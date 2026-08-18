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BANCUL ZILEI: Ce vede Ion de la fereastră

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 18 Aug 2026
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Bancul zilei. Ion și Măria în pat.

La un moment dat se aude o voce:
– Ioane, vezi că Măria te înșeală!
Se uita Ion în stânga, se uita în dreapta, se gândește că i s-a părut, se culcă la loc.
Vocea, din nou:
– Ioane, te înșeală Măria, mai, pe bune, hai la fereastră să vezi!
– Bă du-te, lasă-mă că Măria-i aici lângă mine în pat!
- Ioane, ieși afară și te uită pe fereastra! Măria te înșeală!
Se enerveaza Ion și iese afară să vadă cine îl tot stresează.
“Vocea”, care de fapt era Vasile, amantul Măriei, în clipa în care Ion iese afară, se strecoară în casa și incepe să o “lucreze” pe Măria.
Ion, ajuns la fereastră, exclamă:
– Ni, mă, sa-mi bag picioarele, că de aici așa se vede!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Documentarul...

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