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BANCUL ZILEI: De ce divorțează o femeie

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 26 Aug 2026
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Bancul zilei. La un proces de divorțt. Reclamanta:

- Domnilor judecători! Nu se mai poate! Când ne-am luat o făceam o dată seara, o dată dimineața. După un timp a vrut de două ori seara, de două ori dimineața. La vreun an de la căsătorie ajunseserăm la de trei ori seara și de trei ori dimineața. Ei! însa in ultimul timp se învoiește de la serviciu ca s-o facem și ziua de trei ori! Nu se mai poate așa!

Judecătorii, barbați nu tocmai tineri, au înteles perfect problema femeii, dar dreptul la apărare al bărbatului fiind garantat chiar de constituție, i-au dat cuvantul și lui, soțului.

- Dumneata ce-ai de zis?

Acesta, unul mic, sfrijit, care își stergea de zor fruntea îmbrobonată de sudoare zise:

- Păi, domnilor judecători, ce să zic? Eu și acum aș vrea!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Explicațiile din familie

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