe şi mandatului primit de la cetăţeni. Îi asigur pe români că UPR va vota strict în interesul cetăţenilor", a spus Chiriţă Răzvan Mirel.

Reprezentantul minorităților naționale, Varujan Pambuccian, a anunțat că membrii grupului vor vota individual, iar SOS și grupul parlamentar PACE - Întâi România nu vor susține Guvernul Mureșan.

„Stimate domnule prim-ministru desemnat, mâncare nu spune o poveste, nu primește pomană. Grupul parlamentar PACE, format din șapte senatori, v-a așteptat din momentul desemnării și până astăzi să ne spuneți această poveste lacrimogenă, că altceva nu aveați, însă ne-ați tratat cu dispreț atât pe noi, cât și celelalte partide. În această situație, partidul PACE și Alianța pentru Unirea Românilor nu vă va vota. Nu putem vota această mascaradă”, a spus senatorul Ionel Carp.

Grupului minorităţilor naţionale va vota liber, după cum consideră fiecare oportun, a anunţat miercuri liderul grupului, deputatul Varujan Pambuccian, în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului unde se votează învestirea guvernului propus de Siegfried Mureşan.

"Într-un minut ce poţi să spui?! M-am gândit să fac un colaj din fraze din Caragiale, ar fi funcţionat, funcţionează întotdeauna de când mă ştiu eu în Parlament, dar mi-am dat seama că un minut e prea puţin. Şi atunci tot ce pot să fac este să anunţ că grupul nostru va vota liber, adică fiecare coleg va vota aşa cum consideră că este oportun. Şi, cam atât, data viitoare vă promit că pregătesc colajul din Caragiale", a declarat Varujan Pambuccian.

Update:

Ninel Peia i-a dat un ghiveci cu busuioc lui Siegfried Mureșan.

Update: Kelemen Hunor a vorbit în Parlament

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor a declarat că este inacceptabil ca, după 148 de zile, partidele politice să nu fi reuşit să învestească un guvern cu puteri depline, avertizând că pierderea încrederii populaţiei în instituţii şi în clasa politică poate favoriza ascensiunea extremismului şi a populismului.

El a făcut apel la responsabilitate, raţiune şi dialog, în contextul disputelor politice prelungite.

"Nu voi vorbi despre programul de guvernare, acesta a fost prezentat detaliat în comisiile de specialitate şi nu voi vorbi nici despre cabinet. În aceste câteva minute pe care le am la dispoziţie, voi vorbi despre răbdare, despre responsabilitate şi speranţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, nu spun o noutate, dar vreau să subliniez încă o dată - societatea nu mai are răbdare cu noi. Oamenii şi-au pierdut răbdarea. După 148 de zile nu suntem în stare să investim un guvern cu puteri depline. Şi acest lucru este inacceptabil. Nu noi avem nevoie de guvern. Nu USR, nu PNL şi nu PSD are nevoie din guvern. România are nevoie de guvern. Omul când îşi pierde răbdarea, când societatea îşi pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituţii, nu mai are încredere în politicieni şi îşi ia soarta în propriile mâini. Iar reacţia va fi pe măsură. Va alege ceea ce este mai rău pentru ţara noastră, va alege extremele, va alege populismul, va alege ceva care poate arată bine, poate sună bine, dar este ca o poză a deşertului la răsărit, un kitsch politic", a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a criticat disputele dintre partidele politice, polarizarea şi tendinţa de a transfera responsabilitatea de la unii la alţii.

"Acum doi ani am cerut votul oamenilor cu programe diferite, dar poate cu un gând comun, să facem ceva bun pentru oameni, să fim raţionali, să oferim soluţii la toate problemele, inclusiv la cele care poate nu au fost create de noi. Şi în loc de raţiune, în loc de guvernare, oferim doar certuri fără sfârşit. Polarizare dusă la extreme, ego-uri supradimensionate şi aruncarea responsabilităţii în curtea celuilalt. Avem doar linii roşii, avem doar aşteptări de la celălalt, în loc să fim raţionali. Marea majoritate a oamenilor dacă văd un comportament raţional din partea noastră, decizii corecte şi măsuri bine dimensionate, acceptă multe şi înţeleg multe. Dar când noi oferim doar spectacol, se pierde speranţa. Şi în politică, atunci când omul şi-a pierdut orice speranţă, speranţa că cel care a fost votat de el nu mai lucrează pentru el, în disperare sigur că va căuta soluţia în altă parte. Cel mai preţios lucru în politică este speranţa şi încrederea, dar se pierd încet - încet. Nu din cauza extratereştrilor, nu din cauza forţelor străine, ci din cauza noastră. Ce se va întâmpla astăzi depinde de noi, de fiecare dintre voi. UDMR şi-a asumat un rol poate mai mare decât procentul nostru de 6-7%, vom vota acest guvern, acest program de guvernare", a mai spus Kelemen Hunor.

Update: În acest moment, susține un discurs Diana Buzoianu (USR)

Ministerul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, le-a cerut social-democraţilor să nu mai "blocheze" ţara şi să permită continuarea reformelor prin acordarea votului necesar pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureşan.

"Domnul Grindeanu v-a promis tuturor că vă întoarceţi în câteva zile la guvernare. News flash: au trecut cinci luni. Aţi avut timp şi să vă faceţi majorităţi, şi să vă faceţi jocuri politice şi să vă faceţi toate negocierile. Nu aţi reuşit. Au picat toate. Astăzi a venit momentul să recunoaşteţi că nu mai puteţi să blocaţi o ţară întreagă doar pentru că aţi promis unor baroni locali că, indiferent de situaţie, vă întoarceţi în câteva zile la guvernare", a spus ea.

Buzoianu a declarat că guvernanţii trebuie să restructureze companiile de stat, să atragă fonduri europene şi să realizeze controale "reale" în instituţii. În acest sens, a pledat pentru un guvern cu puteri depline, în vederea continuării reformelor.

