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BANCUL ZILEI: Soacra și sfaturile de familie

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
banc

Bancul zilei. Măi noro, io-ți zic prietenește: băiatul meu e obișnuit cu mâncare ca la mama acasă, nu cu semipreparate, îi spune soacra, după nuntă celor tineri. 

— Apoi mamă soacră, să știți că și el e obișnuit să tacă când vorbește femeia, da' io încă lucrez la capitolul ăsta!

— Tu ești obraznică rău, noro, nu așa te-a educat mă-ta la tine în sat!

— Ba exact așa m-a învățat mama: să nu las pe nimeni să-mi calce pe bătături în propria mea bucătărie!

— Păi și pe băiatu' meu cine-l apără de tine, noro?

— Soarta, mamă soacră, că doar el m-a ales, nu l-am luat cu forța din ograda dumneavoastră!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Blonda din Maramureș și mulsul vacii

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