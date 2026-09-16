Camera Deputaților respinge înființarea unei comisii de anchetă privind zborurile către Mykonos și Nisa

Ședința în plen a Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins, miercuri, solicitarea grupurilor parlamentare ale USR și PNL privind înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea zborurilor private către Mykonos și Nisa.

'Având în vedere informațiile extraordinar de îngrijorătoare apărute în spațiul public despre recentele zboruri private către Mykonos și Nisa, la bordul cărora s-au aflat parlamentari sau foști parlamentari, un judecător al Curții Constituționale și anumiți oameni de afaceri, considerăm necesară clarificarea, în mod transparent și documentat, a adevărului cu privire la persoanele sau entitățile care au suportat cheltuielile aferente acestor deplasări, precum și a intereselor și motivației care au stat la baza acoperirii acestor cheltuieli', se arăta în solicitare.

De asemenea, USR și PNL au apreciat ca fiind necesară identificarea eventualelor vulnerabilități privind integritatea și existența unor posibile conflicte de interese în cazul persoanelor aflate la bordul acestor zboruri private. (Agerpres)

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