"Nu vă fie frică! Nu vă cere nimeni să vă alăturaţi la muncă, nu am putea să vă cerem asta. Dar vă cerem măcar să nu mai inventaţi motive să blocaţi în continuare, luni de zile, ţara aceasta", le-a transmis ea celor de la PSD.

Potrivit acesteia, România nu s-a schimbat în bine în ultimele decenii din cauza politicienilor care au fost "beneficiarii direcţi" ai unui sistem injust.

"Cutii de pantofi, avioane Nordis, vizite la Mykonos, toate vilele pe toate străzile... Care era marele pericol pentru toată această realitate? Faptul că anumiţi oameni ar fi putut să ajungă la guvernare şi să nu mai lupte pentru beneficiile astea injuste. Ba, din contră, să lupte ca să schimbe acest sistem. În guvernul actual noi ne-am uitat la companiile care nu livrau rezultate, la privilegiile injuste, la serviciile care nu erau prestate către cetăţeni. Şi atunci a început scandalul cu PSD. A început blocajul cu PSD. Şi aţi ajuns inclusiv să dărâmaţi un guvern, cu prietenii dumneavoastră de la AUR", a mai spus Diana Buzoianu.

Adresându-i-se liderului AUR, George Simion, i-a spus că ar fi încercat să aibă un discurs "un pic mistic, aşa, de guru", dar că nu prea a reuşit.

Update:

Sorin Grindeanu a părăsit sala. Nu a vrut să facă declarații.

Update: Discursul lui Ilie Bolojan

O soluție politică este bună dacă rezolvă și problemele țării, nu doar instalarea unui guvern. Iar Guvernul Mureșan este o ieșire corectă din criză pentru că vine cu soluții reale la problemele țării și evită irosirea eforturilor din ultimul an.

Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare și pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiași oameni care au fost de acord cu ele anul trecut și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către rețelele clientelare. Ăsta e adevărul.

În condiții grele, am condus un guvern al schimbării, nu al stagnării. Am schimbat direcția, de la amânarea problemelor nerezolvate la rezolvarea lor, de la un model economic toxic, bazat pe consum din împrumuturi, spre un model bazat pe investiții și pe o economie pusă pe baze sănătoase.

Așa am putut plăti supracontractarea făcută la toate ministerele, inclusiv la Transporturi, de 300%. Reforma statului nu este o chestiune contabilă, ci o chestiune de echitate și de dezvoltare sănătoasă, de care depinde viitorul României.

Nu poți să ceri contribuabilului să își plătească taxele și, în același timp, să accepți ca statul să le risipească banii. Nu poți cere sacrificii oamenilor în timp ce apar privilegii care nu au nicio justificare. Nu poți promite ceea ce nu ai, pentru că îți bați joc de oameni.

Dacă toți am fi gândit la fel, această criză nu ar fi existat. Moțiunea de cenzură a dat jos un guvern, dar nu a putut schimba realitatea printr-un vot. Nu poți elimina problemele unei țări politic.

Noi, cei de la MIȘ, aveam datoria să propunem o soluție pentru viitor. Și majoritatea care a inițiat și a votat moțiunea, deși s-a lepădat din aprilie de responsabilitatea guvernării, PSD, partidul sistemului, oamenii care îi are încă plantați în toate instituțiile, a păstrat în mână levierul de blocaj și îl folosește în continuare.

Noi am ales calea responsabilă.

Am ajuns în situația în care președintele a decis să-l desemneze pe Siegfried Mureșan, un om care și-a făcut școlile la timp, care și-a luat diplomele pe cinstite și și-a construit o carieră la nivel european pe care nu o puteți contesta.

Un premier credibil, care a propus o echipă competentă și un program-viziune pentru țară, știind că România este puternică în Uniunea Europeană doar dacă este puternică și acasă.

Au fost presiuni ca premierul desemnat să-și depună mandatul. De ce? Din teama de a nu îndeplini condițiile pentru alegerile anticipate, cu prețul prelungirii incertitudinii politice, și pentru ca programul acestui guvern, această viziune pentru țară, să nu le fie prezentat românilor?

Pentru că promitem doar ceea ce are acoperire.

De ce ar respinge cineva reformarea companiilor de stat și restructurarea statului? Așa ceva sperie doar interesele clientelare.

De ce ar respinge cineva angajamentul că nicio taxă să nu mai crească și că echilibrarea să se facă doar cu reducerea cheltuielilor statului?

Pentru că infirmă apocalipsa pe care s-a bazat retorica mincinoasă a doborârii guvernului?

De ce ar respinge cineva legea salarizării unitare? De ce să ne reducem inechitățile? Pentru că ordinea și regulile favorizează competența, nu obediența.

Deci, a respinge cineva intrarea într-o nouă etapă a redresării, cea de construcție, după ce baza a fost însănătoșită, corectarea dezechilibrelor nu este un scop în sine.

Prosperitatea este scopul. Ținta este să producem mai mult, nu să consumăm mai mult decât producem. Iar disciplina bugetară nu este opusul dezvoltării, ci este tocmai fundația unei dezvoltări sănătoase.

Dacă respingeți acest program și alegeți din nou criza, la fel ca în luna mai, cum puteți susține că vă interesează țara?

Dacă respingeți acest guvern și vom fi penalizați de piețe, veți răspunde pentru asta.

Noi nu ne legăm de scaune cu lanțuri, dimpotrivă. Am oferit soluții, dar soluții în interesul României. Nu vrem să fugim de răspundere la greu, ci să asigurăm continuarea drumului.

Lupta în România de azi este între schimbare și stagnare. E lupta între forțele modernizării și forțele regresului.

Vă îndemn să votați pentru a înlocui actualul guvern, care și-a făcut datoria, cu unul stabil, cu puteri depline, de care are nevoie România: Guvernul Mureșan.

Fiți parte astăzi a soluției pentru țara noastră.

Vă mulțumesc.

Update:

Atunci când a venit rândul lui Ilie Bolojan să ia cuvântul, din sala de plen s-au auzit huiduieli.

