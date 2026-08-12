Dacia deschide comenzile pentru Sandero Hybrid 155, de la 19.700 de euro cu TVA inclus

Dacia anunță deschiderea comenzilor, în România, pentru Sandero Hybrid 155 sau, cel mai puternic Sandero de până acum.

Dacia Sandero Hybrid 155 are sistemul de propulsie electrificat, fără încărcare la priză, are la bază un motor pe benzină, de 1.8 litri, două unități electrice, inclusiv un starter/generator, dar și o baterie de 1.4 kWh.

În total, sistemul oferă 155 de cai putere și 170 Nm cuplu. Transmisia este una automată electrificată, cu 4 trepte dedicate motorului electric și 2 pentru propulsia electrică.

Acum, Sandero Hybrid 155 poate fi comandat în România, fiind disponibil în două niveluri de echipare: Expression și Journey. Dacă primul nivel pornește de la 19.700 de euro cu TVA inclus, nota de plată pentru cel de-al doilea începe de la 20.700 de euro.

Nivelul de echipare expression oferă un nivel ridicat de confort şi tehnologie, incluzând, printre altele, sistem multimedia cu ecran tactil de 10” şi instrumentar de bord digital de 7”, iar nivelul de echipare journey completează oferta cu echipamente suplimentare orientate spre confort şi versatilitate, precum climatizare automată, sistem de acces ”mâini libere”, cameră video pentru marşarier şi sisteme extinse de asistenţă la condus.

Nivelul de echipare Journey plusează cu sistem de climatizare automată, sistem de acces "mâini libere", cameră video pentru mersul cu spatele și sisteme extinse de asistență la condus.

Noua Dacia Sandero Hybrid 155 poate fi comandată și online și, de asemenea, este disponibilă și prin finanțare de tip leasing financiar (Dacia Credit).

În acest ultim caz, și după aplicarea reducerii de marketing, prețurile scad la 18.740 de euro pentru Expression sau la 19.540 de euro pentru Journey.