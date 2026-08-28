BANCUL ZILEI: Licitația de vinuri

Bancul zilei. În seara fiecărei zile, înt-o locxație de lux, se organizează o licitaţie de vinuri.

În prima seară, francezul:

– Doamnelor şi domnişoarelor, vă prezint faimosul vin Chateau Latour, din secolul al XIV-lea! Din soi nobil, crescut pe dealurile Pauillac-ului, strugurii sunt culeşi bob cu bob. Doamnelor, daca îl bea bărbatul, garantat îi creşte cu 25%.

Nebunie generală, cumpără fetele câte 10-20 de sticle fiecare.

A doua seară, spaniolul:

– Doamnelor şi domnişoarelor, din vestitul soi Manto Negro, un vin de colecţie cum nu mai găsiţi nicăieri în lume! Dacă îl bea bărbatul, garantat îi creşte cu minim 50%.

Isterie generală, se vând câte 50 de sticle.

A treia seară, nea Mărin, olteanul:

– Doamnelor, vă prezint zaibărul pandurilor. Doamnelor, acest vin este o adevărată nebunie! Crescut în spatele casei, boabele sunt zdrobite cu piciorul de cele mai frumoase fete din lume. Dacă îl bea, bărbatului i-o face ca pepenele!

Sala este pur şi simplu înnebunită!

Femeile cumpără câte zece duzine de zaibăr fiecare.

O americancă, pragmatică de felul ei, întreabă:

– Domnu' Marin, olteanul, ca pepenele de lungă sau de groasă?

– De dulce, doamnă, de dulce…