Update: Imagini din Parlament

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Update: Discursul lui Sorin Grindeanu

„Dreapta a refuzat să accepte un singur lucru, că direcția în care merge România este una complet greșită. Privilegiile sunt mai importante pentru PNL și USR decât bunăstarea românilor.

Ați venit azi în fața românilor cu un Guvern marionetă, un Guvern care nu a avut niciodată șansa să facă o majoritate. Acesta nu este un Guvern al României, ci doar un alt Guvern Bolojan, dar cu mai mult USR-ism în el. E un Guvern Bolojan 2.0 care va aplica aceeași rețetă a austerității.

PSD spune nu acestui guvern Bolojan reșapat și acestui program scris cu inteligența artificială. Nimeni din PSD nu a fost impresionat de amenințările domnului Siegfried Mureșan. PSD va vota doar un Guvern care ține cu România“, a spus liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Nu ați avut jenă voi și cei de la USR să blocați sistematic finalizarea hidrocentralelor cu tot felul de egrete și cuci inventați. Tot voi ați votat în Parlamentul European împotriva fermierilor români.

Domnule premier desemnat, resemnat și păpușat, în timp ce dumneavoastră ați fost propus premier, românii o duc tot mai greu. Nu există zi în care să nu vedem o altă fabrică ce se închide și mii de oameni care își pierd locurile de muncă. Toți oamenii au fost atinși până la os de așa-zisele reforme pe care dumneavoastră vreți să le continuați cu sfințenie“, a spus liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Creșterea accizelor și a TVA au lovit direct în românii mici și medii. Guvernul Bolojan lasă în urmă facturi neachitate de peste 30 de miliarde de lei, șantiere blocate și firme sufocate. Asta vreți să votăm astăzi? Să continuăm pe același drum al sărăciei?

România nu evoluează deloc în competitivitate, cum recomandă raportul Draghi. România lui Bolojan a fost depășită de Kenya, iar statele din regiune, Bulgaria sau Polonia, sunt deja cu mult în fața noastră. România nu poate continua așa“, a spus liderul PSD, Sorin Grindeanu.

George Simion a declarat că AUR nu va vota vreun Guvern până la eliberarea lui Călin Georgescu.

Update: Mureșan a vorbit peste 30 de minute

Siegfried Mureșan s-a pierdut în spațiu și timp și a uitat să se mai oprească. Acesta a ținut un discurs de peste 30 de minute în Parlament.

Update: Diana Șoșoacă nu a fost lăsată să intre în plenul Camerei Deputaților

Diana Șoșoacă a încercat să intre în plenul Camerei Deputaților, la votul pentru Guvernul Mureșan, însă agentul de pază i-a interzis accesul, deoarece nu este membră a Parlamentului.

Update: George Simion face live din Parlament

Liderul AUR a spus că este posibil să fie următorul arestat, după Călin Georgescu.

„Gâdea mă dă următorul arestat”, a spus acesta în live.

Update: Discursul lui Siegfried Mureșan

Doamnă președintă, Domnule Președinte, Stimate doamne, stimați domni parlamentari, dragi colegi, am venit cu plăcere astăzi în fața dumneavoastră pentru viziunea noastră, pentru România, pentru a prezenta programul de guvernare și lista completă a Guvernului.

În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru munca pe care dumneavoastră, ca parlamentar, o faceți zi de zi aici, în Parlamentul României. Sunt de 12 ani membru al Parlamentului European și știu cât este de importantă munca legislativă.

Pentru mine, a fi parlamentar înseamnă a fi aproape de oameni, să îi asculți, să îi reprezinți, să te lupți pentru drepturile lor, să găsești sprijin pentru ei, să găsești soluții. Știu că și dumneavoastră faceți asta și vă mulțumesc.

Vreau să știți că îmi doresc un Parlament puternic.

Vreau ca Parlamentul României să fie o instituție puternică și vreau ca cele mai importante decizii pentru România să fie luate aici, prin votul dumneavoastră.

Voi avea mereu deschidere totală față de propunerile legitime pe care le veți face și față de dumneavoastră, ca parlamentari aleși și voi lucra strâns cu Parlamentul României. Stimați colegi, vă propun astăzi un stat modern pentru cetățeni puternici.

Astăzi le spunem oamenilor cum vedem România de astăzi și ce vom face pentru ca mâine lucrurile să fie și mai bune în țara noastră.

Astăzi vă prezint un proiect pentru România, iar dumneavoastră decideți dacă mergem pe acest drum. Vârsta medie a oamenilor care trăiesc astăzi în România este de 44 de ani.

În 44 de ani de viață oamenii de la noi din țară au cunoscut și comunismul și tranziția dificilă a anilor 90. Inflație, corupție, cu lipsuri.

Au văzut și intrarea României în NATO și Uniunea Europeană, au cunoscut în trecut o Românie izolată, în care stăteam la cozi, în care nu puteam circula liber, în care nu puteam spune ce gândim, iar statul controla aproape fiecare aspect al vieții noastre. Atunci am fost singuri. Am fost săraci și am fost izolați.

Știm și ce ne-a adus Europa în ultimii ani libertatea de a trăi, libertatea de a munci, libertatea de a studia oriunde în Uniunea Europeană pentru tinerii noștri. Europa ne-a adus reguli. Europa ne-a adus valori.

Europa ne-a adus legi care dau putere cetățeanului.

Și tocmai de aceea România europeană este o Românie puternică. Pentru a ajunge aici, românii au luptat în fiecare etapă. În 1989 au luptat pentru libertate. În 2007 au ales Europa.

În 2017, când a fost nevoie, oamenii au ieșit în stradă pentru valori europene, pentru justiție, pentru stat de drept, iar astăzi avem din nou de ales.

Avem de ales între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc. Avem de ales între reformă și protejarea status-quo-ului.

Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură.

Iar Guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte.

Vă propun o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare.

Țara noastră este astăzi mai stabilă decât a fost în urmă cu un an de zile, datorită muncii responsabile făcute de Guvernul României în ultimul an.

