Ucraina, nou apel către UE. Ce sumă de bani cere pentru agricultorii săi

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chormail

Ucraina a solicitat Uniunii Europene o subvenţie pentru agricultorii săi, afirmând că aceştia se confruntă cu dificultăţi în continuarea activităţii din cauza atacurilor Federației Ruse şi a secetei.

Comisia Europeană a anunțat, joi, că Ucraina a cerut Uniunii Europene o subvenţie pentru agricultorii săi de aproximativ 220 de milioane de euro.

Cum ar putea fi folosită subvenția, explicată de Ucraina în cererea către UE

"Am primit o solicitare din partea autorităţilor ucrainene pentru o subvenţie de aproximativ 220 de milioane de euro. De fapt, Ucraina ne-a explicat în cerere cum ar putea fi folosită această subvenţie", a zis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier, care a adăugat că forul executiv european "urmăreşte îndeaproape" situaţia din Marea Neagră şi blocajele din porturile ucrainene cauzate de bombardamentele ruseşti, dar şi repercusiunile acestor bombardamente asupra agriculturii şi economiei în ansamblu a Ucrainei.

Acelaşi reprezentant al Comisiei a spus că aceasta se află în contact permanent cu autorităţile ucrainene, precum şi cu România şi Republica Moldova "pentru a evalua situaţia privind rutele de transport alternative" prin care să poată fi exportate produsele ucrainene.

Angajamentul UE față de Ucraina

La rândul său, Louise Bogey, de asemenea purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, a evidențiat angajamentul UE de a continua să sprijine accesul Ucrainei la pieţele internaţionale.

Pe de altă parte, a menționat ea, pentru ca executivul comunitar să aibă "o imagine clară a impactului asupra pieţei şi a posibililor următori paşi în ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina", trebuie mai întâi să ştie cum va evolua recolta ucraineană în lunile care urmează, cât de mult din aceasta va putea fi stocată în spaţiile de depozitare disponibile şi, în final, să obţină informaţii despre logistica exporturilor, inclusiv rutele prin Marea Neagră şi modul în care funcţionează în prezent aşa-numitele "coridoare de solidaritate".

Produsele agricole ucrainene, tratament preferențial în UE, spre disperarea fermierilor europeni

Cu privire la tratamentul preferenţial al produselor agricole ucrainene în UE, prin eliminarea taxelor vamale şi a obligaţiilor de respectare a unor standarde europene, facilitate dată cu scopul de a sprijini economic Ucraina în războiul cu Rusia, îsnă care nemulţumeşte agricultorii europeni, aceeaşi purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a spus că zona de liber schimb UE-Ucraina "continuă să ofere un regim comercial stabil şi reciproc care oferă predictibilitate" pentru fermierii din ambele părţi, notează Agerpres.

Vezi și - Ajutorul pentru Ucraina a explodat în iunie 2026, după noul împrumut al UE