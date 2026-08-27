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BANCUL ZILEI: Jurământul soției...

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 27 Aug 2026
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Bancul zilei. Un scoțian aflat pe patul de moarte îi spune soției sale:

– Când voi muri vreau să pui toți banii cu mine în sicriu, să am în viața de dincolo.
Femeia jură că așa va face. Nu după mult timp, bărbatul moare.
La cimitir, de jur împrejurul sicriului, se adună membrii familiei, prietenii și, desigur, soția în doliu.
La finalul ceremoniei, înainte de a închide sicriul, femeia spune:
– O clipa!
Și pune alături de soț o cutie.
Groapa e pe cale sa fie acoperită, când un prieten o întreabă:
– Sper că ai fost destul de deșteaptă și ai păstrat ceva bani și pentru tine și cei mici ?
– Eu sunt foarte loiala și credincioasă și în niciun caz nu pot să întorc juramântul făcut soțului de a pune banii în sicriu cu el.
După un moment solemn de tăcere, femeia adugă:
– I-am scris un cec.

Vezi și: BANCUL ZILEI: De ce divorțează o femeie

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