Și pentru asta aș dori să mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan și membrilor cabinetului său care au fost responsabili la guvernare, au fost curajoși și au muncit pentru România în acest an.

Și chiar după demiterea Guvernului, la începutul lunii mai, fără ca o alternativă să fie pusă în loc.

Au continuat să muncească zi de zi pentru România și să asigure interimatul, fiindcă guvernele pot cădea, dar responsabilitatea față de țară nu se oprește.

Au continuat să facă ceea ce a fost necesar pentru stabilitatea țării și pentru asta le mulțumim.

Acum trebuie să facem pasul următor, să trecem de la stabilizare la creștere, să recâștigăm și mai mult încrederea investitorilor și să reușim să aducem și mai multe investiții în România.

Dar această nouă etapă cere și un alt mod de a guverna România.

Vom guverna pe bază de competență, vom guverna pe bază de adevăr, vom guverna pe bază de responsabilitate, nu pe bază de promisiuni pe care știm că nu le putem plăti.

Vă propun un guvern care spune oamenilor adevărul, chiar și atunci când este dificil. Un guvern care cheltuiește banul public cu aceeași grijă cu care fiecare român își cheltuiește propriii bani.

Pentru că nu le putem cere românilor să facă mereu mai mult, în timp ce statul nu se schimbă.

Românii au făcut sacrificii pentru stabilizarea țării în acest an, iar acum efortul trebuie să vină de la noi.

Acum efortul trebuie să vină de la stat și de aceea vă propun un stat modern pentru cetățeni, bazat pe patru piloni: o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură.

Despre o Românie modernă Vrem un stat care servește cetățeanul, așa cum eu îmi servesc țara ca europarlamentar al României de 12 ani.

Așa este firesc ca și funcționarii publici să-și servească țara. Statul trebuie să lucreze pentru cetățeanul, nu cetățeanul pentru stat.

Și mulți oameni, în trecut, au simțit că au fost lăsați singuri și îi înțeleg. Nu putem cere încrederea oamenilor fără să le dăm motive să aibă încredere în noi.

De aceea, schimbarea trebuie să înceapă cu noi. Schimbarea trebuie să înceapă cu statul și cu respect față de munca oamenilor. Fiecare leu pe care noi, ca stat, îl administrăm este un leu câștigat prin munca unui român.

De aceea, obiectivul nostru este simplu zero risipă din banul public. Vrem un stat cât mai bun, un stat cât mai eficient, un stat în care pozițiile se câștigă prin competență.

Un stat în care fiecare instituție își justifică existența prin rezultate concrete pentru oameni și un stat în care fiecare companie publică răspunde pentru performanța sa. Un stat în care nimeni nu este mai presus de controlul democratic, nici măcar serviciile de informații.

Acest lucru este foarte clar în programul nostru de guvernare, iar aici mă bazez pe dvs. Și pe sprijinul dvs.

Vreau să fiți un Parlament puternic, să vă exercitați rolul de control. Și vreau ca dumneavoastră, ca Parlament, să fiți activi și puternici, inclusiv în relația cu Guvernul României, având în vedere prerogativele de control ale Guvernului pe care le aveți.

Reforma statului înseamnă să îmbunătățim ceea ce nu funcționează perfect și de aceea, concret, prin programul nostru de guvernare, propunem să reducem numărul de parlamentari în conformitate cu rezultatele ultimului recensământ.

Să limităm numărul de secretari de stat la fiecare minister, la trei secretari de stat. Să punem ordine în companiile de stat în primele 12 luni de mandat.

Ele trebuie să ofere servicii bune pentru oameni și să facă profit pentru statul român, nu să fie sursă de pierderi pe care cu greu să le acoperim din taxele și impozitele românilor.

Să reformăm ANAF-ul concentrându-ne pe fraudele mari, să reducem birocrația pentru antreprenori, să avem un singur ghișeu pentru cetățean la care cetățeanul să poată obține o carte de identitate, un pașaport sau un permis de conducere. Toate simplu, la un ghișeu.

Mai puțină birocrație, zero risipă, mai mult respect pentru oameni.

Aceasta este reforma statului pe care o propunem. Un stat care îi servește pe oameni, un stat care să facă viața de zi cu zi a oamenilor mai simplă.

Românie prosperă. Vrem o țară în care oamenii muncesc pentru a trăi mai bine, nu doar pentru a ajunge de la o lună la alta.

Prosperitatea înseamnă să poți crește o familie, să îți construiești un viitor și să știi că munca ta îți aduce o viață mai bună.

Și știm că milioane de români au plecat în străinătate tocmai din cauza unei vieți mai bune, în căutarea unei vieți mai bune, din cauza lipsei perspectivelor din țară.

Le mulțumesc românilor din diaspora pentru tot ceea ce fac pentru România și îmi doresc ca tot mai mulți dintre ei să se poată întoarce acasă.

Și mulțumim Europei că are grijă de mai multe milioane de români de care noi, din păcate, nu am reușit să avem grijă până acum.

Iar pentru ca oamenii să se poată întoarce acasă, au nevoie de mai mult decât de prime și stimulente.

Se vor întoarce când vor putea avea în România ceea ce au găsit în țările în care locuiesc acum în diaspora locuri de muncă bune, servicii publice care funcționează și șansa de a reuși prin muncă. Asta înseamnă pentru noi o Românie prosperă, o Românie în care munca este apreciată. Și o Românie în care te poți împlini prin munca cinstită.

Iar pentru a construi această Românie avem o oportunitate pe care generațiile dinaintea noastră nu au avut-o.

Nu suntem singuri, suntem parte a Uniunii Europene, avem acces la resurse importante pentru dezvoltarea țării și le vom folosi.

Ne vom apăra interesele în negocierile cu alte țări membre ale Uniunii Europene.

Așa cum colegii europarlamentari români, alături de mine, am reușit să obținem 6 miliarde de euro în plus fonduri europene pentru România pe următorii 7 ani în Parlamentul European.

