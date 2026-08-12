Se schimbă regulile pentru ambalaje! Ce se întâmplă în România cu paharele și foliile de plastic pentru alimente / FOTO: magnifc.com @pvproductions

Comisia Europeană a anunțat marți că primele prevederi ale noului Regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje devin aplicabile începând cu 12 august. Măsurile vizează reducerea deșeurilor, limitarea unor substanțe nocive și introducerea unor reguli comune pentru producători și importatori în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Una dintre schimbările importante privește ambalajele utilizate pentru produsele alimentare. Noile reguli introduc limite stricte pentru prezența substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate, cunoscute sub denumirea de PFAS sau „substanțe chimice eterne”.

„De acum înainte vor exista limite stricte privind prezenţa substanţelor perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate (PFAS-uri, cunoscute sub denumirea de "substanţe chimice eterne") în ambalajele care intră în contact cu produsele alimentare, protejând şi mai mult consumatorii şi mediul înconjurător. Definiţiile, de exemplu cele pentru fabricanţii şi producătorii cărora li se aplică răspunderea extinsă a producătorilor pentru ambalaje, vor fi acum armonizate în întreaga UE. Anumite marcaje şi informaţii vor fi acum necesare şi pentru ambalaje, asigurând faptul că producătorii sau importatorii de ambalaje pot fi identificaţi şi contactaţi, după caz”, a precizat Comisia Europeană.

Noile prevederi urmăresc și uniformizarea definițiilor aplicate producătorilor și fabricanților care au responsabilități privind gestionarea ambalajelor. În plus, anumite ambalaje vor trebui să conțină marcaje și informații care permit identificarea și contactarea producătorului sau importatorului.

Cele mai multe obligații se aplică din 2030

Regulamentul nu introduce toate măsurile în același timp. Comisia Europeană a precizat că prevederile suplimentare vor intra în vigoare etapizat, iar o parte importantă dintre obligații va deveni aplicabilă din 2030.

Acestea includ reguli privind reciclabilitatea ambalajelor, obiectivele de reutilizare și limitarea anumitor formate de ambalaje din plastic de unică folosință, inclusiv cele foarte mici, utilizate în hoteluri și restaurante.

Executivul comunitar susține că aplicarea treptată a regulamentului va permite companiilor și statelor membre să se adapteze noilor cerințe.

Comisia Europeană publică ghiduri pentru aplicarea noilor reguli

Pentru a sprijini punerea în practică a regulamentului, Comisia Europeană va continua colaborarea cu statele membre și cu reprezentanții sectoarelor vizate.

Instituția a publicat deja orientări privind aplicarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, precum și o versiune actualizată a documentului cu întrebări frecvente. Scopul este aplicarea cât mai uniformă a regulilor în toate țările UE și simplificarea obligațiilor pentru companii.

Fiecare european aruncă, în medie, jumătate de kilogram de ambalaje pe zi

Comisia Europeană atrage atenția asupra cantității mari de ambalaje eliminate zilnic. Potrivit datelor prezentate de Executivul comunitar, fiecare european aruncă, în medie, aproximativ o jumătate de kilogram de ambalaje pe zi.

În această categorie intră paharele de cafea de unică folosință, capsulele pentru băuturi, foliile din plastic și ambalajele generate de cumpărăturile online.

Regulamentul urmărește să reducă impactul acestor deșeuri asupra mediului și să limiteze dependența Europei de combustibilii fosili importați, utilizați pentru producerea majorității ambalajelor din plastic. Comisia consideră că regulile comune vor susține și piața unică, facilitând comerțul dintre statele membre.

Jessika Roswall: „Aceştia sunt paşi esenţiali către o economie cu adevărat circulară”

Comisara europeană pentru mediu, reziliență în domeniul apei și economie circulară competitivă, Jessika Roswall, a declarat că noul regulament urmărește atât reducerea deșeurilor, cât și creșterea siguranței ambalajelor care intră în contact cu alimentele.

„Noul Regulament privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje este o investiţie în viitorul Europei: el va ajuta la reducerea deşeurilor, la sporirea gradului de reciclare, la creşterea siguranţei pentru consumatori a ambalajelor care intră în contact cu produsele alimentare (prin limitarea substanţelor nocive precum PFAS-urile) şi la reducerea dependenţei noastre de materialele virgine. Aceştia sunt paşi esenţiali către o economie cu adevărat circulară. În acelaşi timp, regulamentul va înlocui normele naţionale fragmentate care sunt dificil de navigat pentru operatorii economici de pe piaţa internă. Însă noile norme presupun, de asemenea, costuri de ajustare şi am colaborat intens cu operatorii de pe piaţă pentru a pune în aplicare noile norme într-un mod pragmatic şi nebirocratic”, a afirmat comisara pentru mediu, rezilienţă în domeniul apei şi o economie circulară competitivă, Jessika Roswall, conform Agerpres.