VIDEO - Cum s-a montat ultima grindă din cele 5.000 necesare pe Autostrada A0 Centura București. Irinel Scrioșteanu: „Puțini au crezut, dar este aproape finalizată”

Utima grindă montată din cele 5.000 necesare pe Autostrada A0 Centura București / Captură video FB Ionel Scrioșteanu

Irinel Ionel Scrioșteanu a anunțat montarea ultimei dintre cele aproximativ 5.000 de grinzi necesare pentru cele 67 de poduri și pasaje ale Autostrăzii A0 București. Astfel, s-a marcat finalizarea unui aspect important în construcția inelului de centură la nivel de autostradă.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioșteanu a publicat, pe o rețea socială, un video în care apare cum s-a montat ultima din cele aproximativ 5.000 de grinzi de pe Autostrada A0 Centura București. Potrivit acestuia, proiectul este aproape de finalizare, iar Bucureștiul va avea în curând un inel complet de autostradă.



5.000 de grinzi montate pe Autostrada A0 Centura București

„5.000 de grinzi montate pe Autostrada A0 Centura București

În această noapte încheiem o etapă importantă pentru Autostrada Bucureștiului #A0. Este montată ultima grindă din beton din cele aproximativ 5000 care au fost necesare pentru podurile și pasajele aferente celor 102 Km ai inelului de centură la nivel de autostradă.

Ultima grindă este montată pe deschiderea centrală a pasajului peste DN7 aferent lotului 1 A0 nord. În total pe acest pasaj au fost montate 232 de grinzi iar pe tot lotul 581.



Pe partea sudică, 50 Km lungime:

Lot 1-649 grinzi montate

Lot 2-811 grinzi montate

Lot 3-1050 grinzi montate

Total grinzi montate pe sectorul sudic-2509

Pe partea nordică, 52 Km lungime, n-am mai numărat dar sunt cel puțin la fel de multe, aici având și cel mai lung pod, de 1,3 Km peste lacul Cernica.

Total grinzi montate pe A0-5000 pe cele 67 de poduri și pasaje construite”, a scris Irinel Scrioșteanu.

Irinel Scrioșteanu: „Puțini au crezut, dar Autostrada A0 este aproape finalizată”

În continuare, secretarul de stat spune că Autostrada A0 este aproape de finalizare, evidențiind că proiectul a avansat semnificativ față de anul 2020, când nu exista niciun șantier deschis.

„În 2020 nu aveam nici măcar un șantier pe A0 iar atunci când am spus prima dată ca vreau să construim tot inelul de autostradă în următorii ani mulți spuneau ca nici măcar nu o să începem iar majoritatea spuneau ca nu o să finalizăm nici în următorii 20-30 de ani, o parte chiar au înjurat iar foarte puțini au crezut.

Totuși mai avem puțin și finalizăm acest obiectiv foarte important, iar capitala țării va avea inel complet la nivel de autostradă Am demonstrat ca se poate și la noi și începem să avem infrastructura de mare viteză care să unească România. Hai România, hai că se poate!”, a mai scris Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, într-o postare pe contul său de Facebook.

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