Acum va fi nevoie ca viitorul Guvern al României să apere acest câștig obținut în Parlamentul European, în negocieri foarte dificile cu guvernele celorlalte state membre ale Uniunii Europene în următoarele luni.

Ceea ce am câștigat în Parlamentul European trebuie apărat de un guvern puternic al României în perioada următoare, iar fondurile europene pe care le obținem și le aducem acasă să fie sursă de prosperitate pentru oameni.

Și prosperitatea, evident, începe cu munca oamenilor și cu ceea ce rămâne din ea.

De aceea, ce vom face concret în ceea ce privește taxele, salariile și creșterea puterii de cumpărare a oamenilor? În primul rând, cota unică rămâne aceeași.

Fără taxe și impozite noi, de îndată ce ne vom permite, avem în vedere reducerea TVA-ului de la 21 la 19%.

Garantăm predictibilitate fiscală fără schimbări fiscale bruște și ne propunem ca jumătate din economiile obținute prin reforma statului și o colectare mai bună să se întoarcă la oameni prin reducerea taxelor, prin taxe mai mici pe muncă, de exemplu. Și știm că trebuie să integrăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027 pentru copii și familii.

Vrem o țară prosperă, o țară în care oamenii își permit să își construiască o familie și un viitor.

De aceea, vom investi mai mult în construcția de creșe și de cămine studențești. Lansăm programul Contul Viitorului, în care, începând cu primul an de viață al fiecărui copil, părinții să poate economisi pentru copil, iar noi, statul îi vom sprijini.

Vom sprijini îngrijirea copiilor și accesul la Prima Casă.

Vom elimina supraimpozitarea muncii part-time pentru părinții cu mai mulți copii, iar părinții care se întorc mai repede la muncă nu trebuie să își piardă sprijinul pentru creșterea copilului.

Pentru diaspora este nevoie și aici de măsuri concrete pentru ca oamenii să se poată întoarce acasă. Un ghișeu unic, digital, pentru toate formalitățile de revenire în țară a românilor.

Recunoașterea rapidă a diplomelor și calificărilor, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și pentru deschiderea unei afaceri. Microcredite și granturi pentru cei care investesc în România. Sprijin pentru copiii românilor întorși acasă din diaspora

Fonduri europene și investiții. Sigur, fondurile europene trebuie atrase de îndată ce ne stau la dispoziție și de aceea proiectele din PNRR care nu au fost terminate la timp nu vor rămâne abandonate. Le mutăm pe alte fonduri europene.

Accelerăm absorbția fondurilor europene structurale și de coeziune și vom apărea și pentru următorii șapte ani pentru bugetul Uniunii Europene 2028 2034. Fondurile pentru fermieri pentru construcția de autostrăzi, școli, spitale și grădinițe.

Vom construi un plan de investiții pentru a atrage fondurile europene care ni se vor cuveni în următorii șapte ani și îl vom construi de la începutul mandatului, tocmai pentru a evita întârzierile din trecut pentru antreprenori și pentru a ajuta creșterea economică, pentru ca oamenii să câștige mai bine.

România are nevoie de firme românești care cresc, care investesc și care creează locuri de muncă stabile și bine plătite. De aceea, vom facilita accesul companiilor la finanțare prin credite și garanții pentru dezvoltare.

Vom sprijini companiile care produc în România, care exportă și creează valoare adăugată și lansăm programul Campioni Regionali, pentru ca firmele românești de succes care se pot extinde în regiune pe țările din jur, să poată deveni campioni regionali.

Vom sprijini capitalul românesc în infrastructură. Dezvoltarea trebuie să ajungă în fiecare regiune a României.

De aceea, odată ce începem un proiect, îl terminăm cât mai repede. Nu mai lăsăm proiecte în aer, plătim lucrările la timp, continuăm investițiile în comunitățile locale prin programe predictibile, trenuri la oră fixă și până la finalul mandatului, niciun tren fără aer condiționat.

În agricultură. Nu-i lăsăm pe fermieri singuri în fața secetei și a fenomenelor meteorologice extreme din primăvara anului 2027. Fermierii vor fi asigurați împotriva secetei și calamităților și vor fi sprijiniți în cazul în care le sunt afectate culturile. Îi vom sprijini pe tinerii fermieri.

Ne propunem să atragem mai mulți tineri în agricultură, în satul românesc. Îi vom sprijini la pornirea unei ferme.

Îi vom sprijini cu facilități pentru credite și garanții de la stat, acolo unde este posibil. Vom face rezerve de apă pentru irigații pentru a ajuta fermierii în ceea ce privește sănătatea.

Prosperitatea nu înseamnă aproape nimic dacă oamenii nu au acces la îngrijirea de care au nevoie.

De aceea, vom dezvolta centrele regionale pentru infracțiuni pentru infarct și pentru AVC, iar bolnavii de cancer vor ajunge mai repede la diagnostic și tratament.

Cel puțin 2.000 de paturi noi de paliație pentru îngrijirea bolnavilor grav, până în anul 2028 și vom crește accesul la tratamente moderne

În energie. Sigur că vrem facturi mai mici pentru oameni, iar pentru asta România trebuie să producă mai multă energie aici.

Pentru a realiza acest lucru, ajutorul pentru energie va ajunge direct pe factură, după venit și acoperă și gazul, nu doar curentul. Vom investi în stocarea energiei.

Acum producem multă energie când e soare, la amiază insuficientă seara când oamenii ajung acasă și au nevoie și o importăm la prețuri mari.

Stocarea de energie ne va permite să avem la final un preț mai mic, mai bun pentru oameni, iar românii care își pun panouri pe casă vor avea reguli simple și stabile.

În educație. Viitorul României începe în școală. Fiecare copil trebuie să aibă șansa de a învăța, de a își descoperi talentul și de a își construi un viitor și de aceea vom avea un plan real de reducere a abandonului școlar și îi vom ajuta pe copiii care riscă să renunțe la școală.

