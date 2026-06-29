Președintele Israelului, Isaac Herzog, discurs în Parlamentul României. Cu cine s-a întâlnit

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Preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, a fost prezent în Parlamentul României, unde a avut întrevederi cu Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu şi s-a adresat plenului reunit.

Preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, aflat într-o vizită oficială în România, a fost prezent luni în Parlament, unde a avut întâlniri cu preşedinţii celor două Camere - Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu - şi a ţinut un discurs în plenul reunit.

Isaac Herzog, întâlniri cu Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu

La întâlnirea cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, discuţiile au vizat consolidarea parteneriatului româno-israelian.

Cu această ocazie, Mircea Abrudean a subliniat angajamentul ferm al României faţă de păstrarea memoriei Holocaustului, combaterea cu fermitate a antisemitismului şi a discursului instigator la ură, potrivit unui comunicat transmis Agerpres.

Preşedintele Senatului a evidenţiat potenţialul de dezvoltare a cooperării economice dintre România şi Israel, prin proiecte comune care să valorifice excelenţa tehnologică israeliană şi capacitatea industrială în creştere a ţării noastre.

Totodată, Isaac Herzog şi-a exprimat deschiderea de a sprijini în continuare demersurile României pentru finalizarea procesului de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), apreciind parcursul şi angajamentul ţării noastre în îndeplinirea acestui obiectiv strategic, se arată în comunicat.

În acest context, Mircea Abrudean a subliniat că "încrederea reciprocă, cooperarea regională şi dialogul politic reprezintă piloni esenţiali pentru stabilitate, securitate şi prosperitate şi şi-a exprimat convingerea că relaţia bilaterală dintre România şi Israel va continua să se dezvolte prin extinderea cooperării în toate domeniile de interes comun".

Preşedintele Senatului a apreciat nivelul excelent al cooperării bilaterale în domeniul apărării, arătând că Israelul este unul dintre partenerii strategici care contribuie la modernizarea Forţelor Armate Române şi la consolidarea interoperabilităţii cu aliaţii din NATO.

Discuţii consistente au fost şi la întrevederea şefului statului israelian cu preşedintelui Camerei, Sorin Grindeanu.

Cooperarea parlamentară reprezintă un vehicul important pentru identificarea de noi oportunităţi oferite de relaţia excelentă dintre România şi Israel. Un exemplu în acest sens a fost şi vizita din luna mai a vice-premierului israelian, Yariv Levin, care a celebrat împreună cu parlamentarii români Ziua Solidarităţii şi Prieteniei dintre cele două state, la Parlamentul României. Pentru România rămâne o preocupare importantă combaterea antisemitismului şi a xenofobiei, iar Strategia Naţională în domeniu, pentru perioada 2024-2027, se axează inclusiv pe prevenirea acestor fenomene prin educaţie, a scris Grindeanu pe Facebook.

Potrivit acestuia, Statul Israel continuă să fie un aliat strategic pentru România, dar şi principalul partener din Orientul Mijlociu.

În acest context am transmis interesul României de a dezvolta şi mai mult relaţiile comerciale dintre statele noastre, dar şi cooperarea în domeniul tehnologiilor de ultimă generaţie. Am subliniat şi interesul României pentru soluţionarea conflictelor din zona Orientului Mijlociu şi găsirea unor soluţii echilibrate pentru liberul acces al navelor maritime prin strâmtoarea Ormuz. Incertitudinea transporturilor pe această importantă rută maritimă influenţează inclusiv economiile europene, printre care şi pe cea a României, a spus Grindeanu.

Isaac Herzog, discurs în plenul reunit al Parlamentului

Ulterior, preşedintele Israelului, Isaac Herzog, s-a adresat plenului reunit al Parlamentului.

Acesta a arătat că, în ultimii ani, România şi Israel au avut un rol tot mai important în consolidarea securităţii reciproce, precum şi a securităţii regionale şi internaţionale.

De-a lungul celor 78 de ani de relaţii bilaterale, am reuşit să construim cu grijă un limbaj comun, o prietenie bazată pe încredere şi o speranţă pe care o putem transforma în realitate. Relaţia noastră s-a dezvoltat în numeroase domenii şi a devenit un pilon strategic al stabilităţii şi cooperării. Doresc să mulţumesc guvernelor şi ambasadorilor noştri pentru consolidarea acestor relaţii, a spus el.

Potrivit acestuia, România a devenit un model la nivel internaţional în ceea ce priveşte comemorarea Holocaustului, asumarea responsabilităţii istorice şi educaţia privind această tragedie.

Am văzut cum eforturile dumneavoastră de combatere a antisemitismului, a discursului instigator la ură şi a xenofobiei, precum şi adoptarea definiţiei de lucru a antisemitismului propuse de Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului (IHRA) au devenit un standard solid în protejarea democraţiilor înfloritoare de otrava urii, a transmis el în plen.

În prima parte a zilei, preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, a fost primit de omologul român, Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.

Duminică, şeful statului israelian a participat la cea de-a XII-a ediţie a Marşului Vieţii de la Iaşi, eveniment organizat pentru comemorarea victimelor pogromului din iunie 1941.