Vom introduce mai multă gândire critică în sistemul de învățământ, mai multă educație digitală și utilizare responsabilă a tehnologiilor informației și a inteligenței artificiale. Pregătim elevii pentru meseriile viitorului prin mai multă muncă practică și prin învățământ dual.

Vom ajuta elevii și părinții să identifice forma potrivită pentru fiecare copil, în funcție de abilitățile și de talentul său. Vom sprijini profesorii și vom investi în formarea și perfecționarea lor reală.

Vom lega mai bine școala de piața muncii, astfel încât, la momentul la care încheie școala, tinerii să aibă competențele de care economia are nevoie.

Problemele de mâine. Copiii care intră astăzi în școală vor munci într-o lume complet diferită față de lumea în care am crescut noi.

De aceea, când vorbim de educație, trebuie să ne întrebăm și pentru ce viitor îi pregătim pe copii. Nu putem construi România de mâine doar discutând despre temele de ieri.

Inteligența artificială este deja aici. Schimbă felul în care învățăm, în care muncim. Trebuie să pregătim școala, să pregătim administrația și economia pentru această schimbare care există deja în jurul nostru și pe care nu o putem nega.

Copiii trebuie să învețe să folosească tehnologia și să gândească singuri, iar fiecare trebuie să aibă această șansă, indiferent de veniturile familiei sau de locul unde se naște, la sat sau la oraș.

Vreau ca tinerii noștri să cerceteze, să inoveze, să investească și să construiască aici companiile de succes românești de mâine.

Pentru că atunci când lumea se schimbă, noi, România, nu putem sta pe loc. Alte țări evoluează, iar dacă noi discutăm doar despre temele trecutului, riscăm să rămânem în urmă și nu vreau ca acest lucru să se întâmple.

Progresul. A ține pasul cu alte țări, a deveni lider în Europa trebuie să se simtă și în viața oamenilor, în locurile de muncă pe care le creăm, în șansele pe care le deschidem pentru copii, în serviciile publice care să devină mai bune și asta trebuie să se vadă prosperitatea de zi cu zi a oamenilor.

Prosperitatea nu înseamnă doar ca România în ansamblu să devină mai bogată, Înseamnă ca fiecărui român să-i meargă mai bine mâine decât i-a mers ieri. Înseamnă ca oamenii să simtă progresul și dezvoltarea.

Propunem o Românie dreaptă. Știm că în trecut mulți oameni și-au pierdut încrederea în stat. Oameni care au muncit, care și-au plătit taxele și au respectat regulile, dar au simțit că nu au fost tratați corect.

Oamenii care au văzut corupție fără consecințe, privilegii care se păstrează, nedreptăți în societate, instituții care prea des nu i-au sprijinit pe cei nedreptățiți.

Această nemulțumire a oamenilor are cauze reale și noi avem obligația să le luăm în serios.

Nu vom recâștiga încrederea oamenilor, spunându-le că vom face totul la fel ca până acum sau spunându-le oamenilor că ei greșesc și nu au înțeles bine.

Vom recâștiga încrederea oamenilor, schimbând ceea ce i-a făcut să își piardă încrederea.

Eram în trecut câteodată pentru a apăra justiția, pentru a apăra statul de drept alături de oameni, chiar în stradă, când era nevoie. Și cred și acum, cum am crezut întotdeauna, că independența justiției nu este negociabilă în România.

Fără o justiție independentă nu există o democrație puternică și fără o justiție independentă nu poate exista nici o economie puternică, economiile puternice ale lumii sau un stat de drept care funcționează și o justiție puternică și independentă.

Oamenii și companiile investesc acolo unde regulile sunt clare, unde contractele sunt respectate și legea este aceeași pentru toți.

Am văzut cu toții problemele care există în justiție delegări, schimbări ale completurilor, dosare ajunse la prescriere, iar ceea ce am văzut în ultimele luni ne îngrijorează din nou, când statul de drept este pus sub presiune.

Tăcerea nu este o soluție. Cine are puterea să îndrepte lucrurile are și responsabilitatea să acționeze. Și tocmai de aceea am propus-o pentru Ministerul Justiției pe doamna Andreea Chiș, un om independent, cu experiență, care cunoaște problemele justiției și care este hotărâtă să îmbunătățească și să reformeze sistemul.

Doamna Chiș va fi un ministru independent pentru o justiție independentă și. Tocmai pentru a avea această justiție independentă, care să își îndeplinească misiunea.

Prin programul de guvernare ne propunem să punem capăt delegării și promovărilor discreționare din justiție, să introducem concursuri obligatorii și reguli clare pentru funcțiile de conducere, să garantăm completuri stabile și repartizarea aleatorie a dosarelor.

Să reformăm CSM-ul și Inspecția Judiciară, să protejăm magistrații care semnalează nereguli. Într-o Românie dreaptă, nimeni nu este deasupra legii. Iar pentru asta avem nevoie de instituții puternice, independente și responsabile și de un guvern care are curajul să facă reformele de care România are nevoie.

Încrederea nu se cere. Încrederea se câștigă prin reguli, prin instituții care funcționează și printr-o lege egală pentru toți.

Pentru o Românie sigură. Lumea a devenit mai periculoasă în trecutul recent, iar datoria noastră este să spunem oamenilor adevărul, oamenii să fie pregătiți.

Dictaturile din jurul nostru colaborează, se susțin politic, se finanțează reciproc, fac schimburi de tehnologie pentru a servi, pentru a slăbi democrațiile noastre învață una de la alta cum să controleze informația și își propun sistematic să slăbească democrațiile noastre.

Ca reacție, noi, democrațiile, trebuie să colaborăm și mai strâns. Securitatea noastră, a României, depinde și de puterea alianțelor pe care le construim. Și de aceea vreau o Românie puternică în Uniunea Europeană și în NATO.

Românie care își apără cetățenii. O Românie care își respectă angajamentele și o Românie care are un cuvânt de spus în toate deciziile care o privesc. Parteneriatul cu Statele Unite ale Americii trebuie să fie cât mai puternic.

Mă voi implica personal pentru o cooperare cât mai strânsă între România și Statele Unite ale Americii, atât în securitate, cât și în economie, în condiții avantajoase pentru România.

Vom continua să sprijinim Ucraina, pentru că a sprijini Ucraina înseamnă a sprijini România.

Ucrainenii luptă astăzi împotriva unei Rusii care amenință întreaga noastră regiune. Cu cât Ucraina este mai capabilă să se apere și cu cât ține agresorul rus mai departe de frontiera noastră, cu atât noi, aici, în România, suntem mai siguri și știm că locul Republicii Moldova este alături de noi în Uniunea Europeană.

Vom fi principalul susținător al Republicii Moldova pe acest drum. Pentru reforme în Republica Moldova, pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru integrarea cât mai rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Vreau ca Republica Moldova să devină cât mai curând stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Am lucrat pentru a sta 12 ani în Parlamentul European și voi lucra împreună cu dvs.

Pentru asta, în anii următori, pentru a proteja cetățenii din România. Vrem ca oamenii să se simtă în siguranță aici, acasă, pe stradă și în comunitățile lor.

De aceea, când sunați la 1, 1 2, ajutorul trebuie să vă găsească și să ajungă cât mai repede. Fiecare cartier și fiecare comună va avea un polițist responsabil nominal de ea. Femeile amenințate trebuie protejate la timp de agresorii.

Luptăm cu rețelele care exploatează oameni și cu cei care vă fură banii sau datele de pe internet. În lumea online, pericolele sunt la fel de mari ca în lumea reală, offline. Iar pentru a putea trăi în siguranță, trebuie să putem apăra România.

Ne întărim apărarea împotriva dronelor, avioanelor și rachetelor care ne amenință. Vom dezvolta aici, în România, software-ul pentru dronele produse în țară, fiindcă vrem să folosim priceperea specialiștilor români pentru apărarea noastră. Fiecare leu pentru apărare va avea o țintă clară.

Vom moderniza bazele unde stau trupele noastre aliate, care ne sprijină și cu Hub-ul European pentru Securitate Maritimă. Vom apăra regiunea Mării Negre.

Bugetul apărării va crește gradual spre 5% din PIB, legat de echipamente concrete și termene clare și vom investi mai mult pentru a-i proteja pe români. Stimați colegi! Astăzi nu alegem doar un guvern.

Astăzi alegem o direcție. Alegem cum conducem România, cum ducem România înainte.

Iar miniștrii pe care îi propun și cu mine suntem pregătiți să ne asumăm această responsabilitate. Zilele acestea s-a vorbit mult despre ce înseamnă să fii un bun român, despre ce înseamnă să fii pro România. Și oamenii au dreptate să ceară asta.

Cine conduce România trebuie să pună țara mai presus de orice. Cu atât mai mult atunci când ne reprezintă în Europa și în lume.

Unii încearcă să ne convingă că a fi bun român înseamnă să te faci de râs când ieși în lume, să încalci regulile și să ataci independența justiției.

Să fii oaia neagră a Europei ca să poți fura acasă fără consecințe, să îndatorezi țara și să aloci resursele fără criterii clare.

Românii plătesc clientela, clientela încasează, iar ei numesc asta pro România. Eu cred altceva. Pentru mine să fii pro România, să fii un bun român înseamnă să obții rezultate concrete pentru România.

Să respecți regulile, legile țării și valorile. Se află banii oamenilor. Să aduci investiții, să câștigi respect pentru țara ta și să transformi respectul pe care îl ai în rezultate concrete pentru români. Asta necesită muncă, pregătire și capacitate de a negocia.

Să negociezi pentru fermierii români, să negociezi pentru fondurile pentru drumuri, școli, spitale, pentru România. Să negociezi mereu pe picior de egalitate. Să aduni în jurul intereselor României voturile de care ai nevoie. Să câștigi.

Asta am făcut în viața de zi cu zi în Parlamentul European, când am obținut un miliard de euro în plus prefinanțare pentru pnrr, când am obținut 1,2 miliarde de euro în plus pentru Fondul pentru tranziție justă, pentru regiunile cu industriile noastre poluante, să aibă mai multe fonduri europene sau fonduri pentru regiunile afectate de inundații.

Și acum, cum v-am spus, va trebui, împreună cu viitorul Guvern al României, să apărem în negocieri grele cu guvernele altor state, ceea ce am reușit să obținem în Parlamentul European. Miliarde de euro în plus pentru România în următorii 6 ani.

Asta înseamnă pentru mine să fii Pro România, să modernizeze țara, să apere munca oamenilor și atunci când îi reprezinți să obții rezultate pentru ei, să întărești România acasă și să îi câștigi respectul în lume.

Să fii bun român înseamnă să nu stai deoparte.

Nu poți să ceri schimbare, să aștepți să o facă alții. Eu îmi asum această responsabilitate și vă cer să ne-o asumăm împreună. Lumea nu ne așteaptă, alte țări vor merge înainte.

Și eu vă invit să mergem și noi înainte pe acest drum. Vreau o Românie care să meargă înainte, o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie, o Românie sigură.

Și împreună cu echipa pe care v-o propunem astăzi, vă cerem sprijinul pentru acest Guvern, pentru acest program de guvernare, pentru încheierea crizei politice.

Update:

Ședința Parlamentului a început, iar senatorii și deputații au intrat în sala de plen. Din cei 464 de parlamentari, 313 sunt prezenți în sală.

Update: Grindeanu nu prezidează ședința

Sorin Grindeanu nu prezidează ședința, deși ar fi trebuit să o facă. În locul său, ședința este condusă de Natalia Intotero, ceea ce e un semn interesant pe plan politic.

Update:

Potrivit unor surse, Ilie Bolojan i-ar fi amenințat pe parlamentari că îi exclude din grupul PNL dacă nu sunt prezenți în sală.

Update:

Video:

Update: Diana Șoșoacă a ajuns la Parlament

Lidera SOS, Diana Șoșoacă, l-a huiduit pe Siegfried Mureșan la sosirea acestuia la Parlament.

„Arestați oameni ca să fiți votați“, a strigat Șoșoacă spre Siegfried Mureșan, făcând referire la arestarea lui Călin Georgescu.

Update: Mureșan a ajuns la Parlament

Siegfried Mureșan a anunțat că a ajuns la Parlament și că își va prezenta viziunea pentru România.

„Am ajuns la Parlament. Voi prezenta viziunea noastră pentru România”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina de Facebook.

Update: Ionel Bogdan a făcut declarații

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat că PNL a propus un guvern susținut de trei partide și format din miniștri competenți. Potrivit acestuia, în cazul în care Cabinetul Mureșan nu va fi investit, liberalii vor aștepta următoarea propunere a președintelui.

„Noi am propus un Guvern competent, cu o echipă bună, miniștri competenți, susținut de trei partide, transparent, la vedere. Dacă acest guvern nu va fi învestit, vom aștepta propunerea președintelui”, a spus Ionel Bogdan.

El a mai spus că PNL nu a luat o decizie cu privire la sesizarea CCR și că partidul are o ședință înaintea votului pentru învestirea Guvernului Mureșan.

Jurnalist: Îi veți cere președintelui, concret, să declanșeze alegerile anticipate, cu asta veți merge la președinte împreună cu USR?

„Așa cum am spus, asta vom decide în forurile statutare ale Partidului Național Liberal. Nu mă antepronunț. Dar așteptarea noastră este să vedem ce va propune președintele României.

În momentul acesta suntem înaintea votului pentru acest guvern. Așteptăm să vedem care va fi numărul de voturi. Poate în ceasul al 13-lea sunt parlamentari care se răzgândesc și votează Guvernul”, a spus Ionel Bogdan.

Jurnalist: Ce v-a transmis premierul Bolojan a reușit să mai strângă voturi de ieri până azi?

„Vom vedea votul care va fi exercitat astăzi de către parlamentari, voturile pe care Partidul Național Liberal, USR și UDMR se bazează și în funcție de asta va fi învestit sau nu Guvernul”, a spus Ionel Bogdan.

Jurnalist: Singurii care s-au pronunțat în mod deschis pentru susținerea domnului Mureșan și a guvernului pe care îl propune domnia sa sunt cei din Grupul unit, trei parlamentari. Deci, asta înseamnă 173 de parlamentari.

„Permiteți-mi să nu fac speculații înainte de vot. Vom vedea care va fi votul, iar ulterior acestui vot, cu siguranță grupul Partidului Național Liberal va face declarații și vă va ține la curent”, a spus Ionel Bogdan.

Jurnalist: Această tăcere a premierului Bolojan ce spune despre șansele Guvernului Mureșan?

„Așteptarea noastră este ca românii să vadă pe ceea ce ne bazăm”, a spus Ionel Bogdan.

Update: PSD nu va vota

Parlamentarii PSD vor fi prezenți în sala de plen, doar că vor rămâne în bănci și nu vor vota Guvernul Mureșan.

De asemenea, cei patru deputați neafiliați din UNIT au anunțat că nu vor vota pentru învestirea Guvernului Mureșan și pentru programul propus de acesta.

Update: Abrudean, mesaj pentru parlamentari

Mircea Abrudean a transmis că parlamentarii trebuie să decidă dacă susțin programul și echipa propuse de Siegfried Mureșan pentru guvernare. Potrivit acestuia, fiecare partid va trebui să explice public dacă a contribuit la încheierea crizei politice sau la menținerea blocajului.

„Parlamentul are de făcut astăzi o alegere concretă asupra unui program și a unei echipe de guvernare.

Guvernul propus de Siegfried Muresan vine cu un program clar: modernizarea statului și continuarea reformelor de care România are nevoie.

Dincolo de scenariile politice, responsabilitatea parlamentarilor este aceea de a decide dacă susțin un program și o echipă care își asumă guvernarea. Fiecare partid va trebui să explice public la final dacă a susținut încheierea crizei politice sau a ales blocajul”, a scris Mircea Abrudean pe pagina de Facebook.

Update: Ce se întâmplă dacă nu trece guvernul

Conform articolului 89 din Constituție, președintele României poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare, cu condiția ca cel puțin două solicitări de învestitură să fi fost respinse.

Având în vedere că au trecut peste 60 de zile de la votul asupra Cabinetului Veștea, un vot împotriva Guvernului Mureșan ar însemna respingerea celei de-a doua solicitări de învestitură. Dar respingerea Cabinetului Mureșan nu înseamnă automat că România va avea alegeri anticipate.

Constituția îi oferă președintelui posibilitatea de a dizolva Parlamentul, după consultările cu președinții celor două Camere și cu liderii grupurilor parlamentare, dar și posibilitatea de a desemna un nou candidat pentru funcția de premier.

Până acum, președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu dorește alegeri anticipate și a transmis că actuala criză politică trebuie să se încheie, iar alegerile anticipate nu sunt o soluție.

Update: Mureșan, mesaj pentru parlamentari

Siegfried Mureșan a revenit cu o postare pe pagina de Facebook, în care a transmis: ”Astăzi puterea este la fiecare parlamentar. Ca prim-ministru voi trata cu respect fiecare parlamentar și fiecare grup parlamentar, indiferent dacă este la guvernare sau în opoziție. Voi ține cont de ideile bune pentru România venite din partea parlamentarilor și voi lucra împreună cu ei”.

Ședința Parlamentului pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan este programată miercuri, la ora 13:00, însă Kelemen Hunor susține că, după pozițiile exprimate de liderii politici, nu există cele 233 de voturi necesare. În ciuda apelurilor lui Sorin Grindeanu de a-și depune mandatul, premierul desemnat spune că va merge în Parlament pentru a-și prezenta programul. Opt dintre cei 16 miniștri propuși au primit avize favorabile, iar ceilalți opt au primit avize negative. În acest context, președintele Nicușor Dan a cerut încheierea crizei politice și a exclus alegerile anticipate ca soluție.